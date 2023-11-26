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2023/11/26,
歐洲

俄烏開戰以來最大規模！俄羅斯75架無人機襲基輔，澤倫斯基盼支援解決防空危機

俄烏開戰以來最大規模！俄羅斯75架無人機襲基輔，澤倫斯基盼支援解決防空危機
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏克蘭一整個晚上遭俄羅斯75架無人機攻擊，規模堪稱俄烏戰爭爆發以來最大。澤倫斯基表示，基輔希望能透過夥伴全新的支援，以及提升自身生產能力，解決烏國防空短缺的問題。俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。

澤倫斯基：護送烏國穀物出口 需更多防空系統

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路，以及烏國與俄羅斯接壤的地區。

《路透社》報導，澤倫斯基在「烏克蘭穀物出口峰會」（Grain from Ukraine summit）表示：「（烏國）防空能力不足，這已經不是什麼秘密了。」

出席這場峰會有歐洲國家高層官員，包括瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）以及立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。

澤倫斯基發言之前，烏克蘭一整個晚上遭俄羅斯75架無人機攻擊，規模堪稱俄烏戰爭爆發以來最大。而烏克蘭、瑞士和立陶宛3位領袖的聯合記者會，也因為空襲警報聲響起而打斷。

澤倫斯基表示，外國夥伴將向烏克蘭提供船隻，護送烏克蘭港口的船隊以確保出口安全。

澤倫斯基說：「我與幾個國家達成協議，由烏克蘭人員強力護航，但使用（外國的）設備。」

另外，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X公開的信中，向澤倫斯基承諾會給予支持，說歐盟執委會將提供5000萬歐元「以快速修復烏克蘭港口基礎設施，並予設備升級」。

澤倫斯基表示，基輔希望能透過夥伴全新的支援，以及提升自身生產能力，來解決烏國防空短缺的問題。他說在這方面已經取得了進展。

俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議原本允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物，但俄國退出後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。

俄羅斯發射75架無人機襲基輔，俄烏開戰以來最大規模

（中央社）烏克蘭當局25日表示，俄羅斯晚間向基輔地區發射的75架無人機中，有74架被烏國擊落。據報導這是去年2月俄軍全面入侵烏國以來，規模最大的此類攻擊。

《法新社》報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了「數量創紀錄」、伊朗製造的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，其中大部分都瞄準基輔。這波攻擊導致氣溫降至0度以下的多個地區停電。

這波攻擊適逢烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日。這場在1930年代、前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）統治下發生的大饑荒造成數百萬名烏克蘭人喪生。

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）表示：「敵人向烏克蘭發射了數量創紀錄的攻擊無人機！攻擊的主要方向是基輔。」

烏國空軍表示，已擊落75架「見證者」無人機中的74架。

基輔當局表示，針對首都的這波空襲持續了6個小時，共造成5人受傷，其中包括1名11歲兒童。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，墜落的無人機碎片引發火災，導致該市多棟建築物損毀。

自莫斯科入侵烏國入侵至今，已超過21個月。烏國東部的戰鬥最為激烈，目前俄軍已幾乎包圍烏東前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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