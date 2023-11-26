開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/26,
影劇

蔡總統：為一代又一代的電影人喝采，金馬獎的窗，永遠向全世界開放

蔡總統：為一代又一代的電影人喝采，金馬獎的窗，永遠向全世界開放
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

總統表示，金馬獎除了是華語電影的重要指標，也是推動華語電影持續創新、前進的力量；今年的金馬獎，有超過500部作品報名參賽，這些電影描述圍繞在我們身邊的人事物。因為金馬獎的自由和開放，讓金馬獎成為全球華語電影最重要的一扇窗。

（中央社）第60屆金馬獎落幕，總統蔡英文凌晨透過臉書發文表示，電影描述圍繞在我們身邊的人事物，關注社會中的人性、歷史與重要社會議題；自由和開放讓金馬獎成為全球華語電影最重要的一扇窗，金馬獎60歲了，而金馬獎的窗，將永遠向全世界開放。

總統以「金馬獎的窗，永遠向全世界開放」為題發文表示，金馬獎60歲了，走過一甲子時光，金馬獎見證一部又一部優秀電影作品的誕生，為一代又一代的電影人喝采，創造經典。

總統說，像是永遠的「東方不敗」，拍過上百部電影，今年獲得終身成就獎的林青霞，還有金馬獎史上最年輕，只有12歲的影后林品彤，當她從國民阿嬤陳淑芳手中接過金馬獎的那一刻，也代表著金馬獎的傳承。

總統表示，金馬獎除了是華語電影的重要指標，也是推動華語電影持續創新、前進的力量；今年的金馬獎，有超過500部作品報名參賽，來自新加坡、馬來西亞、香港、中國等20多個國家。

總統指出，這些電影描述圍繞在我們身邊的人事物，關注我們社會中的人性、歷史與重要的社會議題。因為金馬獎的自由和開放，讓金馬獎成為全球華語電影最重要的一扇窗，而金馬獎的窗，也將永遠向全世界開放。

總統表示，金馬60也有許多來自國外的電影人，像是日本傳奇大導演北野武、坎城影帝役所廣司，日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，以及曾經拿過3座金馬獎最佳導演的許鞍華；她感謝國際上的電影人來到台灣，一起慶祝這重要的一刻。

總統說，她要感謝每一位電影工作者，讓金馬獎這部電影持續不斷，拍了60年。就如同最佳男主獎得主吳慷仁所說，「我們都應該為我們所拍的電影驕傲」；未來也要請所有電影人，讓金馬獎一直拍下去，「Keep Rolling！」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。