第二波人質協議達成：以色列釋放39名巴囚，哈瑪斯釋放13名以國婦孺
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約旦河西岸與東耶路撒冷的多所以色列監獄，這次釋放了24名巴勒斯坦婦女和15名少年，這些十多歲少年是因投擲石塊等輕罪被判入獄，而獲釋婦女中有些人是企圖刺傷以色列士兵而被定罪。另以色列當局也表示，13名以色列人和4名泰國公民已回到以色列。
以色列監獄：39名巴勒斯坦人根據協議獲釋
（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之間的協議，今天稍早促成哈瑪斯釋放13名以色列人質；以色列監獄隨後也證實他們已釋放了39名巴勒斯坦囚犯。
綜合《法新社》與《美聯社》報導，電視畫面顯示，囚犯們在熱烈歡迎聲中返回遭併吞的東耶路撒冷（east Jerusalem），其中最知名的莫過是38歲賈比斯（Israa Jaabis），她2015年因在檢查站引爆車內瓦斯瓶炸傷1名警察而遭定罪，判處11年監禁。
約旦河西岸與東耶路撒冷的多所以色列監獄，這次釋放了24名巴勒斯坦婦女和15名少年，這些十多歲少年是因投擲石塊等輕罪被判入獄，而獲釋婦女中有些人是企圖刺傷以色列士兵而被定罪。
獲釋的巴勒斯坦囚犯蒂蒂（Aseel Munir al-Titi）表示：「這是一種夾雜著悲傷的幸福，因為我們的出獄，是讓烈士和無辜兒童以命作為代價。」
巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）指出，以色列共關押7200名巴勒斯坦人，其中包括以哈爆發戰爭以來被捕的約2000人。
哈瑪斯釋放第2批人質，傳含13以色列婦孺和4泰國人
（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯25日釋放第2批被他們扣押在加薩走廊的以色列和外籍人質，用以換回巴勒斯坦囚犯。這場行動無預警被耽擱數小時之久，一度讓各界緊張不安。
綜合《法新社》和《路透社》報導，以色列當局表示，13名以色列人和4名泰國公民已回到以色列。
獲釋的以色列人質中，包括8名孩童和5名婦女；而以方從監獄釋放的巴勒斯坦人中，包括33名兒童和6名婦女。
這場被扣人員交換行動比外界晚了數小時才順利執行，問題出在於哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反交換協議。對此，以色列官員否認他們做出任何觸犯暫停交火協議的行為。
人質獲釋時間遭耽擱讓家屬心急如焚；卡達和埃及斡旋人員則是連忙解決哈瑪斯的兩大指控，一是以色列干預獲釋巴囚人選，二是以色列不允許物資於4天休戰期間送抵加薩北部。
哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）表示，自昨天起，340輛物資車僅65輛抵達加薩北部，「未達以色列同意數量的一半」。
哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）同時表示，以色列未遵守釋放巴勒斯坦囚犯的條件。官員表示，以色列未如預期的依年資釋囚。
而在埃及與卡達轉達了以色列保證「履行所有協議條件」的訊息後，哈瑪斯表示已對兩國斡旋人員給予「正面回應」。
前一天，哈瑪斯已在第一次交換人員行動中，釋放了13名以色列婦孺。以色列則是依照協議規定的3比1比例，釋放了獄中關押的39名巴勒斯坦兒童和婦女。
哈瑪斯同時出乎預料地釋放了10名泰國人和1名菲律賓人。
根據以色列官員說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列後，殺害了約1200名以色列和外籍人士，並擄走約240名民眾當人質。
作為回應，以色列矢言消滅哈瑪斯武裝分子，對哈瑪斯統治加薩（Gaza）發動猛烈空襲並在這塊飛地北部發動地面攻勢。巴勒斯坦衛生當局今天表示，迄今為止，加薩已有約1萬4800人喪生，其中約40%是兒童。
根據卡達、埃及和美國斡旋的協議，哈瑪斯預料將在這次休戰期間共釋放50名人質，用以交換以方釋放150名巴勒斯坦囚犯。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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