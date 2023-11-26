311地震12年後，福島子弟回鄉助力打造「英雄生產者」形象，共同振興家鄉經濟
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福島核電廠座落於雙葉地區的大熊町與雙葉町，目前除了少部分「歸還困難區域」外，絕大多數地區已經解除避難指示，允許居民重回當地生活，許多人迫不及待重返家園。專精於品牌塑造的高橋表示，這些經歷災難還留下來的人，意志和決心比誰都強，可以說是「英雄」生產者，他們的形象和故事應該被廣為傳播。
（中央社）2011年311東日本大地震發生已經12年，在當年重災區的浪江町，撤離的居民陸續搬了回來，重新耕耘這塊土生土長的土地，並號召志同道合的夥伴與企業前來，共同展望未來。
福島縣的濱通是該縣面臨太平洋的區塊，從北到南又可分為相馬、雙葉與磐城3個地區，而雙葉地區受到福島核災事故影響最為嚴重，當年居民曾經一度全數撤離。
福島核電廠座落於雙葉地區的大熊町與雙葉町，目前除了少部分「歸還困難區域」（難返鄉區）之外，隨著污染處理作業以及基礎建設修建完成，絕大多數地區已經解除避難指示，允許居民重回當地生活，許多人迫不及待重返家園。
吉田沙也加的家族世世代代居住在浪江町，但在震災後被納入「歸還困難區域」，直到今年春天才解除限制。她們一家人迫不及待回到故土，她也從原本坐辦公室的職員，繼承家裡的務農工作，並提供由在地食材製作的餐點。
關於食品的安全性，她表示完全不擔心，因為在科學上已經被證明安全無虞，他們完全不在意，只希望能讓大家品嚐美食。
儘管家鄉子弟兵返鄉貢獻心力，但在漫長的12年當中，當地產業型態已經徹底轉變，現在不僅需要另謀出路，也要從其他地方招募生力軍，共同為這塊土地的復興努力。HAMADOORI 13就是以此為目的成立的組織。
HAMADOORI取自「濱通」，13則是這個地區的13個市町村。而HAMADOORI 13裡面隱藏著DOOR（門）這個英文字，則象徵13個市町村共同攜手，替地方的未來打開一扇門。
組織發起支援年輕人開發新事業的「鳳凰計畫」（Phoenix Project），提供1年1000萬日幣創業基金、最長可持續3年，希望讓福島線的濱通成為年輕人願意移居，前來挑戰、追尋未來的地方。
HAMADOORI 13副代表藤田大出生於緊鄰大熊町的富岡町。他表示，這裡是一個是已經跌到零、甚至是負值的地方，但想要努力重新站起來的人依舊很多，他也是其中一員。另外，日本正面臨少子化問題，人口逐漸減少，他認為濱通的現象，正在提前經歷日本將會面臨的困境。
他也表示，有別於一般追求發展得更大、賺更多錢的那種幸福感，他們想要在這塊土地上製造新的幸福感，希望吸引感受到這種魅力的有志之士，共同把濱通塑造成一個典範。
受到號召的人不少，像是畢業自名校美國史丹佛大學研究所、曾在日本駐美國大使館任職的高橋大就。他在災後加入非營利組織，支援東北地區產業，最近更是移居到福島。
專精於品牌塑造的高橋表示，他在幫助地方產業時做了4件事情，那就是打通銷售通路、打造受歡迎的商品、塑造「英雄」，以及建立社群。
其中代表性的例子是與岩手縣釜石市企業開發的鯖魚罐頭，名稱取自法文「你好嗎」與日文「鯖魚」的諧音，取名為「Cava」。
從包裝到行銷都充滿創意，並走每罐360日幣的高單價路線，成功賣破800萬罐，成為熱門商品。
為了協助地方產業開拓通路，他開始在福島縣舉辦農民營。他認為，這些經歷災難還留下來的人，意志和決心比誰都強，可以說是「英雄」生產者，他們的形象和故事應該被廣為傳播。
高橋表示，就他來看，福島農產與水產的安全性在科學上已經被證明，若想要擺脫風評被害（負面觀感），需要從這些「英雄」上著手，必須讓外界知道是哪些人、在哪裡、懷抱著怎樣的情感生產了這些產品。藉由傳播這些「人性面」的故事，來挽回消費者信任。
除了非營利組織和當地居民之外，日本政府也從政策上提供支援，像是對願意來到福島縣扎根的企業提供補貼等。
總部在岐阜縣的淺野撚糸（撚紗）就是其中之一，位於雙葉町的工廠從2021年夏天開始動工，今年開始量產。
工廠一樓為當地民眾設計了咖啡店與交流大廳，旁邊還有販售招牌商品毛巾的店面，希望以觀光工廠的方式帶動人氣。
政府也利用福島縣濱海地區地廣人稀的優勢，在南相馬市打造「福島創新海岸構想推進機構運營」，作為機器人與無人機實驗場。
整塊場地長1000公尺、寬500公尺，用於陸、海、空機器人與無人機的多階段測試，來自各企業的預約不斷。
研究以氫為燃料無人機的日企RoboDEX表示，符合法規的無人機測試環境不僅必須開闊，還必須設有巨大防護網，門檻比較高，在日本屈指可數，因此這個試驗場的利用率相當高。
2025年大阪關西世界博覽會即將舉行，福島縣屆時將設立單獨展位，宣傳災後復興情況與當地觀光資源，推廣福島縣的魅力以及農林水產品的安全性，還將推出舉辦地大阪到福島的定期航班，希望把到訪世博會的遊客帶領到福島。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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