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2023/11/26,
醫療

65歲以上長者11/27起擴大接種肺炎疫苗，常見問題QA一次看

65歲以上長者11/27起擴大接種肺炎疫苗，常見問題QA一次看
Photo Credit: GettyImages

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根據衛生福利部疾病管制署介紹，肺炎鏈球菌約有30種血清型會造成人類感染，臨床上常見感染多集中於其中的10多種血清型。可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等多種侵襲性疾病。公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今年擴大到65歲以上長者，11月27日起開始施打。

（中央社）公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象今年擴大到65歲以上長者，不同種類的PPV和PCV疫苗可以各打1劑，明天起開放從未接種過任何肺炎鏈球菌疫苗的長者施打。

肺炎鏈球菌是什麼？

台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae, pneumococcus）是一種傳統肺炎細菌，是細菌性肺炎的主要病原，可能引起發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀，若嚴重還可能併發敗血症、腦膜炎。

呂俊毅說，感染肺炎鏈球菌的高風險族群包含兒童、老人、免疫力低下者，常常是跟隨在流感等病毒感染之後，繼發感染肺炎鏈球菌，讓人以為感冒症狀拖很久一直沒痊癒。

根據衛生福利部疾病管制署介紹，肺炎鏈球菌約有30種血清型會造成人類感染，臨床上常見感染多集中於其中的10多種血清型。可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等多種侵襲性疾病。

疾管署表示，在青黴素（penicillin）尚未發明之前，肺炎鏈球菌引起肺炎的死亡率高達30%到35%。1944年開始使用青黴素進行治療後，死亡率降至5%到8%；然而在1970年代發現抗藥性菌株後，近年呈增加趨勢。

PPV和PCV疫苗差別在哪裡？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說明，肺炎鏈球菌多醣體疫苗（Pneumococcal Polysaccharide Vaccine，簡稱PPV）能引起人體短暫免疫反應，但較無法持久。

李秉穎說，結合型肺炎鏈球菌疫苗（簡稱PCV）較新型疫苗，能誘發免疫記憶和抗體反應，保護時間較長，只是因技術限制，目前涵蓋血清型僅有13價或15價，較23價的PPV疫苗少。

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）和23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）都是不活化疫苗，根據疾管署資料，前者適用於出生滿6週以上幼兒、青少年、成人與長者，後者僅適用於一般成人與2歲以上兒童。

已滿65歲，沒有接種過任何肺炎鏈球菌疫苗，什麼時候可以打公費疫苗呢？

自今年11月27日起，從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23疫苗的65歲以上長者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

1958年（含）以前出生者，皆可攜帶健保卡及身分證件（外籍人士須具健保身分或持有效居留證）前往各縣市指定衛生所或合約醫療院所接種。疫苗免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，但掛號及耗材等醫療相關費用得依據各縣市所訂收費標準酌收。

過去已經接種過肺炎鏈球菌疫苗，還能再接種嗎？

過去公費肺炎鏈球菌疫苗為PPV23疫苗，起先由台塑企業透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等捐贈，自民國97年開始推行提供75歲以上長者接種；107年起改由疾管署統籌採購納入常規疫苗實施。

因今年起公費疫苗才納入PCV疫苗，因此若過去是公費接種肺炎鏈球菌疫苗，皆是接種PPV23疫苗。而已接種過PPV23者，將自12月25日開放公費接種PCV13疫苗，但需與PPV23接種時間間隔1年以上。

若已接種過PCV13或PCV15疫苗者，則自10月2日起就已開放公費接種PPV23疫苗；但需與PCV疫苗接種間隔1年以上（高風險對象間隔至少8週）。

去打肺炎鏈球菌疫苗的時候，可以同時接種其他公費疫苗嗎？

馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可以一起接種、或分開施打，若同時接種1劑以上疫苗，可以分打不同手臂，或同手臂間隔2.5公分以上。

不過，因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應。邱南昌建義，局部反應多發生在接種1到3天內，若民眾擔心，可以過3天再接種其他疫苗。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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