《大雲時堂：做相信的事》陳亞蘭：與父親一起吃鵝肉冬粉，是我記憶裡跟他靠得最近的一次

文：李四端、大雲時堂

陳亞蘭：看歌仔戲的孩子不會變壞（節錄）

端哥開場 陳亞蘭是歌仔戲天王級的最帥小生！她在《嘉慶君遊台灣》一劇中，以反串的女性身分，史無前例的奪下金鐘獎最佳男主角獎，創下女性封「視帝」的新紀錄！回顧伴隨她一生的歌仔戲，陳亞蘭感性地說：「是恩師楊麗花讓我領悟到歌仔戲的美，恩師反串小生散發出來的氣質，不慍不火、恰到好處。讓我體會到，以前我只是在演戲，看到楊麗花的演出，才讓我領悟到表演是一門藝術，才開始真正認真的學習歌仔戲。」 女性詮釋男性的角色被肯定，這讓陳亞蘭更堅定歌仔戲必須傳承下去，她說：「從歌仔戲的忠孝節義裡會學到做人的道理，學到尊師重道。人家說：『看歌仔戲的孩子不會變壞！』歌仔戲不只是我出生的根，跟隨在恩師楊麗花身邊，我更希望歌仔戲的教化意義能夠發揚光大。」 不過，陳亞蘭也知道影劇市場的現實與殘酷，所以她說：「歡喜做，甘願受。」歌仔戲能走多遠就陪它走多遠，陳亞蘭要為一個價值、一種文化和一種生活方式繼續奉獻。

李四端：人家說電視裡面最吃香的就是俊男美女，今天我們請來的來賓兩者她都具備了──陳亞蘭小姐。

先介紹我們的菜好了，因為怕它冷了。第一道清炒中卷，這個中卷是來自於澎湖。澎湖是你的家鄉對不對？

陳亞蘭：我澎湖人。

李四端：這個鵝肉冬粉，對你的意義更特別了吧。

陳亞蘭：對，一開始就要講這個？衛生紙請幫我準備好。（笑）沒有啦，我是怕吃了流口水，謝謝。

冬粉啊，這要講到我的父親。我出生在一個歌仔戲世家，父親就是做內台戲的一個「寶銀社少女歌劇團」。他是憲兵出身，都用軍令式的教育方式，團裡全部都是十八歲的演藝人員，所以叫做少女歌劇團，他對每一個人都非常嚴格要求。我記得聽媽媽在講，因為他們以前內台就是在類似像電影院裡面演戲，文生跟武生有差別，文生搖著扇子的時候，你要這樣輕輕地，然後身體要有互動，可是天氣太熱了，那個文生真的是受不了（扇子亂搖）。

李四端：沒辦法那麼優雅。

陳亞蘭：下來就被我爸爸臭罵了一頓，「你在演什麼，你是演文生，你當作你在演採花」，採花就是紈褲子弟，紈褲子弟才會那種樣子。所以我爸爸是非常非常要求所有的演員在舞台上的表現，因為內台是賣票的，不能對不起觀眾，而且你每一個行當都要很精準到位，從你的身世背景到你的舉手投足。

電影興盛之後，我們全家就到外台來演戲，叫做「藝月園歌劇團」。有一句俚俗語「父母無聲勢，生子來做戲」，我從小就會覺得我家庭好像跟人家比不上，讀書的時候都不敢帶同學到家裡來。

李四端：到你家可以看到很多史代的故事。

陳亞蘭：對，我家都是布景，就覺得好像讓人家看不起。就是說比不上人家，然後我就不喜歡歌仔戲。可是後來到了楊麗花歌仔戲團，我的恩師楊阿姨那邊，開始小有知名度，有次當我從台北回來，很晚了就他一個人，然後他就問我說「餓嗎？」因為以前父親不會這樣跟我說話，都是媽媽嘛，他說餓嗎，我說有一點。

就覺得好像自己上了電視，有點可以光宗耀祖了，就敢跟他有一點撒嬌，不然我們真的可以離他多遠是多遠。他當然講台語，「你想吃什麼」，「我要吃外面的鵝肉冬粉」，那時候我不知道他已經生病了，不知道他有胃癌，其實是不適合吃這些食物，但他陪著我坐下來。就我們父女兩個人，他就陪著我把食物給吃完，那時候我就覺得好像跟爸爸好親近。

李四端：他走到這一步多不容易！

陳亞蘭：對，以前覺得父親只能遠觀，從來沒有想到他可以跟我這麼接近，可以感受到他對我的感情。很開心地把那碗冬粉吃完之後再回到台北，就演一部我自己主演的戲叫做《新西廂記》，以前也是楊阿姨演過的，在那過程當中，我母親知道不能再瞞我了，因為她不想讓我有後顧之憂，她覺得你去到台北就是當人家的學生，你不能有任何的要求，所以我爸生病很久，她都沒有告訴我。

我唯一有一次回去醫院陪他，他原本是一個很愛打扮的人，那時候看到他躺在病床上，我也不敢哭，就一直看著他，然後晚上打地鋪在他的病床旁邊陪著他，可是隔天又有通告，我的母親就一直趕我回去，父親也叫我說你不能延遲，就唯一最後一次，那個時候陪他，接下來就是回來送他離開了。

李四端：這碗鵝肉冬粉，其實是父親表示出他對你的愛，還有更重要的一點，應該是他對你那時候的努力，他給你一個肯定。

陳亞蘭：他從來不會把愛說出口的。他曾經在過年的時候發脾氣，我們一桌團圓在吃飯，他可以把飯桌一掀，我看到米粉是直接黏在天花板上面的，團圓飯耶，所以我們對他都敬而遠之，都覺得說我如果做錯了什麼，可能會被處罰，從來沒有跟他親近過。所以那天跟他吃這一碗鵝肉冬粉的時候，是我記憶最深刻，跟他靠得最近，可以感覺到彼此的溫暖，那是唯一一次。

李四端：他要帶領的團，都是年輕人，他必須靠紀律啊，他必須靠自己把自己武裝起來，即使是對你。所以你小時候的成長應該紀律很嚴格？

陳亞蘭：其實我還沒有上學前是跟著父母親的，那時候還小。開始上課的時候，父母親他們就要工作了，我們就是野孩子，父母親都不在，尤其爸爸不在，但是鄉下小孩也不會野到哪裡去，就是說自由放風了，只有我跟我哥哥，哥哥個性又比較溫和，所以幾乎是我在照顧哥哥，就是我會比較堅強一點。但是一直到了我願意負擔家計，進入我們自己的歌劇團的時候，我那時候已經當小生了。

李四端：那是你國中畢業的時候了？

陳亞蘭：國中畢業之後，我跑了半年龍套。後來看父母親很辛苦經營劇團，我自己主動要求說我想學習歌仔戲，然後從早上四、五點就開始，把以前沒有練過的功全部開始重練，跑圓場、蹲馬步，刀槍劍戟什麼都練，練到有一個程度，大概是十八歲的時候，我們劇團小生想要調高價錢，那時候因為我年輕嘛就是記憶力好聰明嘛，我都在旁邊看其實都看懂了，再加上把那些功夫都學會了之後，所以我就上場演出。可是演出的時候真的太累了，當時劇團就有找人家來按摩，因為我常綁盔甲綁得緊緊的，我想我應該也可以按一下吧？我說，「師傅可不可以，我肩膀這邊好痠按一下」，我父親一看說，「女孩子千金貴體，你怎麼可以讓男生摸」，不就是按一下肩膀？

李四端：他覺得絕對不能。