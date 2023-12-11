《波特萊爾沒有去成印度》：聖修伯里將沙漠墜機經驗寫得動人而詩意，成為《風沙星辰》一書
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如果對我們所有人來說，生活是趟旅行，對作家來說，脫離日常的旅行則是新題材的來源。轉換場景的確能為創造性的想像力帶來奇蹟。正如本書所希望呈現的，某些了不起的文學作品，是作家對自己造訪之處的回應，是作家遠離定型的周遭環境的直接結果，也可能是作家在一個新國家擁抱新生活的產物。
文：崔維斯．艾伯洛（Travis Elborough）
安東尼．聖修伯里墜入頭條
安東尼．聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry，一九○○～一九四四）是兒童經典《小王子》（The Little Prince）的作者，也是飛行先驅。對於《費加洛報》所謂的「L’aviation sportive」（運動飛行），以及法國飛行圈子更普遍的所謂「突襲」（raids），起初他的態度是懷疑。這種飛行需要耐力與冒險，而且分秒必爭，為的就是打破速度或者距離紀錄，但這些飛機往往不適合長時間飛行，甚至根本不適合飛行。
聖修伯里一直認為這種飛行競賽毫無意義，而且他身為專職郵件運輸的商業飛行員，對於自己的飛行事業看重的是更崇高與誠摯的目標。
但是到了一九三五年底，聖修伯里的財務情況糟糕，而且他與薩爾瓦多作家暨藝術家康蘇耶洛．蘇欣．桑多瓦爾（Consuelo Suncín de Sandoval）的婚姻也正在經歷又一場風暴；她那不羈的精神與火爆性情，加上他的出軌行為，再次加劇了情感與創作上的困難。所以，當他的友人暨飛行員尚．梅莫斯（Jean Mermoz）以及空軍高階軍官勒內．達維特將軍（General René Davet）建議他參加法國航空部的比賽，他毫不猶豫就答應了。
這次比賽的目的是找出由巴黎飛往胡志明市（越南西貢，當時屬於法國治下的印度支那）的最快航線，優勝者獎金是十五萬法郎。但是對於這兩人的計畫，他的承諾並不怎麼熱情，而且比賽截止日是一九三五年十二月三十一日，已經迫在眉睫，情況從一開始就對他們很不利。
在一九二七年，首次成功飛越大西洋的查爾斯．林白在出發前為了應該攜帶哪些應急裝備，煩惱了好幾個月；一九三五年當時的巴黎至西貢紀錄保持者安德烈．賈皮（André Japy），行前也為了準備自己的西貢「突襲」做了一系列熱身飛行，飛往奧斯陸、阿爾及利亞西北部海岸的奧蘭（Oran）、突尼斯。而聖修伯里主要還在為了家中的情況分神。
距離出發只有不到兩週的時間，這位身兼詩人與作家的飛行員幾乎完全把信任寄託在自己的戈德隆．西蒙座機上（Caudron Simoun），這架飛機的引擎為一百八十馬力，比賈皮的飛機強得多。
他自信滿滿，甚至是漫不經心，預測自己可以將賈皮的九十八小時又五十二分鐘的紀錄縮短將近二十個小時。負責改裝飛機的是達維特及他領導的藍色航空（Air Bleu）機械師們，聖修伯里幾乎完全沒有參與。羅盤讀數及繪製路線圖的工作也同樣交給航空郵遞公司（Aéropostale）的同事，尚．路卡（Jean Lucas）。
聖修伯里這次飛行的同伴是他最忠誠的副手，安德烈．普雷沃特（André Prévot），他曾經是藍色航空一員，身兼機械師與導航員。他們的行動基地在聖傑曼德佩區的皇家橋飯店（Hôtel Pont Royal），據說聖修伯里在這裡花在與妻子吵架上頭的時間，就跟他讀圖及討論任務的時間一樣長。
官方的天氣預報是陰天，在蒙馬特一家小餐館吃完送行宴之後，聖修伯里諮詢的算命師也很悲觀，但是他與普雷沃特依然在一九三五年十二月二十九日，星期天早上七點零一分起飛，踏上征途。他倆出發是頭條新聞，對於林白等飛行員橫越大陸的故事，大眾的胃口有增無減。聖修伯里本人也與巴黎的《果敢報》（L’Intransigeant）簽訂獨家合約，提供這趟探險的系列報導。
他們在出發前做了許多重要決定，（就重量而言）影響最大的可能就是放棄無線電、選擇備用燃油。果不其然，十二月三十日清晨，聖修伯里就遇上了麻煩，他無法呼叫任何人來確認他的位置，也無法以無線電求救。盲飛了數分鐘之後，他相信自己已經飛過了尼羅河，於是開始下降，最後卻以時速二百七十三公里撞上埃及沙漠的沙丘。
幸好他與普雷沃特從駕駛艙爬了出來，幾乎毫髮無傷。飛機也沒有爆炸，他們得以從飛機殘骸中取回少得可憐的口糧與補給。他們的處境，正如後來聖修伯里以法國貴族一貫輕描淡寫的口吻描述的：「算不上理想。」
他們墜毀的地點在開羅以西二百零一公里處，但是他們完全不知道這是什麼地方。聖修伯里的傳記作者史黛西．席夫（Stacy Schiff）指出，只要他們能夠保持飛行，並且保持在航線上，就很可能打破賈皮的紀錄，因為他們墜機時已經比計畫提前了兩個小時。但這些都不重要。除夕過了，飛行競賽的期限也過了，兩人乾枯焦渴，完全不辨方向，跌跌撞撞翻越綿延的沙丘，希望能走到開羅。
但是前方只有沙漠，什麼也沒遇到，於是他倆又回頭，而且幸好改變方向，往東北方走。第四天上午，他倆終於遇見一支貝都因人商隊，馬上被送到瓦地納特隆（Wadi Natrun）的拉庫先生與夫人（Mr. and Mrs Raccaud）那裡。
喝了幾杯茶與威士忌之後，兩位飛行員多少活了過來。拉庫先生提議開車送他們去開羅。但是後來事實證明這一程幾乎是場鬧劇，因為他們在距離大金字塔六公里處沒油了。拿到燃油後，他們在吉薩一家飯店的酒吧裡停留了一陣。此處距離開羅二十四公里，所以聖修伯里得以打電話給法國官員報平安。但是接電話的辦事員最初以為這是惡作劇，因為當時已過午夜，而且聖修伯里的電話裡傳來一群酒客的喧鬧聲。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）