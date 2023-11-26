俄烏開戰以來最大規模！俄羅斯75架無人機襲基輔，澤倫斯基盼支援解決防空危機
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烏克蘭一整個晚上遭俄羅斯75架無人機攻擊，規模堪稱俄烏戰爭爆發以來最大。澤倫斯基表示，基輔希望能透過夥伴全新的支援，以及提升自身生產能力，解決烏國防空短缺的問題。俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。
澤倫斯基：護送烏國穀物出口 需更多防空系統
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路，以及烏國與俄羅斯接壤的地區。
《路透社》報導，澤倫斯基在「烏克蘭穀物出口峰會」（Grain from Ukraine summit）表示：「（烏國）防空能力不足，這已經不是什麼秘密了。」
出席這場峰會有歐洲國家高層官員，包括瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）以及立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。
澤倫斯基發言之前，烏克蘭一整個晚上遭俄羅斯75架無人機攻擊，規模堪稱俄烏戰爭爆發以來最大。而烏克蘭、瑞士和立陶宛3位領袖的聯合記者會，也因為空襲警報聲響起而打斷。
澤倫斯基表示，外國夥伴將向烏克蘭提供船隻，護送烏克蘭港口的船隊以確保出口安全。
澤倫斯基說：「我與幾個國家達成協議，由烏克蘭人員強力護航，但使用（外國的）設備。」
另外，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X公開的信中，向澤倫斯基承諾會給予支持，說歐盟執委會將提供5000萬歐元「以快速修復烏克蘭港口基礎設施，並予設備升級」。
澤倫斯基表示，基輔希望能透過夥伴全新的支援，以及提升自身生產能力，來解決烏國防空短缺的問題。他說在這方面已經取得了進展。
俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議原本允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物，但俄國退出後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。
俄羅斯發射75架無人機襲基輔，俄烏開戰以來最大規模
（中央社）烏克蘭當局25日表示，俄羅斯晚間向基輔地區發射的75架無人機中，有74架被烏國擊落。據報導這是去年2月俄軍全面入侵烏國以來，規模最大的此類攻擊。
《法新社》報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了「數量創紀錄」、伊朗製造的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，其中大部分都瞄準基輔。這波攻擊導致氣溫降至0度以下的多個地區停電。
這波攻擊適逢烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日。這場在1930年代、前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）統治下發生的大饑荒造成數百萬名烏克蘭人喪生。
烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）表示：「敵人向烏克蘭發射了數量創紀錄的攻擊無人機！攻擊的主要方向是基輔。」
烏國空軍表示，已擊落75架「見證者」無人機中的74架。
基輔當局表示，針對首都的這波空襲持續了6個小時，共造成5人受傷，其中包括1名11歲兒童。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，墜落的無人機碎片引發火災，導致該市多棟建築物損毀。
自莫斯科入侵烏國入侵至今，已超過21個月。烏國東部的戰鬥最為激烈，目前俄軍已幾乎包圍烏東前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）。
新聞來源
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
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在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。