【東南亞週報】泰國有望成為亞洲第三同婚合法化國｜菲美進行南海聯合海空演習｜緬向中國移交3.1萬名電信詐騙嫌疑犯
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泰國內閣已批准一項有關同性婚姻之修正法案，預計於12月12日的國會中提呈，如果國會通過並獲得泰王的同意，該法案將使泰國成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第三個承認同性婚姻的地方。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第250期，為讀者挑選2023年11月18日至11月24日期間，有關泰國、菲律賓、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜泰內閣提同性婚姻合法化之修正法案
泰國總理賽塔於11月21日表示，內閣已批准一項有關同性婚姻之修正法案，預計於12月12日的國會中提呈。政府發言人Karom Polpornklang指出，此修正係針對民事和商事法進行修改，將法律中「男人和女人」改為「個人」，並把「丈夫和妻子」改為「結婚夥伴」，使同性伴侶能在泰國法律下獲得異性戀伴侶所享有的相同權利。
泰國可謂是亞洲國家中擁有最開放且顯見的女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別社群的國家之一，但許多政治運動人士表示，泰國法律和傳統機構並未反映出此社會態度。如果國會通過並獲得泰國國王的同意，該法案將使泰國成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第三個承認同性婚姻的地方。
事實上，泰國國會在2022年針對四項法律進行討論，包括同性婚姻的修正，但在國會結束前未能就此進行投票。目前執政的為泰黨及其對手，均於2023年5月選舉前宣傳支持同性婚姻。賽塔更在此前曾表示，希望泰國的首都曼谷能在2028年舉辦世界同志遊行。
此消息公布之前，賽塔政府因未能將此修正納入9月1日開始的國會議程而受到批評。賽塔曾在選舉前承諾就此事採取行動，然而上任後似乎降低其優先順序。泰國曾有機會成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。2018年底，泰國內閣就曾通過此修正法案的草案並送到國會，然而因為國會眾議院選舉而被擱置。
菲律賓｜因應南海嚴峻局勢 菲美進行聯合海空演習
菲律賓與美國11月21日開始在南海舉行為期三天的聯合空中與海上巡航，總統小馬可仕表示，聯合演習是促進兩國之間互通的「重大行動」。
為期三天的演習從菲律賓最北端的雅米島（Mavulis island）開始，該島距離台灣約100公里，然後再到南海上進行。菲國軍方派出三艘海軍艦艇、兩架輕型戰鬥機和一架輕型攻擊機，美國則派出一艘瀕海戰鬥艦和一架海上巡邏和偵察機，為7年來再次與美國進行聯合演習。稍早在演習開始前，小馬可仕曾在一論壇上指出，隨著中國的軍事活動逐漸逼近菲律賓海岸線，南海局勢變得更加嚴峻。對於這次的演習，小馬可仕在其社群媒體上表示，相信這次聯合演習會為我們的人民創造一個更安全和穩定的環境。
日本海上保安廳11月22日也派員協助菲律賓海岸防衛隊在馬尼拉灣進行演練；本月稍早，日本首相岸田文雄出訪菲律賓，提供菲律賓價值400萬美金的海岸監視雷達，雙邊並同意開始「相互准入協議（Reciprocal Access Agreement, RAA）」協商。
針對菲美聯合演習，中國解放軍南部戰區發言人則表示，菲律賓拉攏域外勢力攪局滋事，破壞地區和平穩定。中國駐美大使館發言人則說，國家間的國防安全合作應有利於區域的和平穩定，不應讓緊張局勢升級，更不應針對任何第三方。
緬甸｜緬向中國移交3.1萬名電信詐騙嫌疑犯
中國公安部11月21日表示，自9月中緬合作打擊緬北電信網路詐騙以來，緬甸當局已向中方移交3.1萬名詐騙犯，打擊行動取得顯著成效。
據中國公安部刑偵局微信公號發布，今年9月以來，在中國公安部和雲南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，展開一系列打擊行動，大批電信網絡詐騙嫌犯先後移交中方。進入11月後，為推進打擊行動，中國公安機關進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電信網絡詐騙犯罪發起嚴厲攻勢。
據中方聲明表示，犯罪嫌疑人中有63名涉及欺詐中國公民鉅額資金的「金主」、犯罪集團頭目和骨幹，其中犯罪集團首腦明國平、明菊蘭和明珍珍11月16日被成功緝拿，首犯明學昌則是在11月15日緬方逮捕行動中畏罪自殺。另有1531名網上在逃人員。
緬北近年來電信詐騙猖獗，中國中央電視台新聞此前引述消息，僅在緬泰邊境的米瓦迪（Myawaddy），就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1千個園區，每天有超過10萬人在進行電信詐騙。中國公安部21日發布打擊成果的同時，也強調將保持對緬北電信網路詐騙犯罪集團進行高壓嚴打，將全力清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員。
越南｜越主席武文賞訪日 有望升級雙邊關係
越南外交部發言人11月23日表示，越南國家主席武文賞將於下週出訪日本，進一步強化兩國關係。
武文賞預計11月27至30日出訪日本，為其上任主席後首次訪日。恰逢兩國建交50週年，路透社報導其出訪期間會有機會與日方進一步升級雙邊關係。目前越南與日本的雙邊關係為「戰略夥伴」，日本是越南第三大外資來源和第四大貿易夥伴。稍早在10月便有媒體報導，兩國正在議談升級為「全面戰略夥伴關係」事宜。
美國總統拜登稍早於9月訪越，越南宣布與美國關係升級為「全面戰略夥伴關係」。面對區域情勢的改變，稍早路透社也報導，中國國家主席習近平擬緊接在拜登之後出訪河內；據知情人士指出，習近平最可能於12月訪越。
路透社引述知情人士表示，關於可能的外交升級談判已經持續了幾個月，至於會在武文賞出訪期間或出訪後宣布，則有待確認。越南外交部發言人表示：「這次訪問將有助於深化兩國在經貿、投資的關係。」被問及是否會升級雙邊關係，並未正面回答。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。