周姚萍《戀戀食光》：我愛義式冰淇淋，更愛雪酪，但最著迷的還是台灣百花齊放的冰品

文：周姚萍

沁心遊樂園

可愛的白色木造小屋外，人們坐在遮陽棚及綠樹下的長椅上，或凝神專注、或面露微笑、或嘻嘻哈哈，共同之處是全都舔著冰淇淋─水藍的、米白的、深棕的、粉紫的冰淇淋，繽紛多彩、琳瑯滿目。

前往加拿大拜訪同學，與他們一家至科隆那省（Kelowna）的湖區度假後，開十多個小時的車，準備返回同學位於艾德蒙頓的住處。儘管原本的車程已甚長，卻還是特地繞路，來到這個名為科克倫（Cochrane）的小鎮，只為造訪這間冰淇淋小屋。一看招牌，店名叫「馬偕冰淇淋」（Mackay's Ice Cream），親切感頓生；為台灣做了許多事的馬偕博士正來自加拿大，且我因教課關係，常行經淡水馬偕街。

科克倫位於亞伯達省（Alberta）平原區，是畜牧業匯聚之處，酪農的牛隻皆放養於大片牧草地上。「馬偕冰淇淋」的老闆正是位酪農，以自家牛奶製作冰淇淋開店，生意愈來愈好，口味愈研發愈多，據說共有五十多種。

「每種都好吃，所以繞路來也值得。」同學帶頭，大夥兒興奮進了店裡。

從香草、巧克力，到草莓、藍莓、芒果等水果，再到楓糖、麥根沙士、棉花糖、泡泡糖，更有只看名稱根本不知為何的「老虎」、「彩虹」等神祕口味。

我愛水果口味，因此選擇黑櫻桃，一嘗，奶味與甜味太過，吞掉黑櫻桃滋味，味蕾因而發出小小抗議。不過也難怪，這是美式冰淇淋，牛奶與奶油含量都甚高，且一如美式甜點，含有許多糖分。

相較起來，義式冰淇淋更能令我味蕾歡快。記得初出社會不多年，朋友到德國西南的古城特利爾念書，我與另一位朋友飛去看她。抵達的第二天，她便說：「帶你們去吃冰，冰淇淋屬義式最好。」

那時，我點了葡萄冰淇淋，口感細膩，奶、糖比例恰好，與葡萄滋味平衡共處，水晶杯中的冰淇淋綴有一顆綠葡萄鮮果，增添了美麗雅緻，更讓葡萄的香氣與滋味一跳鮮明。

但更能擄獲我的，還是最能完美演繹水果原味的雪酪。曾在南法旅途中，幾乎餐餐嘗到雪酪，味蕾因而總是歡聲雷動。

說來，雪酪正是冰淇淋的前身。

中世紀時，阿拉伯人將果汁、糖和雪彼此混和成為飲料，稱為雪泥。據說馬可波羅把這種飲料帶到義大利，至十七世紀演變成雪酪；當時雪酪有許多口味，其中的牛奶雪酪被認為是冰淇淋的始祖。到了十八世紀，義大利的甜點師傅將冰淇淋的作法帶進法國，再經改良與變化，然而當時冰淇淋只供皇室貴族享用，直到一七二○年，巴黎的咖啡店開始販售鮮奶油冰淇淋，一般人才得以一嘗。

我愛義式冰淇淋，更愛雪酪，但最著迷的還是台灣百花齊放的冰品。

自小，我就擁有一整座冰櫃，暑熱之際，冰棒、冰淇淋、棒棒冰、凍凍果等冰品任選，因為我家開文具店，文具店根本是為小孩存在的，夏日若無各色冰品又怎麼成呢？

除了冰櫃裡的冰，也少不了仙草、檸檬愛玉、米苔目、豆花、叭噗及清冰。我們還會將玻璃瓶裝養樂多，放進冷凍庫凍成冰，用小湯匙挖著吃。祖母也常熬煮綠豆湯，讓小孩以模具或製冰袋做綠豆冰。

說到綠豆，我難忘老市場那輛賣著加了綠豆的粉圓冰攤車。自市場頭沿著左側走過長長的街，來到街角，攤車就停在那兒。點碗粉圓冰，老闆便俐落舀起滿滿一匙粉圓放入瓷碗，澆上琥珀色糖水，再從白鐵冰桶舀一杓碎冰鑽加進其中，而後添上一小匙綠豆，接著匡噹一聲，鐵匙入碗，似乎告訴客人「可以享用了」，冰隨即端到眼前。

如今的珍珠奶茶要角─粉圓，過往單純以地瓜粉製成，加了糖蜜後呈晶亮棕色，透著香氣，再加粒粒分明卻帶粉藏鬆的綠豆，搭配碎冰鑽喀啦喀啦，真是愈嚼愈感暢快的享受。

上了中學，隨活動範圍擴展到西門町，位於國軍文藝中心與憲兵隊中間小巷的「大方蜜豆冰」，成為我與同學常去的所在。其實另有「我家」、「無名」等冰店，但不知為何，獨獨記得「大方」。

刀削蜜豆冰端上桌，初一的小毛頭，只覺得眼前出現一座滿是寶藏的璀璨小冰山，睜大眼睛，喜孜孜挖起寶來，西瓜、鳳梨、香瓜、香蕉、紅豆、芋頭、麥角、小湯圓、各式蜜餞，都得小心掘起，與充滿濃郁香蕉油香氣的冰片同入口，霎時間，整個人就好似坐上旋轉咖啡杯開心轉圈。

受到日本喫茶店、亦即咖啡廳的文化影響，台灣因而出現冰果室，且成為人際交流重要場所，也是年輕男女約會之處。蜜豆冰店除了小毛頭，最多是高中生，其中有情侶濃情蜜意；有男校、女校學生彼此聯誼；有竊竊私語著哪個女生美、哪個男生帥的；亦不乏動心想採取行動搭訕的，更少不了天雷勾動地火的。這些人吃著冰，該像搭著雲霄飛車上上又下下吧。

後來，我與同學吃冰的地點轉移至萬年大樓地下樓的「小美」，那兒販售著全然不同於台式的舒乃斯、香蕉船、聖代等冰品。舒乃斯以透明高腳杯盛裝，綿細的冰沙加了螺旋狀霜淇淋；香蕉切成兩半，擺放在晶亮盤內成船隻狀，加香草冰淇淋，擠些巧克力醬，再灑堅果碎片，並飾以豔紅的罐頭櫻桃，便成香蕉船；聖代則是在冰淇淋上淋上水果糖漿或巧克力醬，再加鮮奶油、碎堅果、罐頭水果等。品嘗著這些，只覺自己搭上了摩天輪，興奮期待中，世界又寬廣一點點。

更長大些，大表姊帶我們去「雪王冰淇淋」。當時店面在一樓，完全沒裝潢，十分樸實，大大的冰櫃一桶桶排列整齊的冰淇淋，包括豬腳、麻油雞、肉鬆、海苔、糙米、芹菜、大蒜共六、七十種品項，滋味可毫不平淡。我鼓起勇氣嘗試豬腳口味的那次，好似自我挑戰搭乘海盜船，味覺眩暈、刺激異常！