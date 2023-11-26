311地震12年後，福島子弟回鄉助力打造「英雄生產者」形象，共同振興家鄉經濟

（中央社）2011年311東日本大地震發生已經12年，在當年重災區的浪江町，撤離的居民陸續搬了回來，重新耕耘這塊土生土長的土地，並號召志同道合的夥伴與企業前來，共同展望未來。

福島縣的濱通是該縣面臨太平洋的區塊，從北到南又可分為相馬、雙葉與磐城3個地區，而雙葉地區受到福島核災事故影響最為嚴重，當年居民曾經一度全數撤離。

福島核電廠座落於雙葉地區的大熊町與雙葉町，目前除了少部分「歸還困難區域」（難返鄉區）之外，隨著污染處理作業以及基礎建設修建完成，絕大多數地區已經解除避難指示，允許居民重回當地生活，許多人迫不及待重返家園。

吉田沙也加的家族世世代代居住在浪江町，但在震災後被納入「歸還困難區域」，直到今年春天才解除限制。她們一家人迫不及待回到故土，她也從原本坐辦公室的職員，繼承家裡的務農工作，並提供由在地食材製作的餐點。

關於食品的安全性，她表示完全不擔心，因為在科學上已經被證明安全無虞，他們完全不在意，只希望能讓大家品嚐美食。

Photo Credit: 中央社 吉田沙也加的家族世世代代居住在福島縣浪江町，但在震災後被納入「歸還困難區域」，直到今年春天才解除限制。她繼承家裡的務農工作，並提供由在地食材製作的餐點。

儘管家鄉子弟兵返鄉貢獻心力，但在漫長的12年當中，當地產業型態已經徹底轉變，現在不僅需要另謀出路，也要從其他地方招募生力軍，共同為這塊土地的復興努力。HAMADOORI 13就是以此為目的成立的組織。

HAMADOORI取自「濱通」，13則是這個地區的13個市町村。而HAMADOORI 13裡面隱藏著DOOR（門）這個英文字，則象徵13個市町村共同攜手，替地方的未來打開一扇門。

組織發起支援年輕人開發新事業的「鳳凰計畫」（Phoenix Project），提供1年1000萬日幣創業基金、最長可持續3年，希望讓福島線的濱通成為年輕人願意移居，前來挑戰、追尋未來的地方。

HAMADOORI 13副代表藤田大出生於緊鄰大熊町的富岡町。他表示，這裡是一個是已經跌到零、甚至是負值的地方，但想要努力重新站起來的人依舊很多，他也是其中一員。另外，日本正面臨少子化問題，人口逐漸減少，他認為濱通的現象，正在提前經歷日本將會面臨的困境。

Photo Credit: 中央社 組織HAMADOORI 13名稱取自福島縣海濱地區「濱通」與13個市町村，發起支援年輕人開發新事業的「鳳凰計畫」，提供1年1000萬日幣創業基金、最長可持續3年，希望讓濱通成為年輕人願意移居，前來挑戰、追尋未來的地方。

他也表示，有別於一般追求發展得更大、賺更多錢的那種幸福感，他們想要在這塊土地上製造新的幸福感，希望吸引感受到這種魅力的有志之士，共同把濱通塑造成一個典範。

受到號召的人不少，像是畢業自名校美國史丹佛大學研究所、曾在日本駐美國大使館任職的高橋大就。他在災後加入非營利組織，支援東北地區產業，最近更是移居到福島。

專精於品牌塑造的高橋表示，他在幫助地方產業時做了4件事情，那就是打通銷售通路、打造受歡迎的商品、塑造「英雄」，以及建立社群。

其中代表性的例子是與岩手縣釜石市企業開發的鯖魚罐頭，名稱取自法文「你好嗎」與日文「鯖魚」的諧音，取名為「Cava」。

從包裝到行銷都充滿創意，並走每罐360日幣的高單價路線，成功賣破800萬罐，成為熱門商品。

為了協助地方產業開拓通路，他開始在福島縣舉辦農民營。他認為，這些經歷災難還留下來的人，意志和決心比誰都強，可以說是「英雄」生產者，他們的形象和故事應該被廣為傳播。

高橋表示，就他來看，福島農產與水產的安全性在科學上已經被證明，若想要擺脫風評被害（負面觀感），需要從這些「英雄」上著手，必須讓外界知道是哪些人、在哪裡、懷抱著怎樣的情感生產了這些產品。藉由傳播這些「人性面」的故事，來挽回消費者信任。

Photo Credit: 中央社 畢業自名校美國史丹佛大學研究所、曾在日本駐美國大使館任職的高橋大就在震災後加入非營利組織，最近移居到福島。他認為必須推廣福島產品背後的人性面故事，來挽回消費者信任。

除了非營利組織和當地居民之外，日本政府也從政策上提供支援，像是對願意來到福島縣扎根的企業提供補貼等。

總部在岐阜縣的淺野撚糸（撚紗）就是其中之一，位於雙葉町的工廠從2021年夏天開始動工，今年開始量產。

工廠一樓為當地民眾設計了咖啡店與交流大廳，旁邊還有販售招牌商品毛巾的店面，希望以觀光工廠的方式帶動人氣。

政府也利用福島縣濱海地區地廣人稀的優勢，在南相馬市打造「福島創新海岸構想推進機構運營」，作為機器人與無人機實驗場。

整塊場地長1000公尺、寬500公尺，用於陸、海、空機器人與無人機的多階段測試，來自各企業的預約不斷。

研究以氫為燃料無人機的日企RoboDEX表示，符合法規的無人機測試環境不僅必須開闊，還必須設有巨大防護網，門檻比較高，在日本屈指可數，因此這個試驗場的利用率相當高。

2025年大阪關西世界博覽會即將舉行，福島縣屆時將設立單獨展位，宣傳災後復興情況與當地觀光資源，推廣福島縣的魅力以及農林水產品的安全性，還將推出舉辦地大阪到福島的定期航班，希望把到訪世博會的遊客帶領到福島。

Photo Credit: 中央社 日本政府從政策上提供支援，對願意來到福島縣紮根的企業提供補貼等。總部在岐阜縣的淺野撚糸（撚紗）位於雙葉町的工廠從2021年夏天開始動工，2023年開始量產。

Photo Credit: 中央社 日本政府利用福島縣濱海地區地廣人稀的優勢，作為機器人與無人機實驗場。整塊場地長1000公尺、寬500公尺，用於陸、海、空機器人與無人機的多階段測試。

Photo Credit: 中央社 日本政府利用福島縣濱海地區地廣人稀的優勢，作為機器人與無人機實驗場。研究以氫為燃料無人機的日企RoboDEX表示，符合法規的無人機測試環境不僅必須開闊，還必須設有巨大防護網，門檻比較高，在日本屈指可數。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航