《大雲時堂：做堅持的人》王偉忠：我現在不太給年輕人意見，我覺得先幫他們鼓掌
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一輩子搞娛樂創意的王偉忠說：「我喜歡自由，讓人生有趣味太重要了，只要還有一口氣在，我就要去追求趣味。」他的綜藝趣味建立在諷刺上，但是他諷刺的對象是有原則的，「我的節目不打落水狗，只打有權力的人，我就愛跟有權力的人開玩笑。如果我有權力了，那就必須自嘲、被諷刺。」
文：李四端、大雲時堂
王偉忠：碰到問題，我一定把它當創作（節錄）
端哥開場
台灣綜藝教父王偉忠說：「我一生沒有順利過，打工沒有錢，幫明星寫劇本，沒有錢。做電視節目，電視台不給做政治諷刺。但是我硬做，做紅了。」王偉忠不炫誇自己是娛樂圈的成功典範，而是用幽默的口吻分享挫敗的經驗，「大牌，我請不起，做節目我都找新人，因為沒有錢，請不起大牌。」聰明如王偉忠只是想告訴大家，成功的經驗難以複製，但失敗的歷程相對容易避免。
一輩子搞娛樂創意的他說：「我喜歡自由，讓人生有趣味太重要了，只要還有一口氣在，我就要去追求趣味。」王偉忠的綜藝趣味建立在諷刺上，但是他諷刺的對象是有原則的，「我的節目不打落水狗，只打有權力的人，我就愛跟有權力的人開玩笑。如果我有權力了，那就必須自嘲、被諷刺。」
自嘲一輩子都是在不順利當中長大的偉忠哥說：「人生還沒下戲散場前，碰到問題就去解決。這樣，才不會白活。」
李四端：很高興今天又歡迎偉忠來到我們的節目，應觀眾之邀，上次引起極大的轟動！
王偉忠：怎麼可能？
李四端：我也覺得不太可能。
王偉忠：哈、幽默喔！
李四端：不過，上次的確非常受到歡迎，可能是這個節目締造的網路收看率最高的一集，僅次於某些政治人物。我看你最近有很多的嘗試似乎都在轉變當中。你也說你自己是個愛冒險的人，你是感覺到這個媒體時代給你帶來了某種突變的機會，還是帶來了一些感慨或壓力？
王偉忠：都有耶，我覺得每個人從小都會碰到一些狀況，每個人碰到狀況的方式不一樣。我碰到狀況的方式，就是想辦法創作，想辦法一定要去面對，因為人大概一生就在處理不安全感。處理不安全感的唯一方法，就是面對它，躲都躲不掉，就像你在高中有人要扁你，你就真的要去面對它，想想看我們打一架還是單挑怎麼樣，還是我們要談和，要不然你永遠都害怕。
李四端：我是那種非常不擅長對抗的人，你顯然會去對抗。
王偉忠：這是環境所逼沒辦法，每個人的環境跟方式不一樣。你看起來不像人家要扁你，我一看起來人家就想扁我。
李四端：我國中就被人家扁過。
王偉忠：你看起來慈眉善目的，還是你學問太好，學問太好者必扁！（笑）
李四端：你這是言語暴力。
王偉忠：我這種看起來就討厭。
李四端：節目現場擺很多台平板，大家看的螢幕愈來愈小，現在誰看電視了，我自己也是從電視過來的，很多人說現在的門檻很低，但是他們一提到王偉忠的形象，光環與名號，我不是吹捧，在整個事業體上還是有一席之地，受到認定，這個價值感四十年來不容易吧。
王偉忠：我倒沒有這樣子的自省，我只覺得說我還是在外面找人來聊天，找一些年輕人來談談你們在幹嘛，我還會去看小劇場，到紅樓去看人家的脫口秀，我對很多東西還是很好奇。
李四端：你去那邊找人才？
