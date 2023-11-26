柯文哲：柯侯配明顯強過侯柯配；建議侯友宜唸出柯簡訊？朱立倫：受辱必須澄清

藍白合破局柯文哲指柯侯配較強，侯友宜：各自努力

（中央社）藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲昨天（25日）發文表示，柯侯配明顯強過侯柯配。國民黨總統參選人侯友宜今天說，他們就是各自努力、往自己的路拚。

柯文哲昨天在臉書（Facebook）發文表示，柯侯配明顯強過侯柯配，整合之所以破局，可以歸咎於雙方從一開始就有認知差異。國民黨想的是反正藍白合就會贏，可以高枕無憂，所以為了政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第2選項。

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康今天參加「侯友宜、李彥秀聯合競總成立」活動前接受媒體聯訪。侯友宜表示，柯文哲說過，兄弟登山各自努力，他們就是各自努力、往自己的路拚。

趙少康表示，柯文哲當選的機率很低，希望原來柯文哲的支持者轉而支持侯趙配，才能真正下架民進黨。

至於怎麼看柯文哲登記後首日都沒有公開行程，侯友宜說，柯文哲提出一些對國家有利的政見，包括年輕政見與公平正義想法，他都會納入政見，一起面對這場選戰。

趙少康說，這就是過去在談藍白合作時，希望柯文哲考慮國民黨基層實力的關鍵，現在柯文哲去哪裡辦活動，民眾黨提名人數少，這就是政黨實力。

針對民進黨昨天質疑「戰鬥藍」意圖讓台灣卸下防衛能力，「侯趙配」最終目的就是要遂行中國的統一目標。

侯友宜說，民進黨的兩岸政策，就是告訴人民想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，請最會抹紅的民進黨不要到選舉就用意識形態操弄。他的政見一直以來都很清楚，就是採取提升防衛能力、增進對話了解與降低風險的「3D策略」。

針對《華盛頓郵報》報導，北京期待的藍白合落空，恐導致台海局勢再度緊張，華府會關心侯友宜政府會與北京走多近，以及對美國的承諾有多實在。

侯友宜重申3D策略並表示，國際關心的事他一定會講清楚，「我一定堅持民主自由制度，無庸置疑」，他會與自由民主制度的同盟國站在一起，兩岸也要溝通交流，增進理解。

趙少康說，民進黨總統參選人賴清德說他當選才能維持台海和平，這是最大笑話，賴清德不需要辯解這麼多，既然他是民進黨主席，就從現在起廢除民進黨台獨黨綱，表示他真心誠意認為不需要台獨。

趙少康表示，國民黨是最能夠維持主權與避免戰爭的政黨，前總統馬英九執政時台海和平、能以觀察員身分加入WHA，反觀民進黨執政8年都無法參加國際組織，還丟了好幾個邦交國。

針對台南競總今天成立，是登記參選總統後的首場造勢，選戰策略是否打賴清德、不理柯文哲。

侯友宜說，這行程早就規劃好，尤其台南支持者非常悶，民進黨執政這幾年出現許多弊案，他到台南除了讓支持者了解民進黨貪腐，趙少康也算半個台南人，「我們一起回南部」，讓支持者與他們站在一起。

建議侯友宜君悅唸出柯簡訊？朱立倫：受辱下必須做澄清

國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲傳來的簡訊，外傳是國民黨主席朱立倫建議。朱立倫今天受訪時並未承認也未否認，僅表示當天侯友宜是在取得柯文哲同意後完整唸出簡訊，這是在受辱、被曲解、誤解之下，必須要做的澄清動作。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲已各自前往中選會完成登記，藍白確定分道揚鑣。侯友宜日前在君悅飯店會談時，唸出柯文哲寄給他的簡訊內容，外傳是朱立倫建議，目的要直擊柯文哲的誠信問題。

朱立倫今天上午出席國民黨台北市立委參選人李彥秀競選總部成立大會前接受媒體聯訪，對於是否建議侯友宜唸出柯文哲的簡訊，朱立倫並未承認也未否認，他表示，當天很清楚，侯友宜在取得柯文哲同意後完整唸出簡訊，這是在受辱、被曲解、誤解之下，必須要做的澄清動作。

媒體詢問，由於藍白整合破局，未來是要對柯文哲展開攻擊，還是採取邊緣化策略。

朱立倫先是嘆了口氣表示，當時的狀況大家都很清楚，當國民黨期待到最後一秒鐘，卻是真心換不回任何的合作跟團結，國民黨只有選擇拚戰到底。

朱立倫指出，大家同仇敵愾，目標就是要政黨輪替，下架民進黨，不能讓民進黨總統參選人賴清德當選，這是國民黨全黨一致的目標，相信很多藍營的支持者都會歸隊，大家往總目標拚戰到底。

對於禁止柯文哲幫國民黨立委參選人站台，朱立倫表示，兩黨間總統已是競爭態勢，當然只有侯友宜及其副手趙少康可以幫國民黨立委參選人輔選、站台，但如果在地方上，民眾黨、國民黨有合作關係，彼此地方民代、立委間可以合作。

至於柯文哲25日在臉書發文談民調，並指國民黨曲解他的原意。

朱立倫表示，如果從頭到尾都堅持自己會贏、非我不可，那就是把小我放得很大。國民黨的總目標是為了台灣人民，就是要用團隊的努力，現在大家都是拚盡所有力量，為台灣人民打拚到底。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航