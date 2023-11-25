以色列駐中大使談中國網民「反猶言論」批媒體扭曲以巴衝突，強調願與中國公眾「適當對話」
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中國上至官方、下至媒體普遍支持巴勒斯坦的立場，使以色列駐中國大使潘綺成為了中國網民的箭靶，更有民族主義者邀潘綺瑞上直播對話。潘綺瑞表示願意和中國公眾對話，前提是要「適當的對話」。如果對方只是純粹的挑釁，或只想要宣傳經過設計、不符合事實的話語，她是不會答應的。但她仍強調，不認為中國是反猶主義國家，以色列和中國「還是有著良好的關係」。
（中央社）以色列駐中國大使潘綺瑞日前接受美媒專訪時表示，中國媒體在以巴衝突中大幅聚焦以色列的反擊，並未同等關注哈馬斯如何虐殺以色列人，是非常扭曲的報導。她很願意在適當的對話及非挑釁下，和中國公眾對話。
《美國之音》（VOA）中文網昨（24）天深夜發表23日對潘綺瑞（Irit Ben-Abba Vitale）的專訪，提到上述內容。但她同時強調，儘管過去一段時間中國網路出現大量反猶言論，但不代表中國反猶，以中關係不會因為以巴衝突而改變。
潘綺瑞表示，自中共建政以來，中國一貫支持以色列和巴勒斯坦分別建國的「兩國方案」，並非新鮮事。但雙方在看待這場戰爭的性質上卻有極大的差異，尤其是中國至今仍不願承認哈馬斯（Hamas）為恐怖組織，官方聲明總是提到「以色列和巴勒斯坦衝突」，沒有提到「以色列與哈馬斯的戰爭」。
她指出，以色列試圖表明本國觀點，也傾聽中國的觀點，並看到中國向中東數國派遣特使開展穿梭外交。以色列對此再次表達立場，並解釋本國看法。以色列還告訴中國政府，對中方在以巴衝突爆發後發表的官方聲明感到失望。
至於美國和中國在以巴近日暫時停火中扮演的角色，潘綺瑞表示，美國確實產生了幫助，正如以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所說，感謝美國人為此提供協助。但對中國的角色，潘綺瑞並未直接說明。
報導指出，以色列駐港澳總領事藍天銘（Amir Lati）先前投書港媒直指，看到中國各地社交媒體上反猶太主義的惡毒言論和文章增加，令人失望。潘綺瑞對此表示，反猶言論過去一個月湧現是全球現象，但以往確實沒有在中國的社群媒體上出現過這樣的現象。
潘綺瑞指出，以色列駐中國大使館動用所有可能的工具，分析這些反猶言論從何而來。但事實上，中國電視台和報紙過去都曾發表反以色列的文章和報導，這也是以方不斷向中國政府提出的問題。
她直指，以色列被哈馬斯攻擊時，中國民眾不是非常清楚，但中國媒體是在以色列向加薩（Gaza）展開報復攻擊時立刻大幅報導。所以在某種程度上「這是一種扭曲的報導，非常扭曲」。以方試圖平衡它，盡力向中國民眾解釋，以色列不是這一切的始作俑者。
報導提到，由於中國上至官方、下至媒體普遍支持巴勒斯坦的立場，使潘綺瑞成為中國網民的箭靶，更有民族主義者邀潘綺瑞上直播對話。她表示，自己很願意和中國公眾對話，前提是要「適當的對話」。如果對方只是純粹的挑釁，或只想要宣傳經過設計、不符合事實的話語，她是不會答應的。
但潘綺瑞仍強調，她不認為中國是反猶太主義國家。以色列和中國「還是有著良好的關係」，國與國之間並非同意彼此的一切，但並不代表雙方關係必須受到影響。兩國仍有共同利益，期盼戰爭結束後持續促進兩國間的經貿關係和其他交流。
她並肯定中國外交部發言人汪文斌10月30日稱「中國法律明確規定，禁止利用網路宣揚極端主義、民族仇恨和歧視暴力等訊息」的表態，並指中方必須站出來說這樣的話，提醒人們在網路社群媒體上歧視、仇恨、言論暴力是違反中國法律的，這是非常重要的訊息。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。