《大雲時堂：做相信的事》陳亞蘭：與父親一起吃鵝肉冬粉，是我記憶裡跟他靠得最近的一次
我們想讓你知道的是
陳亞蘭：其實我還沒有上學前是跟著父母親的，那時候還小。開始上課的時候，父母親他們就要工作了，我們就是野孩子，父母親都不在，尤其爸爸不在，但是鄉下小孩也不會野到哪裡去，就是說自由放風了，只有我跟我哥哥，哥哥個性又比較溫和，所以幾乎是我在照顧哥哥，就是我會比較堅強一點。但是一直到了我願意負擔家計，進入我們自己的歌劇團的時候，我那時候已經當小生了。
文：李四端、大雲時堂
陳亞蘭：看歌仔戲的孩子不會變壞（節錄）
端哥開場
陳亞蘭是歌仔戲天王級的最帥小生！她在《嘉慶君遊台灣》一劇中，以反串的女性身分，史無前例的奪下金鐘獎最佳男主角獎，創下女性封「視帝」的新紀錄！回顧伴隨她一生的歌仔戲，陳亞蘭感性地說：「是恩師楊麗花讓我領悟到歌仔戲的美，恩師反串小生散發出來的氣質，不慍不火、恰到好處。讓我體會到，以前我只是在演戲，看到楊麗花的演出，才讓我領悟到表演是一門藝術，才開始真正認真的學習歌仔戲。」
女性詮釋男性的角色被肯定，這讓陳亞蘭更堅定歌仔戲必須傳承下去，她說：「從歌仔戲的忠孝節義裡會學到做人的道理，學到尊師重道。人家說：『看歌仔戲的孩子不會變壞！』歌仔戲不只是我出生的根，跟隨在恩師楊麗花身邊，我更希望歌仔戲的教化意義能夠發揚光大。」
不過，陳亞蘭也知道影劇市場的現實與殘酷，所以她說：「歡喜做，甘願受。」歌仔戲能走多遠就陪它走多遠，陳亞蘭要為一個價值、一種文化和一種生活方式繼續奉獻。
李四端：人家說電視裡面最吃香的就是俊男美女，今天我們請來的來賓兩者她都具備了──陳亞蘭小姐。
先介紹我們的菜好了，因為怕它冷了。第一道清炒中卷，這個中卷是來自於澎湖。澎湖是你的家鄉對不對？
陳亞蘭：我澎湖人。
李四端：這個鵝肉冬粉，對你的意義更特別了吧。
陳亞蘭：對，一開始就要講這個？衛生紙請幫我準備好。（笑）沒有啦，我是怕吃了流口水，謝謝。
冬粉啊，這要講到我的父親。我出生在一個歌仔戲世家，父親就是做內台戲的一個「寶銀社少女歌劇團」。他是憲兵出身，都用軍令式的教育方式，團裡全部都是十八歲的演藝人員，所以叫做少女歌劇團，他對每一個人都非常嚴格要求。我記得聽媽媽在講，因為他們以前內台就是在類似像電影院裡面演戲，文生跟武生有差別，文生搖著扇子的時候，你要這樣輕輕地，然後身體要有互動，可是天氣太熱了，那個文生真的是受不了（扇子亂搖）。
李四端：沒辦法那麼優雅。
陳亞蘭：下來就被我爸爸臭罵了一頓，「你在演什麼，你是演文生，你當作你在演採花」，採花就是紈褲子弟，紈褲子弟才會那種樣子。所以我爸爸是非常非常要求所有的演員在舞台上的表現，因為內台是賣票的，不能對不起觀眾，而且你每一個行當都要很精準到位，從你的身世背景到你的舉手投足。
電影興盛之後，我們全家就到外台來演戲，叫做「藝月園歌劇團」。有一句俚俗語「父母無聲勢，生子來做戲」，我從小就會覺得我家庭好像跟人家比不上，讀書的時候都不敢帶同學到家裡來。
李四端：到你家可以看到很多史代的故事。
陳亞蘭：對，我家都是布景，就覺得好像讓人家看不起。就是說比不上人家，然後我就不喜歡歌仔戲。可是後來到了楊麗花歌仔戲團，我的恩師楊阿姨那邊，開始小有知名度，有次當我從台北回來，很晚了就他一個人，然後他就問我說「餓嗎？」因為以前父親不會這樣跟我說話，都是媽媽嘛，他說餓嗎，我說有一點。
