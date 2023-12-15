咬痕比對釀成多少冤案？專家們認定「99％是他」，如今卻被證實「99％有誤」
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科學力求嚴謹，司法科學同樣也應力求嚴謹，而真正嚴謹的作法，或許不是要繼續強化對科學的確信，反而是要降低信心⸺正因為不夠信任，所以更要加以嚴格審視、謹慎推論。畢竟面對一旦發生就無法重來的冤錯案，沒有最嚴謹，惟有更嚴謹。
文：羅士翔（台灣冤獄平反協會執行長）
- 咬痕比對是指由專家鑑定嫌疑人的齒模與被害人的咬痕是否相同，以此作為法庭上的證據，卻導致多人遭受冤獄。
- 咬痕比對欠缺標準程序，也沒有科學證據顯示每個人的齒列特徵具獨特性，傷痕更可能因腫脹、癒合而變形。
- 在無辜計畫的努力下，許多冤案藉由DNA鑑定技術得以平反。司法上的科學證據都應力求嚴謹，避免冤案發生。
當駭人聽聞的命案發生，真兇卻不明時，人們往往期待能用最科學的技術讓犯罪者浮現，令真相大白。然而在現實世界中，除了具有前所未有鑑別力的DNA鑑定［註1］之外，目前幾乎沒有其他的比對技術能在鑑定後，毫無疑問地宣稱「有99％的機率，真兇就是他」。美國紐約的無辜計畫（Innocence Project，或稱昭雪專案）自1992年成立，以DNA鑑定作為冤案救援主要工具，全美各地至今已有超過375人透過DNA鑑定而獲得平反。他們的案件也促使全世界開始認識到那些造成冤案、誤人一生的錯誤科學⸺本文主題「咬痕比對」（bite mark comparison）正是其一。
「99％是你的咬痕。」
讓我們先從霍華德（Keith Howard）的案件開始。
1982年，美國維吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News），有一名男子闖入民宅，先以鐵橇毆打男性被害人致死，再性侵女性被害人，並於性侵過程中咬了女性被害人的腿部。女性被害人在倖存後報警，警方即在咬痕處採集檢體、拍照存證。
被害人表示她並未看清楚兇手長相，但知道是白人男性，並穿著繡有三個V型圖樣的水手服。正好，這段時間航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）在附近停泊，於是船艦上3000名水手旋即成為偵查對象⸺包括當時也在船上服役的霍華德。檢調單位找來的牙醫專家透過手電筒輔助檢視霍華德的牙齒後，接著要求製作霍華德的齒模，要和被害人腿上的咬痕相互比對。
咬痕比對是如何進行呢？
專家會先判斷被害人身上的傷痕是否為人類牙齒留下的痕跡，如果確實為人類咬痕，再進一步判斷為上排或下排牙齒所留下的咬痕。接著，當出現嫌疑人後，專家就會製作嫌疑人的齒模，觀察齒模與咬痕之間有無相似或相異之處。
經過專家比對後，有名牙醫師表示霍華德的牙齒「非常、非常、非常有可能是留下咬痕的牙齒」；另一位專家也表示咬痕是霍華德留下的：「如果你想問我有多少可能性，我會說是99％以上。」基於這兩位專家的意見，霍華德遭到檢方起訴，並在1986年被法院認定有罪，遭判處終身監禁，不得假釋。
在獄中的霍華德寫信到無辜計畫申冤，無辜計畫輾轉取得本案犯罪現場的檢體為霍華德聲請DNA鑑定。在霍華德已經失去自由30多年之後，DNA鑑定結果顯示，被害人身上採集到的檢體來自另一名同時期也在卡爾文森號上服役的水手克勞蒂Jerry Crotty）⸺換句話說，DNA證據顯示，克勞蒂才是真正犯下罪行的行為人。
2016年，霍華德走出維吉尼亞的監獄，他已經失去自由33年。當時的專家們認定「99％是他」的咬痕鑑定，現今卻可以被證實為「99％有誤」。不僅如此，霍華德並非唯一因咬痕證據被定罪、卻在多年後獲得平反的無辜被告⸺說來可能令人吃驚，但霍華德已是當時美國的第25位咬痕冤案平反者。
比對錯誤的原因
牙醫專家提出的咬痕比對，究竟哪裡出了問題？一言以蔽之，咬痕比對就是拿被害人身上的咬痕和嫌疑人的齒模兩相比較。早在1970年代，美國就開始利用咬痕比對來追查真兇。1974年加州一起婦人遭謀殺案件，在被害人鼻子上有個橢圓形的撕裂傷，檢察官為嫌疑人馬克思（Walter Marx）製作齒模，經牙醫專家比對認定被害人鼻子上的傷痕與馬克思的齒模相符，馬克思也遭判有罪，此後咬痕比對正式進入美國法庭成為證據。
乍看之下，這種方法似無不妥之處。然而，根據美國國家科學院（National Academy of Sciences, NAS）於2009年所出版的報告《強化美國司法科學：邁向前路》（Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward，以下稱NAS報告），咬痕比對至少有下列三點疑慮：
- 沒有科學證據顯示每個人的齒列特徵各不相同、具獨特性。
- 科學上也沒有證據顯示，當齒印移轉到人體皮膚上時還會繼續維持獨特性。畢竟人體皮膚具有彈性，也會隨時間變化，傷口也可能腫脹與癒合而有所變形、扭曲。
- 比對的標準程序並未建立，欠缺標準。究竟應該找出哪些類型特徵？需要多高品質的傷痕、多少顆「牙齒印痕」，才足以進行比對？［註 2、3］
此外，實際的咬痕比對過程時常透過肉眼判斷，而這種主觀成分較高的比對方式，除了高度仰賴專家的個人經驗外，也容易陷入各種個人的主觀認知錯誤之中，而造成誤判。NAS報告直指，咬痕比對不能作為「個化」特定人的證據，且這當中的科學基礎不足，有待更多研究加以支持。在2016年，美國德州已明確排除咬痕鑑定進入法庭，認為咬痕鑑定的科學性並不足以作為認定被告犯罪與否的證據。
台灣的咬痕比對冤案
美國法庭如此看待咬痕證據，也為身在遙遠太平洋另一端的我們帶來幫助。 2000年7月21日凌晨4點，一名女子被發現陳屍於台北市內湖某公園，頭部遭重擊，下半身赤裸，法醫留意到女子左胸處有一處橢圓形的顯著咬痕，咬痕上留下15處印痕。
警方懷疑是女子的前後任男友所為，因此製作了兩人的齒模並交由法醫進行咬痕比對，結果認為，該咬痕99.99％為男友呂介閔所留下［註4］。雖然兩人交往有親密關係，留下咬痕不足為奇，但法醫發現該咬痕呈現「紅、紫色」、「破皮」，研判行為人以超過十公斤的咬力咬傷被害人，力道大，並非一般親密關係下會出現的傷勢，而呂介閔未通過調查局的測謊，檢方予以起訴。
2009年，法院認定呂介閔殺害該女子，透過大力咬傷被害人方式，讓人誤以為被害人遭性侵、故布疑陣，殺人罪成立，並處13年有期徒刑。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
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「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
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現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
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