白紙運動一週年，中共長臂管轄警告留學生，強力維穩禁止紀念言行
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「白紙運動」屆滿週年，中共嚴防出現紀念活動，並刪除所有與白紙運動相關的網路訊息。社群訊息顯示，中共還施展長臂管轄，要求中國留學生不得組織參與境外的紀念活動。北京一名曾參與白紙運動的大學生也表示，最近警方找上門，詢問最近有沒有出遊活動，還問有沒有網路翻牆軟體以及工作等私人問題。
中共長臂管轄，警告留學生不要紀念白紙運動
（中央社）白紙運動今天（26日）屆滿週年，中共不但在境內禁止任何紀念言行，社群訊息顯示，國保警察還找上中國留學生的家人，打電話要求學生不組織參與今天在倫敦的紀念活動，這位學生因此宣布退出。
中共強力維穩下，中國大陸境內迄今未出現紀念白紙運動一週年的活動。社群訊息顯示，中共還施展長臂管轄，要求中國留學生不得組織參與境外的紀念活動。
「清絲老師談治國理政」25日在X平台披露通話錄音檔，表示接獲尊重的企業家通知，警方得知他在網上發表號召白紙紀念活動後很憤怒，江蘇省公安廳要找他，因此擔心他以後「回不了家」。
「清絲老師談治國理政」此前發文號召參與26日的「白紙續寫在倫敦：紀念白紙運動一週年」活動，計畫到倫敦的中國駐英國大使館表達。得知警方找他後，主動打電話到南京沙洲派出所，了解警方目的是什麼。
錄音檔顯示，一名警察告訴他，公安機關了解的情況是，去年的白紙運動肯定是受了境外勢力滲透、煽動；在國外紀念白紙運動，還要去中國大使館，走上倫敦的街頭，反而會被「敵對勢力」利用，對中國人來說，這個事「欠妥」。
該名警察還說：「我們中國人的事情，不應該在別人的首都解決。如果被別人惡意炒作，我們自己人的臉都丟到國外去了。」
另一段錄音檔顯示，「清絲老師談治國理政」與一名國保警察通話，他質疑警方此舉長臂管轄是赤裸裸的威脅，並追問觸犯什麼法律。
該警察則稱，他只是在英國留學，但國籍還在中國，「不是在國外發生的事就跟中國沒關係」。如果他入籍英國，中國當然就管不了；但「你是中國人，是留學生，代表中國的形象」。
過程中，「清絲老師談治國理政」的父親氣憤要求他表態，接下來要停止活動，還是「繼續鬧下去」。他則說，警方只要表明不希望他做什麼事，就按警方要求做，但該名警察不肯明說。
「清絲老師談治國理政」上傳錄音檔後表示，員警（實際上是國保）把他爹媽帶上警車，向各位推友對不起，貼文他刪了，從組織者退出，但是活動不會因少了他而結束。最後暗示國保威脅其家人：「他在國外沒有事，但是你們在國內的工作不好說。」
美國、歐洲近期舉行多場紀念白紙運動一週年活動，除了海外異議人士，也有一些冒著風險的中國留學生參加。
白紙運動屆一週年，中共強力維穩禁止紀念言行
「白紙運動」屆滿週年，中共啟動強力維穩，嚴防出現紀念活動，並刪除所有與白紙運動相關的網路訊息。在白紙運動起源地南京傳媒學院，有學生反映，校方對去年參與的學生採取「人盯人」作法。
《美國之音》報導，受到當局長期監控、限制人身自由的北京異議人士胡佳23日透過網路電話會議，對幫助中國人脫離「清零」苦海的白紙運動所有親歷者表達感恩，並指他們救了國家。胡佳預料，中共當局會嚴密防範紀念白紙運動，要讓所有人如同六四一樣忘記白紙運動與其訴求。
去年11月26日，為悼念兩天前新疆烏魯木齊吉祥苑小區火災，因疫情封控來不及逃生的罹難者，南京傳媒學院一名學生在校內舉起白紙表達沉痛哀悼與無言抗議，隨即蔓延至中國多地，形成大規模反對動態清零政策的示威運動，被視為中共其後放棄清零、解除封控的主因。
社群訊息顯示，中共近期展開強力維穩，嚴防出現白紙運動一週年紀念言行。
在發源地南京傳媒學院，有學生向X平台網紅「李老師不是你老師」反映，因為鄰近白紙運動一週年，校內開始戒備，去年參加過白紙運動的同學被校方採取「人盯人」，每個人都有一名專門的學生負責盯著。
學生表示，南京傳媒學院內包括去年聚集大批學生舉白紙的商業廣場，都有人守著不讓外人進入，現在必須一一刷臉過閘機才能進入。
北京一名曾參與白紙運動的大學生也表示，最近警方找上門，還打電話給所有去年參與過的學生，詢問最近有沒有出遊活動，還問有沒有網路翻牆軟體以及工作等私人問題。
上海市烏魯木齊路去年26日晚間爆發大規模白紙運動，當時還有人高喊「習近平下台」、「共產黨下台」，其後多人被捕，躍為國際關注焦點。據當地網友反映，上海警方目前在烏魯木齊路周邊部署多輛警車與警員戒備。
中國網路社群訊息顯示，網管當局全力刪除任何與白紙運動有關的訊息，「白紙運動」、「白紙行動」被列為禁搜詞，搜尋不會出現任何結果。搜尋「烏魯木齊火災」、「吉祥苑」等相關詞，只顯示過往官媒報導的新聞。
搜尋「白紙」也得不出任何與白紙運動相關訊息。近日，大陸網友接力發布作家馮驥才的名言，「風可以吹起一大張白紙，卻無法吹走一隻蝴蝶，因為生命的力量在於不順從」。
截至目前，中國各地據報未出現任何白紙運動紀念活動。
胡佳表示，「黨國現在肯定是要讓所有人都忘記白紙運動與群眾的口號和訴求。像當年的六四一樣，越少人知道它，越少人再去回想它，更不要說去紀念它」。
他指出，「如果有人想在境內紀念白紙運動，一定會受到打擊。而且在這之前，當局一定會鋪設一些各種各樣的、明的暗的措施，去防止亮馬橋（北京白紙運動聚集地）那個地方，防止白紙在街頭出現，以及防止網路上有人用各種各樣的方式，去紀念這場運動」。
胡佳說，這是因為白紙運動讓一個近乎瘋狂的、毫無理性的、整個折騰社會的形式戛然而止，踩了一個急刹車。若不是這個刹車，很多人還不會醒悟，「那3年的許多（封控）措施有多麼荒謬，給這個社會造成多麼深遠的影響，以及它所帶來的各種各樣的經濟下行的壓力。幸好有這場刹車，不至於讓中國急劇墮入深淵，自我毀滅」。
新聞來源
延伸閱讀
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- 中國防疫大轉彎是受「白紙運動」影響，還是「被動破防」別無選擇？
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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