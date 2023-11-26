徐生明盃少棒開打：上屆冠亞軍壽天、龜山首戰都勝；仁善教頭兒棒球課業兼顧獲獎學金
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徐生明國際少棒錦標賽25日開打，桃園龜山首戰，與高雄市美濃國小交手，邱治愷單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊搶下比賽勝利。雲林縣鎮南國小首度參加徐生明盃少棒賽，陣中二年級球員「枸杞」莊睿淵身材迷你、髮型吸睛，26日上場代打，全場鼓掌成為焦點。總教練紀順彬之子紀名學憑出色表現榮獲本屆徐生明棒球獎學金。
徐生明盃少棒開打，上屆冠亞軍壽天、龜山首戰都勝
（中央社）徐生明國際少棒錦標賽昨天（25日）開打，上屆冠軍高雄壽天靠著林永祥6局失4分，率隊以5比4擊敗台中大仁；上屆亞軍桃園龜山投打發揮，終場以17比2、4局擊敗高雄美濃。
第11屆徐生明國際少棒錦標賽今年移師彰化舉行，高雄壽天國小上屆在冠軍戰擊敗桃園龜山國小奪冠，本屆首戰與台中市大仁國小交手。
壽天開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊，2人出局後徐宇恩二壘打送回第一分，再靠著蔡秉修二壘打再跑回第2分。
大仁4局下追回1分，壽天5局上再起攻勢，靠著單局3支安打、攻勢串聯攻下2分，6局上再靠著失誤、盜壘、安打送回第5分。
壽天先發投手林永祥前5局展現不錯壓制能力，6局下有狀況，接連被敲出6支安打失掉3分，但及時回穩、替球隊守住勝利；林永祥今天總計用80球完投6局，被敲出10支安打、投出2次三振，失掉4分責失分、奪下勝投。
桃園龜山25日首戰，與高雄市美濃國小交手，龜山投打俱佳，兩任投手林聖凱、邱治愷各投2局，總計被敲出2支安打，但邱治愷投出偏多5次四壞保送，失掉2分責失分。龜山團隊敲出15支安打，邱治愷單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊搶下比賽勝利。
徐生明盃鎮南國小首度參賽，「枸杞」莊睿淵代打可愛吸睛
（中央社）雲林縣鎮南國小首度參加徐生明盃少棒賽，陣中二年級球員「枸杞」莊睿淵身材迷你、髮型吸睛，沒上場時會提醒隊友，今天上場代打，全場鼓掌，偶像是中職中信兄弟好手江坤宇。
第11屆徐生明國際少棒錦標賽在彰化舉行，雲林縣鎮南國小首度參賽，昨天首戰不敵新北汐止國小，今天首戰與桃園錦興國小交手以1比4吞敗。
鎮南總教練黃培淵接受媒體訪問表示，鎮南外出比賽的經驗比較少，多打縣內的盃賽，目前全校800多名學生，棒球隊約有20人左右，學校主力體育項目是籃球和田徑。
黃培淵提到，過往徐生明盃都在高雄舉行，今年到彰化舉辦，因為距離比較近，所以報名參賽，也希望球員藉比賽吸收經驗。
鎮南此次參賽以小五、小六球員為主，莊睿淵身高有明顯差異、可愛吸睛。黃培淵表示，因為莊睿淵的哥哥也在鎮南打球，莊睿淵從幼兒園開始就接觸棒球，目前小二，但接觸棒球的時間長，雖然年紀小，但會適時提醒隊友該做什麼。
莊睿淵的長髮造型吸睛，爸媽是髮型師，會替他設計不同髮型。莊睿淵目前多以替補上場為主，前2場代打上場都吞下三振，但每次上場都獲得掌聲，成為焦點。
莊睿淵表示，打棒球很好玩，目前守備外置是外野，之後學長畢業後也可能改守內野，最喜歡中職中信兄弟隊內野手江坤宇，「因為他守備很強」。
仁善教頭兒紀名學棒球課業兼顧，獲徐生明獎學金
（中央社）徐生明盃少棒賽桃園仁善此次以五年級球員為主體磨經驗，總教練紀順彬之子紀名學也在陣中。紀名學耳濡目染愛棒球，在校成績也突出，獲得徐生明棒球獎學金，偶像是林承飛。
徐生明國際少棒錦標賽今年在彰化舉行，桃園仁善國小昨天首戰不敵台中萬豐國小，今天首戰與新北成功國小交手，比賽前半段一度取得2比1領先，4局下失掉4分，5局上追回1分、追分不及以3比5吞敗。
今天仁善先發9棒、二壘手紀名學是總教練紀順彬的兒子，單場1打數有1次四壞保送，跑回1得分。
紀名學從小就跟著爸爸在棒球場活動，但紀順彬笑說，紀名學不是一開始就對棒球有興趣，大概從小學一年級開始才展現興趣，小學三年級正式加入球隊接受訓練，目前投手、野手都有擔任，主要是擔任野手守二壘。
紀順彬表示，小孩的興趣天賦各不相同，會不會繼續打球，要看小孩選擇，紀名學在校成績不錯，此次體育班考試為全班第1名，獲得徐生明棒球獎學金。
紀順彬表示，紀名學在棒球方面也有天賦，但主要是身高需要再拉高，除了靠中藥調理，紀名學也很自律，現在幾乎不喝手搖飲。
紀名學是第2次跟著球隊到外縣市比賽，他表示，到外縣市比賽較有趣，可以觀察到新事物，此次也看到很多不同的球風。
爸爸是總教練雖然多少有壓力，但紀名學表示，在家中和在球隊的爸爸不一樣，在球隊就是跟大家一樣，他很享受打棒球，可以和隊友一起玩，而且覺得打球很帥。
紀名學說，目前功課維持在前3名，未來想要繼續打球，但也會兼顧課業，最好的科目是英文，希望可以出國比賽，欣賞的球員是仁善畢業學長、現效力中職樂天桃猿隊的林承飛。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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