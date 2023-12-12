林一平《旅途遇貓》：審查委員最怕「虱目魚型」魚骨圖，內容寫得烏魯木齊、不知所云

文：林一平

魚骨圖

我多次擔任科技計畫的審查委員，受審的計畫書往往用「魚骨圖」（Fishbone Diagram）來表示一個計畫各分項計畫間的關係，也會用來表達一個技術內各分項技術之間的關係。魚骨圖中代表「脊椎」的核心技術要十分扎實，必須能支撐每一根「肋骨」的分項計畫，不可以一抓起「脊椎」，「肋骨」就掉落一地。魚骨圖應力求簡潔，清楚描述，讓審查委員一望而知計畫的精髓。

審查委員最怕碰到「虱目魚」的魚骨圖。虱目魚肋骨錯綜複雜，不知所云，審查委員很難讓這種計畫通過。虱目魚（Chanos） 是很好吃的魚，但魚刺超多。除了脊椎骨和肋骨外，還有一百八十餘根的小刺分布於背部、側線、腹部及尾部。有末分枝狀的硬刺，更有Y字型的暗刺，讓食者頭疼。

「虱目魚」型的計畫主持人顯然沒有重點觀念，計畫書內容寫得烏魯木齊，不知所云。因而審查委員就像吃到虱目魚刺，鯁在喉間，痛苦不堪，不知如何評論。所幸這類計畫並不多見。那麼我們希望審到什麼魚骨圖呢？審查委員心中自有一把尺，自由心證，各自表述。

魚骨圖又稱因果圖（Cause and Effect Diagram），是由日本質量控制兼統計專家石川馨發明的一種圖解法，用以辨識和處置事故或問題的原因。石川馨被稱為品管圈之父（Father of Quality Control Circles）。石川馨曾說明他如何進入這行：「我的初衷是想讓基層工作人員最好地理解和運用質量控制，具體說是想教育在全國所有工廠工作的員工；但後來發現這樣的要求過高了，因此，我想到首先對工廠裡的領班或現場負責人員進行教育。」之後漸漸發展出他的理論。

日本人的品管觀念並非天生具有，主要受到美國人戴明的影響。石川馨受到戴明啟發，將戴明的觀念導入日本系統，提倡品管圈的概念。這概念最早被日本電信（Nippon Telephone & Telegraph）採用，實施有成效後，也被很多日本公司採用。石川馨據此經驗寫了《質量控制》（Quality Control）一書，獲得了戴明獎。一九七一年，石川馨質量控制教育項目更獲得美國質量控制協會的格蘭特獎章（Grant Medal）。

戴明如何影響日本人？一九四七年，麥克阿瑟將軍占領日本，一直要洗日本人的腦，要他們美國化，忘掉日本天皇。當時日本製的產品水準不高，品質不穩定，時好時壞。麥克阿瑟實在看不過去，就派戴明到日本來教桃太郎「美國人是怎麼做的」。戴明在日本舉辦研討會，教他們如何控管品質。一群日本人愣愣地在研討會中認真抄筆記，讓戴明相當感動，覺得以他們的學習態度，應該可以讓日本製造業在五年內有所進步。

沒想到日本人雖然愣愣的，但一板一眼卻也是優點，做事不打折扣，照著抄來的筆記一一實現。很快在兩年內就脫胎換骨，也嚇了戴明一跳。戴明的品管理論說穿了很簡單：「顧客要的不是完美的產品，而是可靠（Reliable）的產品。」換言之，產品的變異性要低才行。這點在電信系統尤其重要。我看過很多通訊相關論文，都號稱所提出的方法很好，但可惜變異性太大，可靠度太低，結果只是白費虛功，無實用價值。

最妙的是，美國人反而不知道有戴明這號人物。在一九八○年代，美國產品（尤其是汽車）被日本貨打得落花流水，只好不恥下問，去日本取經。結果發現日本人那一套竟然是由美國人戴明學來的，當場為之氣結。日本科技界感念戴明的貢獻，特別成立戴明獎（Deming Prize），獎勵品管創新。

書籍介紹

本文摘錄自《旅途遇貓》，九歌出版

作者：林一平

科技人出身的林一平教授，融合計算機專業和人文素養，用獨特的觀點切入科技與文學，以輕鬆的方式描摹歷史人物背後的故事，更進一步披露各國文化的種種面相及事件發生的來龍去脈。

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本書集結林一平在《聯合報》、《人間福報》的專欄文章，刊出時大獲好評。他以深入淺出的文字，搭配親筆繪製的精美插圖，敲響藝術與美學的入門鐘聲，禮讚世界文化，思索生命與真理。

Photo Credit: 九歌出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航