兩年前COP26峰會後全球化石燃料補貼不減反增，各國作法一次看

（中央社）世界各國政府兩年前在英國格拉斯哥（Glasgow）的COP26氣候峰會上同意逐步取消「低效」化石燃料補貼以應對暖化，然而當前主要國家對化石燃料的補貼卻不減反增。

《路透社》指出，據國際貨幣基金（IMF）資料顯示，由於各國政府都在採取行動保護消費者免受能源價格上漲影響，COP26峰會後全球對化石燃料的補助金額增加2兆美元來到7兆大關。

月底將在杜拜登場的COP28氣候大會，歐盟國家將力求落實COP26的相關協議，推動2030年底前逐步取消化石燃料補貼，但目前不清楚這項提案能獲多少支持。況且因俄烏戰爭引發能源安全疑慮，歐盟各國自身也屬增加化石燃料補貼國家之林。

《路透社》整理各主要國家地區對化石燃料補貼措施。

中國

根據國際貨幣基金資料，中國2022年對化石燃料的補貼總額為2兆2000億美元，居全球之冠，占中國國內生產毛額（GDP）12.5％。IMF表示，大部分的補貼屬於「隱性」補助，包括降低環境成本負擔或不額外課稅。

向燃煤電廠提供的支持包括直接資助、優惠貸款和電力購買保證。

中國還在本月稍早提出一項措施，即不以燃煤電廠的實際發電量支付費用，改依備載容量付費。美國的電網營運商也採取這種措施來避免燃煤電廠退役。

南京審計大學2020年一項研究指出，中國的燃煤補貼政策有效使中國煤價降低4.2％，發電輸出增加7.6％。

中國還定期出手干預，以確保用戶能廉價取得電力和燃料。例如中國會在國際油價每桶超過130美元時補助煉油商，使燃料價格可負擔。

美國

美國的稅法裡對化石燃料補貼俯拾可得，卻也使要詳列成本金額變得更複雜。但據國際貨幣基金估計，美國的化石燃料補貼去年達到7600億美元，僅次於中國。

美國有一種被稱為無形鑽探成本（intangible drilling costs）的稅收優惠，可使生產商扣除鑽探新油井的大部分成本。聯邦參議院的非黨派小組聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）估計，若取消這項減免，10年內可帶來130億美元收入。

聯合稅務委員會指出，另一項百分比折耗法稅收優惠允許獨立生產者收回儲量下降的開發成本，此舉若取消則10年內可帶來129億美元稅收。

民主黨籍的總統拜登曾提議削減年度總預算中的化石燃料補貼，但這主要是用於與國會談判的籌碼，且因民主黨在參院僅微幅過半，眾議院更在共和黨之手，這項努力未取得進展。

俄羅斯

作為世界最大柴油海運出口國、世界第3大石油生產國，俄國去年在化石燃料補貼上花費4200億美元。根據國際貨幣基金資料，這些補貼包括補助煉油廠，彌補在國內市場而非以更高價格出口。

根據英國智庫海外發展研究所（ODI），俄國的煤炭業得到多項政策支持，包括優惠的鐵路運費、向煤炭探勘直接撥款及向部分採礦提供稅收減免。

印度

據國際貨幣基金資料，印度去年的化石燃料補貼總額為3500億美元。印度的電力供應以燃煤占比最大，也是全球最大的產煤國家之一。

國際永續發展研究所（International Institute for Sustainable Development）資料顯示，印度政府對煤的補貼包括豁免挖煤機具關稅、降低長途鐵路運輸費，以及向燃煤電廠提供低息貸款。

歐盟

歐洲政府為應對能源危機，去年的化石燃料補貼增加一倍多來到3100億美元。

據歐盟執委會報告，在俄國切斷對歐洲的天然氣供應後，歐盟各國去年至少採取230項臨時補貼措施，扭轉自2018以來減少資助的趨勢。大多數歐洲政府本計劃減少對化石燃料的依賴，其中以關於燃煤發電和建築物內使用化石燃料供暖設施的承諾最為明確。

中東

包含卡達和沙烏地阿拉伯在內的中東石油、天然氣生產者的人均化石料補貼金額居全球之冠。

中東各國政府過去人為壓低能源價格，某種程度是為重新分配人民的資源財富，例如卡達會向公民提供免費電力。

加拿大

加拿大在今年稍早推出取消低效化石燃料補貼的計畫。然而石油和天然氣計畫若包含碳捕捉等減排技術措施，仍可獲得補助，遭環保組織批評計畫缺乏細節且存在漏洞。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