以色列駐中大使談中國網民「反猶言論」批媒體扭曲以巴衝突，強調願與中國公眾「適當對話」

（中央社）以色列駐中國大使潘綺瑞日前接受美媒專訪時表示，中國媒體在以巴衝突中大幅聚焦以色列的反擊，並未同等關注哈馬斯如何虐殺以色列人，是非常扭曲的報導。她很願意在適當的對話及非挑釁下，和中國公眾對話。

《美國之音》（VOA）中文網昨（24）天深夜發表23日對潘綺瑞（Irit Ben-Abba Vitale）的專訪，提到上述內容。但她同時強調，儘管過去一段時間中國網路出現大量反猶言論，但不代表中國反猶，以中關係不會因為以巴衝突而改變。

潘綺瑞表示，自中共建政以來，中國一貫支持以色列和巴勒斯坦分別建國的「兩國方案」，並非新鮮事。但雙方在看待這場戰爭的性質上卻有極大的差異，尤其是中國至今仍不願承認哈馬斯（Hamas）為恐怖組織，官方聲明總是提到「以色列和巴勒斯坦衝突」，沒有提到「以色列與哈馬斯的戰爭」。

她指出，以色列試圖表明本國觀點，也傾聽中國的觀點，並看到中國向中東數國派遣特使開展穿梭外交。以色列對此再次表達立場，並解釋本國看法。以色列還告訴中國政府，對中方在以巴衝突爆發後發表的官方聲明感到失望。

至於美國和中國在以巴近日暫時停火中扮演的角色，潘綺瑞表示，美國確實產生了幫助，正如以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所說，感謝美國人為此提供協助。但對中國的角色，潘綺瑞並未直接說明。

報導指出，以色列駐港澳總領事藍天銘（Amir Lati）先前投書港媒直指，看到中國各地社交媒體上反猶太主義的惡毒言論和文章增加，令人失望。潘綺瑞對此表示，反猶言論過去一個月湧現是全球現象，但以往確實沒有在中國的社群媒體上出現過這樣的現象。

潘綺瑞指出，以色列駐中國大使館動用所有可能的工具，分析這些反猶言論從何而來。但事實上，中國電視台和報紙過去都曾發表反以色列的文章和報導，這也是以方不斷向中國政府提出的問題。

她直指，以色列被哈馬斯攻擊時，中國民眾不是非常清楚，但中國媒體是在以色列向加薩（Gaza）展開報復攻擊時立刻大幅報導。所以在某種程度上「這是一種扭曲的報導，非常扭曲」。以方試圖平衡它，盡力向中國民眾解釋，以色列不是這一切的始作俑者。

報導提到，由於中國上至官方、下至媒體普遍支持巴勒斯坦的立場，使潘綺瑞成為中國網民的箭靶，更有民族主義者邀潘綺瑞上直播對話。她表示，自己很願意和中國公眾對話，前提是要「適當的對話」。如果對方只是純粹的挑釁，或只想要宣傳經過設計、不符合事實的話語，她是不會答應的。

但潘綺瑞仍強調，她不認為中國是反猶太主義國家。以色列和中國「還是有著良好的關係」，國與國之間並非同意彼此的一切，但並不代表雙方關係必須受到影響。兩國仍有共同利益，期盼戰爭結束後持續促進兩國間的經貿關係和其他交流。

她並肯定中國外交部發言人汪文斌10月30日稱「中國法律明確規定，禁止利用網路宣揚極端主義、民族仇恨和歧視暴力等訊息」的表態，並指中方必須站出來說這樣的話，提醒人們在網路社群媒體上歧視、仇恨、言論暴力是違反中國法律的，這是非常重要的訊息。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君