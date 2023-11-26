韓中日外長釜山會面，探討提振三邊合作，關切台灣、慰安婦賠償與脫北者遣返等議題

韓中日外長會面，尋求提振三邊合作

（中央社）韓國、中國和日本的外交首長今天下午將在韓國釜山會面，尋求重啟這三個亞洲鄰國之間的合作，並為三邊峰會鋪平道路。

儘管中美兩國一直在修復緊張關係，包括本月習近平主席和拜登總統舉行峰會，但北京方面對華盛頓與其主要地區盟友日韓正在加強三方夥伴關係而感到擔憂。

北京、東京和首爾曾同意從2008年開始每年舉行一次領導人峰會，以加強外交和經濟交流，但該計畫因雙邊爭端和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行而受阻，上一次三邊領導人會議是在2019年。

韓中日3國外長齊聚港口城市釜山，這也是自2019年以來的首次此類會議。今年9月，3國高級官員同意「儘早在方便的時間」安排三邊峰會。韓國外交部長朴振（Park Jin）今天上午分別會見了日本外務大臣上川陽子，和中國外交部長王毅。

中韓外長會面，討論習近平訪韓及台灣議題

（中央社）中國與韓國外長今天在韓國釜山會面，中方籲共同抵制經濟問題政治化等問題；韓方則表示就中國國家主席習近平訪韓事宜交換意見，另雙方還就台灣議題交換意見。

《新華社》今天報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅今天在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見韓國外長朴振，雙方確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願持續沿著這一方向向前推進。

王毅表示，中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會變。兩國關係好雙方受益，反之雙方受損，這個道理永遠不會變，籲雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向。

《韓聯社》則報導，中韓外長今天釜山會晤，就雙邊關係發展、朝鮮半島局勢等共同關心的話題交換了意見。

雙方還就習近平訪韓事宜交換意見。韓國外交部官員稱，已就促進兩國高層交流的重要性形成共識，並就習近平訪韓事宜保持溝通。

另外，會上雙方還就台灣議題交換意見。韓國官員表示，中方就其核心利益闡明立場，韓方也表明韓方的基本立場，但報導中並未提供更多關於中韓討論台灣議題的訊息。

韓中外長會談，關切北韓挑釁與脫北者遣返議題

（中央社）南韓外交部長朴振今天上午與中國外交部長王毅會談，中方就朝鮮半島局勢希望各方保持冷靜對話，聲稱會協助維持局勢穩定；南韓則關切中方遣返脫北者問題。

南韓、中國及日本外長今天下午將時隔2年多在釜山舉行3方會談，朴振今天上午先分別與日本外務大臣上川陽子、中共中央政治局委員兼外長王毅舉行雙邊會談。

據《韓聯社》、《edaily》等韓媒報導，朴振與王毅今天上午會談約2小時，朴振先提出北韓近期發射軍事偵察衛星、與俄羅斯採取軍事合作等朝鮮半島議題，強調阻止北韓進一步挑釁、採取非核化措施符合南韓與中國的共同利益，希望中方積極協助。

除指出北韓行徑違反聯合國安理會決議，朴振也向王毅說明，日前中止919軍事協議部分內容效力是「為維護國民安全的最小限度防禦措施」，批評北韓將完全廢棄919軍事協議的責任轉嫁給南韓政府。

王毅則對目前的朝鮮半島局勢表達憂心，表示中方會扮演有助局勢穩定的角色，希望各方保持冷靜，維持透過政治尋求解方的大方向；就北韓發射衛星的行動，王毅認為仍須保持非核化與和平對話「雙軌並進」的原則，進行有意義的對話。

對於王毅表示中方會扮演有助局勢穩定的角色，南韓外交當局持保守看法，認為與中方過去表達的立場並無太大變化，很難期待中國政府就北韓問題採取更積極做法。

朴振也在會中關切中國政府遣返境內脫北者的措施，王毅重申中國一貫立場，主張中方是根據國內法、國際法與人道主義採取適切措施。

王毅則提出台海問題，將此稱為「核心利益」，並說明中方立場，但南韓同樣保持一貫立場，即反對以武力改變現況，強調台海穩定重要性。

此外，兩人談及中國國家主席習近平訪韓事宜，官員轉述，韓中雙方皆同意高層交流的重要性，將就此持續溝通。南韓政府作為本屆韓中日峰會主辦國，力促峰會在今年內重新舉行，官員表示，中方態度積極，但確切日期仍待商討。

韓國高院要求日本賠償慰安婦，日外相遺憾抗議

（中央社）日本外務大臣上川陽子今天針對韓國高等法院23日判決要求日本政府賠償韓國前慰安婦，向韓國政府表達「極為遺憾」並抗議，要求韓國政府採取適當措施。

韓國高等法院11月23日，就慰安婦受害者對日本政府要求2次損害賠償的案子判處原告勝訴，日本政府應賠償每人2億韓元（約新台幣500萬元），逆轉一審結果。

日本《讀賣新聞》報導，上川陽子今天上午在韓國釜山與韓國外交部長朴振進行約1小時25分會談，並觸及韓國高院這項判決。

日本政府基於主權國家不須服從他國司法權的國際法上「主權豁免」原則，將不會回應這項判決，也不會提出上訴，因此預料判決將定讞。

韓國政府相關人士透露，朴振在會中表明，對於2015年日韓已確認慰安婦問題最終且不可逆解決的協議，「作為正式協議我們表示尊重」，將持續和日方進行意見溝通。

報導指出，多數看法認為，跟日本企業資產被扣押的「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）訴訟不同，外國政府資產受到維也納條約等保護，要採取強制執行並非易事。

日本政府將在關注司法程序進展的同時，考量未來也將與韓國總統尹錫悅政府一同致力建構迎向未來的日韓關係。

今天這場日韓雙邊外長會談中，除了再度確認日韓及日美韓合作因應北韓外，也針對韓國釜山爭取主辦2030年世界博覽會交換意見。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航