【東南亞週報】泰國有望成為亞洲第三同婚合法化國｜菲美進行南海聯合海空演習｜緬向中國移交3.1萬名電信詐騙嫌疑犯

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第250期，為讀者挑選2023年11月18日至11月24日期間，有關泰國、菲律賓、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜泰內閣提同性婚姻合法化之修正法案

泰國總理賽塔於11月21日表示，內閣已批准一項有關同性婚姻之修正法案，預計於12月12日的國會中提呈。政府發言人Karom Polpornklang指出，此修正係針對民事和商事法進行修改，將法律中「男人和女人」改為「個人」，並把「丈夫和妻子」改為「結婚夥伴」，使同性伴侶能在泰國法律下獲得異性戀伴侶所享有的相同權利。

泰國可謂是亞洲國家中擁有最開放且顯見的女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別社群的國家之一，但許多政治運動人士表示，泰國法律和傳統機構並未反映出此社會態度。如果國會通過並獲得泰國國王的同意，該法案將使泰國成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第三個承認同性婚姻的地方。

事實上，泰國國會在2022年針對四項法律進行討論，包括同性婚姻的修正，但在國會結束前未能就此進行投票。目前執政的為泰黨及其對手，均於2023年5月選舉前宣傳支持同性婚姻。賽塔更在此前曾表示，希望泰國的首都曼谷能在2028年舉辦世界同志遊行。

此消息公布之前，賽塔政府因未能將此修正納入9月1日開始的國會議程而受到批評。賽塔曾在選舉前承諾就此事採取行動，然而上任後似乎降低其優先順序。泰國曾有機會成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。2018年底，泰國內閣就曾通過此修正法案的草案並送到國會，然而因為國會眾議院選舉而被擱置。

Photo Credit: 中央社 圖為2021年10月，民眾在曼谷市中心集會身披彩虹旗表達 支持同婚合法。

菲律賓｜因應南海嚴峻局勢 菲美進行聯合海空演習

菲律賓與美國11月21日開始在南海舉行為期三天的聯合空中與海上巡航，總統小馬可仕表示，聯合演習是促進兩國之間互通的「重大行動」。

為期三天的演習從菲律賓最北端的雅米島（Mavulis island）開始，該島距離台灣約100公里，然後再到南海上進行。菲國軍方派出三艘海軍艦艇、兩架輕型戰鬥機和一架輕型攻擊機，美國則派出一艘瀕海戰鬥艦和一架海上巡邏和偵察機，為7年來再次與美國進行聯合演習。稍早在演習開始前，小馬可仕曾在一論壇上指出，隨著中國的軍事活動逐漸逼近菲律賓海岸線，南海局勢變得更加嚴峻。對於這次的演習，小馬可仕在其社群媒體上表示，相信這次聯合演習會為我們的人民創造一個更安全和穩定的環境。

日本海上保安廳11月22日也派員協助菲律賓海岸防衛隊在馬尼拉灣進行演練；本月稍早，日本首相岸田文雄出訪菲律賓，提供菲律賓價值400萬美金的海岸監視雷達，雙邊並同意開始「相互准入協議（Reciprocal Access Agreement, RAA）」協商。

針對菲美聯合演習，中國解放軍南部戰區發言人則表示，菲律賓拉攏域外勢力攪局滋事，破壞地區和平穩定。中國駐美大使館發言人則說，國家間的國防安全合作應有利於區域的和平穩定，不應讓緊張局勢升級，更不應針對任何第三方。

Photo Credit: 中央社 菲律賓海軍近海巡邏艦「皮勒號」和飛彈巡防艦「黎 薩號」23日與美軍濱海戰鬥艦「吉佛茲號」在南海進 行戰術演練。 （菲律賓軍方提供）

緬甸｜緬向中國移交3.1萬名電信詐騙嫌疑犯

中國公安部11月21日表示，自9月中緬合作打擊緬北電信網路詐騙以來，緬甸當局已向中方移交3.1萬名詐騙犯，打擊行動取得顯著成效。

據中國公安部刑偵局微信公號發布，今年9月以來，在中國公安部和雲南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，展開一系列打擊行動，大批電信網絡詐騙嫌犯先後移交中方。進入11月後，為推進打擊行動，中國公安機關進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電信網絡詐騙犯罪發起嚴厲攻勢。

據中方聲明表示，犯罪嫌疑人中有63名涉及欺詐中國公民鉅額資金的「金主」、犯罪集團頭目和骨幹，其中犯罪集團首腦明國平、明菊蘭和明珍珍11月16日被成功緝拿，首犯明學昌則是在11月15日緬方逮捕行動中畏罪自殺。另有1531名網上在逃人員。

緬北近年來電信詐騙猖獗，中國中央電視台新聞此前引述消息，僅在緬泰邊境的米瓦迪（Myawaddy），就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1千個園區，每天有超過10萬人在進行電信詐騙。中國公安部21日發布打擊成果的同時，也強調將保持對緬北電信網路詐騙犯罪集團進行高壓嚴打，將全力清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員。

照片攝於2015年。Photo Credit: GettyImages 駐守在緬甸勐拉的果敢同盟軍。照片攝於2015年。

越南｜越主席武文賞訪日 有望升級雙邊關係

越南外交部發言人11月23日表示，越南國家主席​​武文賞將於下週出訪日本，進一步強化兩國關係。

武文賞預計11月27至30日出訪日本，為其上任主席後首次訪日。恰逢兩國建交50週年，路透社報導其出訪期間會有機會與日方進一步升級雙邊關係。目前越南與日本的雙邊關係為「戰略夥伴」，日本是越南第三大外資來源和第四大貿易夥伴。稍早在10月便有媒體報導，兩國正在議談升級為「全面戰略夥伴關係」事宜。

美國總統拜登稍早於9月訪越，越南宣布與美國關係升級為「全面戰略夥伴關係」。面對區域情勢的改變，稍早路透社也報導，中國國家主席習近平擬緊接在拜登之後出訪河內；據知情人士指出，習近平最可能於12月訪越。

路透社引述知情人士表示，關於可能的外交升級談判已經持續了幾個月，至於會在武文賞出訪期間或出訪後宣布，則有待確認。越南外交部發言人表示：「這次訪問將有助於深化兩國在經貿、投資的關係。」被問及是否會升級雙邊關係，並未正面回答。

Photo Credit: GettyImages 越南國家主席武文賞10月10日在河內接見日本外務大臣上川陽子

新加坡｜星國會拍板通過修憲案 未來總統可以個人名義出任國際機構職務