《大雲時堂：做堅持的人》王偉忠：我現在不太給年輕人意見，我覺得先幫他們鼓掌

文：李四端、大雲時堂

王偉忠：碰到問題，我一定把它當創作（節錄）

端哥開場 台灣綜藝教父王偉忠說：「我一生沒有順利過，打工沒有錢，幫明星寫劇本，沒有錢。做電視節目，電視台不給做政治諷刺。但是我硬做，做紅了。」王偉忠不炫誇自己是娛樂圈的成功典範，而是用幽默的口吻分享挫敗的經驗，「大牌，我請不起，做節目我都找新人，因為沒有錢，請不起大牌。」聰明如王偉忠只是想告訴大家，成功的經驗難以複製，但失敗的歷程相對容易避免。 一輩子搞娛樂創意的他說：「我喜歡自由，讓人生有趣味太重要了，只要還有一口氣在，我就要去追求趣味。」王偉忠的綜藝趣味建立在諷刺上，但是他諷刺的對象是有原則的，「我的節目不打落水狗，只打有權力的人，我就愛跟有權力的人開玩笑。如果我有權力了，那就必須自嘲、被諷刺。」 自嘲一輩子都是在不順利當中長大的偉忠哥說：「人生還沒下戲散場前，碰到問題就去解決。這樣，才不會白活。」

李四端：很高興今天又歡迎偉忠來到我們的節目，應觀眾之邀，上次引起極大的轟動！

王偉忠：怎麼可能？

李四端：我也覺得不太可能。

王偉忠：哈、幽默喔！

李四端：不過，上次的確非常受到歡迎，可能是這個節目締造的網路收看率最高的一集，僅次於某些政治人物。我看你最近有很多的嘗試似乎都在轉變當中。你也說你自己是個愛冒險的人，你是感覺到這個媒體時代給你帶來了某種突變的機會，還是帶來了一些感慨或壓力？

王偉忠：都有耶，我覺得每個人從小都會碰到一些狀況，每個人碰到狀況的方式不一樣。我碰到狀況的方式，就是想辦法創作，想辦法一定要去面對，因為人大概一生就在處理不安全感。處理不安全感的唯一方法，就是面對它，躲都躲不掉，就像你在高中有人要扁你，你就真的要去面對它，想想看我們打一架還是單挑怎麼樣，還是我們要談和，要不然你永遠都害怕。

李四端：我是那種非常不擅長對抗的人，你顯然會去對抗。

王偉忠：這是環境所逼沒辦法，每個人的環境跟方式不一樣。你看起來不像人家要扁你，我一看起來人家就想扁我。

李四端：我國中就被人家扁過。

王偉忠：你看起來慈眉善目的，還是你學問太好，學問太好者必扁！（笑）

李四端：你這是言語暴力。

王偉忠：我這種看起來就討厭。

李四端：節目現場擺很多台平板，大家看的螢幕愈來愈小，現在誰看電視了，我自己也是從電視過來的，很多人說現在的門檻很低，但是他們一提到王偉忠的形象，光環與名號，我不是吹捧，在整個事業體上還是有一席之地，受到認定，這個價值感四十年來不容易吧。

王偉忠：我倒沒有這樣子的自省，我只覺得說我還是在外面找人來聊天，找一些年輕人來談談你們在幹嘛，我還會去看小劇場，到紅樓去看人家的脫口秀，我對很多東西還是很好奇。

李四端：你去那邊找人才？

王偉忠：看看是怎麼回事，有機會就一定請他們吃飯。我們現在賺的錢，基本上請人吃飯沒問題，就跟大雲時堂一樣請人家吃飯。

李四端：聊什麼，你怎麼去判斷這個人？

王偉忠：就是跟對方聊你在做什麼啊，當然你要對他有點了解，我就看了之後，覺得有什麼樣的事情，譬如說他們現在都是在小舞台上脫口秀，我們講得稍微遠一點，以前講相聲的人，他不講肚臍以下三寸地，不講性器官這些東西。

現在脫口秀會直接說雞雞，我就跟一個小天后龍龍，她政大畢業的，講得非常好、很好笑，很受年輕人歡迎，我就跟她說你們一開始講性這些東西，在舞台上還做動作等等，會不會尷尬？她說一開始會，可是這個其實在舞台上是鐵效果，講髒話也是鐵效果。為什麼這個是鐵效果呢，想想我們年輕時候在村子裡講話，在學校講話也是這些東西啊，就會有共鳴。

李四端：可是我心中還是有點矛盾，我也請了年輕人到節目來談脫口秀，譬如說你現在做舞台劇《明星養老院》，我覺得你就不會讓你的演員在舞台上盡是玩這些露骨的字眼。

王偉忠：我有一招方法，這個戲裡面有一個來上過你的節目叫娘娘。

李四端：泰國娘娘。

王偉忠：《明星養老院》這些明星老了，碰到新的網路時代怎麼辦，不知道沒轍了，這種表演就不受歡迎了，所以他怎麼辦？他們跟網紅學，沒有想到這個網紅就在他們明星養老院掃地的，叫娘娘，結果娘娘來教他們怎麼成為一個網紅。這一大段秀幾乎十五、二十分鐘之精彩，米粒都不掉在地上，好玩有趣得不得了。

李四端：你是以此來突顯世代的差距？

王偉忠：我是碰到問題，我一定把它當創作。

李四端：你覺得那種可以叫藝術嗎，不斷的三字經，不斷地講一些生殖器官，雖然效果很多？

王偉忠：美國單口喜劇（Stand-up comedy）也是這樣子，叫不叫藝術，藝術很難講，你說如果真的藝術來講，老子也講過大雅即俗，大俗即雅。你到了極致的時候就很難解釋了，但有些人罵髒話不難聽；不是在那個字，她們小女孩講起來，有些講得還滿有意思，她說出來不尷尬。

李四端：對於年輕的表演者，你都會跟他們講些什麼？

王偉忠：我現在不太給年輕人意見。我覺得先幫年輕人鼓掌，他真的也滿好玩的，鼓掌完之後再說。可是每一個時代，像我們那時候從南部上來，就跟現在拍《大佛普拉斯》的導演一樣，你看他（黃信堯）拍電影的模式就跟以前的模式不一樣，但年輕人看了覺得很好。像昨天我看了首映，徐譽庭講年輕的愛情故事（《我沒有談的那場戀愛》），講得也很好。時代會轉變，就會有這種的狀況是一定的，沒有辦法。

李四端：我們今天還請到一位《料理之王》參賽廚師，非常傑出的Jeff（施捷夫）。你覺得他在你生命中扮演了什麼角色？

施捷夫：一個導師的角色，《料理之王》整個比賽到現在，偉忠哥給我們非常多寶貴的意見。

王偉忠：比完之後還要跟他們聊天，你覺得這個節目對年輕人有沒有幫助？我覺得選秀節目都是選唱歌、跳舞等等，有沒有機會讓年輕人透過媒體也出現一些英雄，他們可以讓年輕人覺得這行業也可以做。

李四端：他家裡也是料理傳家嘛，父親也是做這個？

王偉忠：他不希望講他爸爸（阿發師）。我是說孩子到底要不要超越爸爸的那個過程，是一個很有趣的事情，所以他爸爸雖然也是很棒的人，他也不希望太談，可是《料理之王》讓他們父子感情變得非常好，這個很有意思。

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