王偉忠：看看是怎麼回事，有機會就一定請他們吃飯。我們現在賺的錢，基本上請人吃飯沒問題，就跟大雲時堂一樣請人家吃飯。
李四端：聊什麼，你怎麼去判斷這個人？
王偉忠：就是跟對方聊你在做什麼啊，當然你要對他有點了解，我就看了之後，覺得有什麼樣的事情，譬如說他們現在都是在小舞台上脫口秀，我們講得稍微遠一點，以前講相聲的人，他不講肚臍以下三寸地，不講性器官這些東西。
現在脫口秀會直接說雞雞，我就跟一個小天后龍龍，她政大畢業的，講得非常好、很好笑，很受年輕人歡迎，我就跟她說你們一開始講性這些東西，在舞台上還做動作等等，會不會尷尬？她說一開始會，可是這個其實在舞台上是鐵效果，講髒話也是鐵效果。為什麼這個是鐵效果呢，想想我們年輕時候在村子裡講話，在學校講話也是這些東西啊，就會有共鳴。
李四端：可是我心中還是有點矛盾，我也請了年輕人到節目來談脫口秀，譬如說你現在做舞台劇《明星養老院》，我覺得你就不會讓你的演員在舞台上盡是玩這些露骨的字眼。
王偉忠：我有一招方法，這個戲裡面有一個來上過你的節目叫娘娘。
李四端：泰國娘娘。
王偉忠：《明星養老院》這些明星老了，碰到新的網路時代怎麼辦，不知道沒轍了，這種表演就不受歡迎了，所以他怎麼辦？他們跟網紅學，沒有想到這個網紅就在他們明星養老院掃地的，叫娘娘，結果娘娘來教他們怎麼成為一個網紅。這一大段秀幾乎十五、二十分鐘之精彩，米粒都不掉在地上，好玩有趣得不得了。
李四端：你是以此來突顯世代的差距？
王偉忠：我是碰到問題，我一定把它當創作。
李四端：你覺得那種可以叫藝術嗎，不斷的三字經，不斷地講一些生殖器官，雖然效果很多？
王偉忠：美國單口喜劇（Stand-up comedy）也是這樣子，叫不叫藝術，藝術很難講，你說如果真的藝術來講，老子也講過大雅即俗，大俗即雅。你到了極致的時候就很難解釋了，但有些人罵髒話不難聽；不是在那個字，她們小女孩講起來，有些講得還滿有意思，她說出來不尷尬。
李四端：對於年輕的表演者，你都會跟他們講些什麼？
王偉忠：我現在不太給年輕人意見。我覺得先幫年輕人鼓掌，他真的也滿好玩的，鼓掌完之後再說。可是每一個時代，像我們那時候從南部上來，就跟現在拍《大佛普拉斯》的導演一樣，你看他（黃信堯）拍電影的模式就跟以前的模式不一樣，但年輕人看了覺得很好。像昨天我看了首映，徐譽庭講年輕的愛情故事（《我沒有談的那場戀愛》），講得也很好。時代會轉變，就會有這種的狀況是一定的，沒有辦法。
李四端：我們今天還請到一位《料理之王》參賽廚師，非常傑出的Jeff（施捷夫）。你覺得他在你生命中扮演了什麼角色？
施捷夫：一個導師的角色，《料理之王》整個比賽到現在，偉忠哥給我們非常多寶貴的意見。
王偉忠：比完之後還要跟他們聊天，你覺得這個節目對年輕人有沒有幫助？我覺得選秀節目都是選唱歌、跳舞等等，有沒有機會讓年輕人透過媒體也出現一些英雄，他們可以讓年輕人覺得這行業也可以做。
李四端：他家裡也是料理傳家嘛，父親也是做這個？
王偉忠：他不希望講他爸爸（阿發師）。我是說孩子到底要不要超越爸爸的那個過程，是一個很有趣的事情，所以他爸爸雖然也是很棒的人，他也不希望太談，可是《料理之王》讓他們父子感情變得非常好，這個很有意思。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。