英國重量級小說獎「布克獎」26日即將公布，決選名單6作家皆首度入圍
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布克獎是世界頂級文學獎項之一，無數家喻戶曉的人物就是從這裡竄起。《法新社》報導，今年入圍決選名單的作家包括兩名美國人、1名加拿大人、兩名愛爾蘭人和1名肯亞人，6名入圍者都未曾進入決選，且當中僅有1人入圍過初選名單。
（中央社）英國文壇重量級的小說獎「布克獎」（Booker Prize），26日將於倫敦舉行的頒獎典禮上公布2023年的得獎者，但已經可以確定的是，得主將是首次獲得這項殊榮。
《法新社》報導，今年入圍決選名單的作家包括兩名美國人、1名加拿大人、兩名愛爾蘭人和1名肯亞人，6名入圍者都未曾進入決選，且當中僅有1人入圍過初選名單。
布克獎是世界頂級文學獎項之一，無數家喻戶曉的人物就是從這裡竄起，過去的得獎者包括印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）、加拿大小說家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood），以及英國作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）。
這個獎項的籌劃單位表示，今年入圍決選的6本書提供讀者「恐怖、愉悅、快樂和安慰」的感受，主題觸及悲傷、移民和政治極端主義等。
可以入圍這個獎項的作家，國籍沒有任何限制，只要是以英語撰寫，並於2022年10月1日到2023年9月30日間在英國或愛爾蘭出版的小說即獲資格。得獎者將可獲5萬英鎊（約新台幣203萬元），名氣也可因此大增。
決選名單於9月時公布，是從一開始158件作品選出13件作品的初選名單，進一步篩選出來的。
名單上包括愛爾蘭作家保羅．莫瑞（Paul Murray）的《蜂螫》（The Bee Sting，暫譯）。莫瑞曾於2010年入圍初選名單。
決選名單上其他作品為：肯亞作家切特納．馬魯（Chetna Maroo）的《西巷》（Western Lane，暫譯）、愛爾蘭小說家保羅．林奇（Paul Lynch）的《先知之歌》（Prophet Song，暫譯）、美國作家喬納森．艾斯柯佛瑞（Jonathan Escoffery）的《如果我比你活得更久》（If I Survive You，暫譯）、美國作家保羅．哈定（Paul Harding）的《這另一個伊甸園》（This Other Eden，暫譯）、加拿大作家莎拉．柏恩斯坦（Sarah Bernstein）的《學習服從》（Study for Obedience，暫譯）。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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