就覺得好像自己上了電視，有點可以光宗耀祖了，就敢跟他有一點撒嬌，不然我們真的可以離他多遠是多遠。他當然講台語，「你想吃什麼」，「我要吃外面的鵝肉冬粉」，那時候我不知道他已經生病了，不知道他有胃癌，其實是不適合吃這些食物，但他陪著我坐下來。就我們父女兩個人，他就陪著我把食物給吃完，那時候我就覺得好像跟爸爸好親近。
李四端：他走到這一步多不容易！
陳亞蘭：對，以前覺得父親只能遠觀，從來沒有想到他可以跟我這麼接近，可以感受到他對我的感情。很開心地把那碗冬粉吃完之後再回到台北，就演一部我自己主演的戲叫做《新西廂記》，以前也是楊阿姨演過的，在那過程當中，我母親知道不能再瞞我了，因為她不想讓我有後顧之憂，她覺得你去到台北就是當人家的學生，你不能有任何的要求，所以我爸生病很久，她都沒有告訴我。
我唯一有一次回去醫院陪他，他原本是一個很愛打扮的人，那時候看到他躺在病床上，我也不敢哭，就一直看著他，然後晚上打地鋪在他的病床旁邊陪著他，可是隔天又有通告，我的母親就一直趕我回去，父親也叫我說你不能延遲，就唯一最後一次，那個時候陪他，接下來就是回來送他離開了。
李四端：這碗鵝肉冬粉，其實是父親表示出他對你的愛，還有更重要的一點，應該是他對你那時候的努力，他給你一個肯定。
陳亞蘭：他從來不會把愛說出口的。他曾經在過年的時候發脾氣，我們一桌團圓在吃飯，他可以把飯桌一掀，我看到米粉是直接黏在天花板上面的，團圓飯耶，所以我們對他都敬而遠之，都覺得說我如果做錯了什麼，可能會被處罰，從來沒有跟他親近過。所以那天跟他吃這一碗鵝肉冬粉的時候，是我記憶最深刻，跟他靠得最近，可以感覺到彼此的溫暖，那是唯一一次。
李四端：他要帶領的團，都是年輕人，他必須靠紀律啊，他必須靠自己把自己武裝起來，即使是對你。所以你小時候的成長應該紀律很嚴格？
陳亞蘭：其實我還沒有上學前是跟著父母親的，那時候還小。開始上課的時候，父母親他們就要工作了，我們就是野孩子，父母親都不在，尤其爸爸不在，但是鄉下小孩也不會野到哪裡去，就是說自由放風了，只有我跟我哥哥，哥哥個性又比較溫和，所以幾乎是我在照顧哥哥，就是我會比較堅強一點。但是一直到了我願意負擔家計，進入我們自己的歌劇團的時候，我那時候已經當小生了。
李四端：那是你國中畢業的時候了？
陳亞蘭：國中畢業之後，我跑了半年龍套。後來看父母親很辛苦經營劇團，我自己主動要求說我想學習歌仔戲，然後從早上四、五點就開始，把以前沒有練過的功全部開始重練，跑圓場、蹲馬步，刀槍劍戟什麼都練，練到有一個程度，大概是十八歲的時候，我們劇團小生想要調高價錢，那時候因為我年輕嘛就是記憶力好聰明嘛，我都在旁邊看其實都看懂了，再加上把那些功夫都學會了之後，所以我就上場演出。可是演出的時候真的太累了，當時劇團就有找人家來按摩，因為我常綁盔甲綁得緊緊的，我想我應該也可以按一下吧？我說，「師傅可不可以，我肩膀這邊好痠按一下」，我父親一看說，「女孩子千金貴體，你怎麼可以讓男生摸」，不就是按一下肩膀？
李四端：他覺得絕對不能。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）