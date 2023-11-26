第二波人質協議達成：以色列釋放39名巴囚，哈瑪斯釋放13名以國婦孺

以色列監獄：39名巴勒斯坦人根據協議獲釋

（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之間的協議，今天稍早促成哈瑪斯釋放13名以色列人質；以色列監獄隨後也證實他們已釋放了39名巴勒斯坦囚犯。

綜合《法新社》與《美聯社》報導，電視畫面顯示，囚犯們在熱烈歡迎聲中返回遭併吞的東耶路撒冷（east Jerusalem），其中最知名的莫過是38歲賈比斯（Israa Jaabis），她2015年因在檢查站引爆車內瓦斯瓶炸傷1名警察而遭定罪，判處11年監禁。

約旦河西岸與東耶路撒冷的多所以色列監獄，這次釋放了24名巴勒斯坦婦女和15名少年，這些十多歲少年是因投擲石塊等輕罪被判入獄，而獲釋婦女中有些人是企圖刺傷以色列士兵而被定罪。

獲釋的巴勒斯坦囚犯蒂蒂（Aseel Munir al-Titi）表示：「這是一種夾雜著悲傷的幸福，因為我們的出獄，是讓烈士和無辜兒童以命作為代價。」

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）指出，以色列共關押7200名巴勒斯坦人，其中包括以哈爆發戰爭以來被捕的約2000人。

哈瑪斯釋放第2批人質，傳含13以色列婦孺和4泰國人

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯25日釋放第2批被他們扣押在加薩走廊的以色列和外籍人質，用以換回巴勒斯坦囚犯。這場行動無預警被耽擱數小時之久，一度讓各界緊張不安。

綜合《法新社》和《路透社》報導，以色列當局表示，13名以色列人和4名泰國公民已回到以色列。

獲釋的以色列人質中，包括8名孩童和5名婦女；而以方從監獄釋放的巴勒斯坦人中，包括33名兒童和6名婦女。

這場被扣人員交換行動比外界晚了數小時才順利執行，問題出在於哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反交換協議。對此，以色列官員否認他們做出任何觸犯暫停交火協議的行為。

人質獲釋時間遭耽擱讓家屬心急如焚；卡達和埃及斡旋人員則是連忙解決哈瑪斯的兩大指控，一是以色列干預獲釋巴囚人選，二是以色列不允許物資於4天休戰期間送抵加薩北部。

哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）表示，自昨天起，340輛物資車僅65輛抵達加薩北部，「未達以色列同意數量的一半」。

哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）同時表示，以色列未遵守釋放巴勒斯坦囚犯的條件。官員表示，以色列未如預期的依年資釋囚。

而在埃及與卡達轉達了以色列保證「履行所有協議條件」的訊息後，哈瑪斯表示已對兩國斡旋人員給予「正面回應」。

前一天，哈瑪斯已在第一次交換人員行動中，釋放了13名以色列婦孺。以色列則是依照協議規定的3比1比例，釋放了獄中關押的39名巴勒斯坦兒童和婦女。

哈瑪斯同時出乎預料地釋放了10名泰國人和1名菲律賓人。

根據以色列官員說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列後，殺害了約1200名以色列和外籍人士，並擄走約240名民眾當人質。

作為回應，以色列矢言消滅哈瑪斯武裝分子，對哈瑪斯統治加薩（Gaza）發動猛烈空襲並在這塊飛地北部發動地面攻勢。巴勒斯坦衛生當局今天表示，迄今為止，加薩已有約1萬4800人喪生，其中約40%是兒童。

根據卡達、埃及和美國斡旋的協議，哈瑪斯預料將在這次休戰期間共釋放50名人質，用以交換以方釋放150名巴勒斯坦囚犯。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航