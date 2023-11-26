65歲以上長者11/27起擴大接種肺炎疫苗，常見問題QA一次看
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根據衛生福利部疾病管制署介紹，肺炎鏈球菌約有30種血清型會造成人類感染，臨床上常見感染多集中於其中的10多種血清型。可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等多種侵襲性疾病。公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今年擴大到65歲以上長者，11月27日起開始施打。
（中央社）公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今年擴大到65歲以上長者，不同種類的PPV和PCV疫苗可以各打1劑，明天起開放從未接種過任何肺炎鏈球菌疫苗的長者施打。
肺炎鏈球菌是什麼？
台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae, pneumococcus）是一種傳統肺炎細菌，是細菌性肺炎的主要病原，可能引起發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀，若嚴重還可能併發敗血症、腦膜炎。
呂俊毅說，感染肺炎鏈球菌的高風險族群包含兒童、老人、免疫力低下者，常常是跟隨在流感等病毒感染之後，繼發感染肺炎鏈球菌，讓人以為感冒症狀拖很久一直沒痊癒。
根據衛生福利部疾病管制署介紹，肺炎鏈球菌約有30種血清型會造成人類感染，臨床上常見感染多集中於其中的10多種血清型。可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等多種侵襲性疾病。
疾管署表示，在青黴素（penicillin）尚未發明之前，肺炎鏈球菌引起肺炎的死亡率高達30%到35%。1944年開始使用青黴素進行治療後，死亡率降至5%到8%；然而在1970年代發現抗藥性菌株後，近年呈增加趨勢。
PPV和PCV疫苗差別在哪裡？
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說明，肺炎鏈球菌多醣體疫苗（Pneumococcal Polysaccharide Vaccine，簡稱PPV）能引起人體短暫免疫反應，但較無法持久。
李秉穎說，結合型肺炎鏈球菌疫苗（簡稱PCV）較新型疫苗，能誘發免疫記憶和抗體反應，保護時間較長，只是因技術限制，目前涵蓋血清型僅有13價或15價，較23價的PPV疫苗少。
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）和23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）都是不活化疫苗，根據疾管署資料，前者適用於出生滿6週以上幼兒、青少年、成人與長者，後者僅適用於一般成人與2歲以上兒童。
已滿65歲，沒有接種過任何肺炎鏈球菌疫苗，什麼時候可以打公費疫苗呢？
自今年11月27日起，從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23疫苗的65歲以上長者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
1958年（含）以前出生者，皆可攜帶健保卡及身分證件（外籍人士須具健保身分或持有效居留證）前往各縣市指定衛生所或合約醫療院所接種。疫苗免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，但掛號及耗材等醫療相關費用得依據各縣市所訂收費標準酌收。
過去已經接種過肺炎鏈球菌疫苗，還能再接種嗎？
過去公費肺炎鏈球菌疫苗為PPV23疫苗，起先由台塑企業透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等捐贈，自民國97年開始推行提供75歲以上長者接種；107年起改由疾管署統籌採購納入常規疫苗實施。
因今年起公費疫苗才納入PCV疫苗，因此若過去是公費接種肺炎鏈球菌疫苗，皆是接種PPV23疫苗。而已接種過PPV23者，將自12月25日開放公費接種PCV13疫苗，但需與PPV23接種時間間隔1年以上。
若已接種過PCV13或PCV15疫苗者，則自10月2日起就已開放公費接種PPV23疫苗；但需與PCV疫苗接種間隔1年以上（高風險對象間隔至少8週）。
去打肺炎鏈球菌疫苗的時候，可以同時接種其他公費疫苗嗎？
馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可以一起接種、或分開施打，若同時接種1劑以上疫苗，可以分打不同手臂，或同手臂間隔2.5公分以上。
不過，因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應。邱南昌建義，局部反應多發生在接種1到3天內，若民眾擔心，可以過3天再接種其他疫苗。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
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把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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