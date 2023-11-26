金融占台股市值比僅次半導體，GDP貢獻12年來近零成長，是否有機會追上星港？
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金管會希望台灣「媲美星港」成為亞洲高階資產管理中心，但近年金融業產值對GDP貢獻比幾乎零成長，產學界建議，政府應鼓勵銀行業整併擴大規模。台灣金融研訓院金融研究所副研究員認為，台灣金融業對GDP貢獻比持平，可能是其他產業成長更為顯著，因近年台美發展較偏重科技業。
金融占台股市值比僅次半導體，GDP貢獻12年來近零成長
（中央社）金融業占台股市值比重僅次於半導體業，被譽為另一座護國神山，但近12年金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。
金融業者分析，金融產業屬政府高度管制的特許事業，銀行規模小，與台積電國際競爭力不能比，「哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢。」
行政院主計總處資料顯示，2022年台灣名目生產毛額達新台幣22兆6665億元，相比2011年的14兆2622億元，成長8兆4043億元，同時間金融保險業產值自9090億元攀抵至1兆4486億元，成長5396億元。
從占比看，近12年間金融保險業對GDP貢獻始終在6.36%至6.76%間徘徊，2022年金融保險業對GDP貢獻6.41%，更僅較2011年的6.37%微幅增加0.04個百分點，走過12個年頭，金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。
一家大型民營銀行主管直言，台灣電子科技業登上國際舞台和全世界競爭，金融業卻是屬於政府高度管制的特許事業，兩者競爭力自然有差。
他舉台積電為例，台灣市場貢獻台積電營收占比不到1成，其他營收均來自國外市場，「但在台灣的金融業，你看不到iBanker，哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢」。
這名主管說，像星、港等地，當地金融業服務多是跨國企業而非本地企業，台灣不夠國際化，金融業僅在國內市場分一點點利潤，是金融業產值對GDP貢獻難有大幅躍進的主要原因。
另一家金融業主管提出類似觀點，他認為，英國雜誌《The Banker》公布全球1000大銀行，台灣在前百大家數掛零，國內銀行業規模都太小、缺乏競爭力，無法擴大跨國業務，是導致產值偏低的原因。
這名主管說，這也導致台積電海外擴廠時，不是台灣金融業先在當地提供奧援，而是台積電或其他台商企業先出去闖，台灣的銀行業再陸續跟去設點，古語說「兵馬未動，糧草先行」，現在狀況卻反其道而行。
對於台灣金融業產值比重難以提高因素，金管會官員則認為，相比其他國家，一定有競爭或價格因素影響，國內利差有限、金融業手續費收費低廉，加上金融體系過多資金投資海外有價證券，導致未能在國內創造更多產值，但官員強調，單看一項指標斷定金融發展的競爭力，過於片面。
台金融業能追上星港？產學界：應鼓勵整併擴大規模
（中央社）金管會希望台灣「媲美星港」成為亞洲高階資產管理中心，但近年金融業產值對GDP貢獻比幾乎零成長，產學界建議，政府應鼓勵銀行業整併擴大規模，政策上監管及興利應並重。
近年美中貿易戰、香港反送中運動爆發，為趁勢吸引高資產客戶來台，金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，自2021年起台灣金融保險業產值突破新台幣1.4兆元，但對GDP貢獻比幾乎零成長，2022年更降至6.41%。
同一時間，香港金融保險業產值對GDP貢獻攀抵至21.59%，創近10年新高，相比2013年增加5.87個百分點；新加坡金融保險業產值占比達13.72%，相比2013年增加2.67個百分點。
金管會官員解釋，金融業產值受價格及業務量決定，其中，業務量可透過爭取台商資金回流而衍生的業務、推動財管2.0、新種業務增加、原有業務量如放款餘額或證券交易量增加等4方向推動成長。
另一方面，利差或手續費會影響價格，官員坦言，國內新台幣利差比不上國外美元利差，加上金融業手續費收費低廉，如許多銀行不敢收取信用卡年費；但若提高利差，台灣中小企業占比超過9成，中小企業及自有住宅借款戶成本也就相對提高了。
民營銀行主管認為，台灣對外資匯入達一定規模者有管制，規定必須在一定時間內投入台股，否則必須匯出，對國際資金流入意願難免會有影響，如新加坡對外資資金匯入基本上沒有管制，相對容易成為國際資金流中心。
他進一步指出，2012年底國泰金、富邦金、中信金及兆豐金4大金控占台股市值的5.4%，10多年後被電子股取代、占台股市值比降至4.7%；但新加坡星展銀行、華僑銀行及大華銀行2012年底市值占比為19.3%，現在一路升至38.9%。
這名主管說，台灣金融業對GDP貢獻比幾乎持平，不代表台灣金融業沒進步，台灣整體GDP會成長，金融業產值也在成長，但星港市場不限於當地，資金流更多的是國際資金，台灣只能賺國內池子裡的資金，當金融業不夠國際化，自然難以提高競爭力。
台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁認為，台灣金融業對GDP貢獻比持平，可能是其他產業成長更為顯著，近年台美發展較偏重科技業，星港GDP組成則由金融業占大宗。
賴威仁表示，星港重要金融業務發展都不是侷限於國內貨幣，而是經營其他貨幣，成為區域調度中心，若金融發展幣別侷限本國貨幣，成長空間會稍微受限，台灣有不小規模資金錢進海外，政策面應思考如何吸引台商及台灣相關資金回流至國銀OBU或海外分行，鼓勵銀行開拓外幣計價的金融商品或服務。
台新金首席經濟學家李鎮宇提出3點建議，第一，台灣銀行業市場過於飽和且規模零碎化，政府應鼓勵金融業整併提高競爭力，並應從「公公併」先行，展現示範效果。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。