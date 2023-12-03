周姚萍《戀戀食光》：我愛義式冰淇淋，更愛雪酪，但最著迷的還是台灣百花齊放的冰品
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台灣天候悶溼，人們慣常以冰解熱鎮暑，加上海島、移民特質，容易接受新事物，習於擷取各種刺激靈活變通，所以才構築出這座似可無盡開展的冰品樂園吧。
文：周姚萍
沁心遊樂園
可愛的白色木造小屋外，人們坐在遮陽棚及綠樹下的長椅上，或凝神專注、或面露微笑、或嘻嘻哈哈，共同之處是全都舔著冰淇淋─水藍的、米白的、深棕的、粉紫的冰淇淋，繽紛多彩、琳瑯滿目。
前往加拿大拜訪同學，與他們一家至科隆那省（Kelowna）的湖區度假後，開十多個小時的車，準備返回同學位於艾德蒙頓的住處。儘管原本的車程已甚長，卻還是特地繞路，來到這個名為科克倫（Cochrane）的小鎮，只為造訪這間冰淇淋小屋。一看招牌，店名叫「馬偕冰淇淋」（Mackay's Ice Cream），親切感頓生；為台灣做了許多事的馬偕博士正來自加拿大，且我因教課關係，常行經淡水馬偕街。
科克倫位於亞伯達省（Alberta）平原區，是畜牧業匯聚之處，酪農的牛隻皆放養於大片牧草地上。「馬偕冰淇淋」的老闆正是位酪農，以自家牛奶製作冰淇淋開店，生意愈來愈好，口味愈研發愈多，據說共有五十多種。
「每種都好吃，所以繞路來也值得。」同學帶頭，大夥兒興奮進了店裡。
從香草、巧克力，到草莓、藍莓、芒果等水果，再到楓糖、麥根沙士、棉花糖、泡泡糖，更有只看名稱根本不知為何的「老虎」、「彩虹」等神祕口味。
我愛水果口味，因此選擇黑櫻桃，一嘗，奶味與甜味太過，吞掉黑櫻桃滋味，味蕾因而發出小小抗議。不過也難怪，這是美式冰淇淋，牛奶與奶油含量都甚高，且一如美式甜點，含有許多糖分。
相較起來，義式冰淇淋更能令我味蕾歡快。記得初出社會不多年，朋友到德國西南的古城特利爾念書，我與另一位朋友飛去看她。抵達的第二天，她便說：「帶你們去吃冰，冰淇淋屬義式最好。」
那時，我點了葡萄冰淇淋，口感細膩，奶、糖比例恰好，與葡萄滋味平衡共處，水晶杯中的冰淇淋綴有一顆綠葡萄鮮果，增添了美麗雅緻，更讓葡萄的香氣與滋味一跳鮮明。
但更能擄獲我的，還是最能完美演繹水果原味的雪酪。曾在南法旅途中，幾乎餐餐嘗到雪酪，味蕾因而總是歡聲雷動。
說來，雪酪正是冰淇淋的前身。
中世紀時，阿拉伯人將果汁、糖和雪彼此混和成為飲料，稱為雪泥。據說馬可波羅把這種飲料帶到義大利，至十七世紀演變成雪酪；當時雪酪有許多口味，其中的牛奶雪酪被認為是冰淇淋的始祖。到了十八世紀，義大利的甜點師傅將冰淇淋的作法帶進法國，再經改良與變化，然而當時冰淇淋只供皇室貴族享用，直到一七二○年，巴黎的咖啡店開始販售鮮奶油冰淇淋，一般人才得以一嘗。
我愛義式冰淇淋，更愛雪酪，但最著迷的還是台灣百花齊放的冰品。
自小，我就擁有一整座冰櫃，暑熱之際，冰棒、冰淇淋、棒棒冰、凍凍果等冰品任選，因為我家開文具店，文具店根本是為小孩存在的，夏日若無各色冰品又怎麼成呢？
除了冰櫃裡的冰，也少不了仙草、檸檬愛玉、米苔目、豆花、叭噗及清冰。我們還會將玻璃瓶裝養樂多，放進冷凍庫凍成冰，用小湯匙挖著吃。祖母也常熬煮綠豆湯，讓小孩以模具或製冰袋做綠豆冰。
說到綠豆，我難忘老市場那輛賣著加了綠豆的粉圓冰攤車。自市場頭沿著左側走過長長的街，來到街角，攤車就停在那兒。點碗粉圓冰，老闆便俐落舀起滿滿一匙粉圓放入瓷碗，澆上琥珀色糖水，再從白鐵冰桶舀一杓碎冰鑽加進其中，而後添上一小匙綠豆，接著匡噹一聲，鐵匙入碗，似乎告訴客人「可以享用了」，冰隨即端到眼前。
如今的珍珠奶茶要角─粉圓，過往單純以地瓜粉製成，加了糖蜜後呈晶亮棕色，透著香氣，再加粒粒分明卻帶粉藏鬆的綠豆，搭配碎冰鑽喀啦喀啦，真是愈嚼愈感暢快的享受。
上了中學，隨活動範圍擴展到西門町，位於國軍文藝中心與憲兵隊中間小巷的「大方蜜豆冰」，成為我與同學常去的所在。其實另有「我家」、「無名」等冰店，但不知為何，獨獨記得「大方」。
刀削蜜豆冰端上桌，初一的小毛頭，只覺得眼前出現一座滿是寶藏的璀璨小冰山，睜大眼睛，喜孜孜挖起寶來，西瓜、鳳梨、香瓜、香蕉、紅豆、芋頭、麥角、小湯圓、各式蜜餞，都得小心掘起，與充滿濃郁香蕉油香氣的冰片同入口，霎時間，整個人就好似坐上旋轉咖啡杯開心轉圈。
受到日本喫茶店、亦即咖啡廳的文化影響，台灣因而出現冰果室，且成為人際交流重要場所，也是年輕男女約會之處。蜜豆冰店除了小毛頭，最多是高中生，其中有情侶濃情蜜意；有男校、女校學生彼此聯誼；有竊竊私語著哪個女生美、哪個男生帥的；亦不乏動心想採取行動搭訕的，更少不了天雷勾動地火的。這些人吃著冰，該像搭著雲霄飛車上上又下下吧。
後來，我與同學吃冰的地點轉移至萬年大樓地下樓的「小美」，那兒販售著全然不同於台式的舒乃斯、香蕉船、聖代等冰品。舒乃斯以透明高腳杯盛裝，綿細的冰沙加了螺旋狀霜淇淋；香蕉切成兩半，擺放在晶亮盤內成船隻狀，加香草冰淇淋，擠些巧克力醬，再灑堅果碎片，並飾以豔紅的罐頭櫻桃，便成香蕉船；聖代則是在冰淇淋上淋上水果糖漿或巧克力醬，再加鮮奶油、碎堅果、罐頭水果等。品嘗著這些，只覺自己搭上了摩天輪，興奮期待中，世界又寬廣一點點。
更長大些，大表姊帶我們去「雪王冰淇淋」。當時店面在一樓，完全沒裝潢，十分樸實，大大的冰櫃一桶桶排列整齊的冰淇淋，包括豬腳、麻油雞、肉鬆、海苔、糙米、芹菜、大蒜共六、七十種品項，滋味可毫不平淡。我鼓起勇氣嘗試豬腳口味的那次，好似自我挑戰搭乘海盜船，味覺眩暈、刺激異常！
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。