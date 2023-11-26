金融占台股市值比僅次半導體，GDP貢獻12年來近零成長，是否有機會追上星港？

金融占台股市值比僅次半導體，GDP貢獻12年來近零成長

（中央社）金融業占台股市值比重僅次於半導體業，被譽為另一座護國神山，但近12年金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。

金融業者分析，金融產業屬政府高度管制的特許事業，銀行規模小，與台積電國際競爭力不能比，「哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢。」

行政院主計總處資料顯示，2022年台灣名目生產毛額達新台幣22兆6665億元，相比2011年的14兆2622億元，成長8兆4043億元，同時間金融保險業產值自9090億元攀抵至1兆4486億元，成長5396億元。

從占比看，近12年間金融保險業對GDP貢獻始終在6.36%至6.76%間徘徊，2022年金融保險業對GDP貢獻6.41%，更僅較2011年的6.37%微幅增加0.04個百分點，走過12個年頭，金融業產值對GDP貢獻比近乎零成長。

一家大型民營銀行主管直言，台灣電子科技業登上國際舞台和全世界競爭，金融業卻是屬於政府高度管制的特許事業，兩者競爭力自然有差。

他舉台積電為例，台灣市場貢獻台積電營收占比不到1成，其他營收均來自國外市場，「但在台灣的金融業，你看不到iBanker，哪家金融業有真正走出去？基本上台灣金融業吸收的資金都是本地的錢」。

這名主管說，像星、港等地，當地金融業服務多是跨國企業而非本地企業，台灣不夠國際化，金融業僅在國內市場分一點點利潤，是金融業產值對GDP貢獻難有大幅躍進的主要原因。

另一家金融業主管提出類似觀點，他認為，英國雜誌《The Banker》公布全球1000大銀行，台灣在前百大家數掛零，國內銀行業規模都太小、缺乏競爭力，無法擴大跨國業務，是導致產值偏低的原因。

這名主管說，這也導致台積電海外擴廠時，不是台灣金融業先在當地提供奧援，而是台積電或其他台商企業先出去闖，台灣的銀行業再陸續跟去設點，古語說「兵馬未動，糧草先行」，現在狀況卻反其道而行。

對於台灣金融業產值比重難以提高因素，金管會官員則認為，相比其他國家，一定有競爭或價格因素影響，國內利差有限、金融業手續費收費低廉，加上金融體系過多資金投資海外有價證券，導致未能在國內創造更多產值，但官員強調，單看一項指標斷定金融發展的競爭力，過於片面。

台金融業能追上星港？產學界：應鼓勵整併擴大規模

（中央社）金管會希望台灣「媲美星港」成為亞洲高階資產管理中心，但近年金融業產值對GDP貢獻比幾乎零成長，產學界建議，政府應鼓勵銀行業整併擴大規模，政策上監管及興利應並重。

近年美中貿易戰、香港反送中運動爆發，為趁勢吸引高資產客戶來台，金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，自2021年起台灣金融保險業產值突破新台幣1.4兆元，但對GDP貢獻比幾乎零成長，2022年更降至6.41%。

同一時間，香港金融保險業產值對GDP貢獻攀抵至21.59%，創近10年新高，相比2013年增加5.87個百分點；新加坡金融保險業產值占比達13.72%，相比2013年增加2.67個百分點。

金管會官員解釋，金融業產值受價格及業務量決定，其中，業務量可透過爭取台商資金回流而衍生的業務、推動財管2.0、新種業務增加、原有業務量如放款餘額或證券交易量增加等4方向推動成長。

另一方面，利差或手續費會影響價格，官員坦言，國內新台幣利差比不上國外美元利差，加上金融業手續費收費低廉，如許多銀行不敢收取信用卡年費；但若提高利差，台灣中小企業占比超過9成，中小企業及自有住宅借款戶成本也就相對提高了。

民營銀行主管認為，台灣對外資匯入達一定規模者有管制，規定必須在一定時間內投入台股，否則必須匯出，對國際資金流入意願難免會有影響，如新加坡對外資資金匯入基本上沒有管制，相對容易成為國際資金流中心。

他進一步指出，2012年底國泰金、富邦金、中信金及兆豐金4大金控占台股市值的5.4%，10多年後被電子股取代、占台股市值比降至4.7%；但新加坡星展銀行、華僑銀行及大華銀行2012年底市值占比為19.3%，現在一路升至38.9%。

這名主管說，台灣金融業對GDP貢獻比幾乎持平，不代表台灣金融業沒進步，台灣整體GDP會成長，金融業產值也在成長，但星港市場不限於當地，資金流更多的是國際資金，台灣只能賺國內池子裡的資金，當金融業不夠國際化，自然難以提高競爭力。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁認為，台灣金融業對GDP貢獻比持平，可能是其他產業成長更為顯著，近年台美發展較偏重科技業，星港GDP組成則由金融業占大宗。

賴威仁表示，星港重要金融業務發展都不是侷限於國內貨幣，而是經營其他貨幣，成為區域調度中心，若金融發展幣別侷限本國貨幣，成長空間會稍微受限，台灣有不小規模資金錢進海外，政策面應思考如何吸引台商及台灣相關資金回流至國銀OBU或海外分行，鼓勵銀行開拓外幣計價的金融商品或服務。

台新金首席經濟學家李鎮宇提出3點建議，第一，台灣銀行業市場過於飽和且規模零碎化，政府應鼓勵金融業整併提高競爭力，並應從「公公併」先行，展現示範效果。