體制內的英文課規劃好比走味佛跳牆，前線老師改作文過勞如「做功德」

文：楊陽英文

首先照例，不是要抓戰犯，大家就不要陷入無謂爭吵，單純就半夜睡不著起來打打字。就當作是讓大家看看我看到的教學風景。

11月23日傳出來荒謬的英文作文外包事件，最後的處理是讓廠商重新批改一次，這個結局真讓我驚嚇。我一直在等是不是會有誰出來喊禁止作文批改外包。希望能看到大家討論外包，與不外包的利弊。果然我的期望是落空了。

英文老師批改作文得「做功德」

台灣的學測英文作文，一直是一個謎樣的存在。我常這樣講是因為這塊訓練，整個體制沒有教材。也就是說，高中體制教材，就是六冊政府審定過的教科書。六冊大概兩千多字，作文的部分幾乎沒有完整的教材可供參考。

我去師大上課的時候，會明確收到一本有關寫作的教材，接著每週上課都會有一百五十張的投影片猛力砲轟訓練。上起來過癮又刺激，但高中端我學生轉述有的老師有自編教材，多數是沒有作文教材。

偶爾會看到一些教材，會出現一些類似結構短文，或是引導式的練習，勉強可以稱為作文教材。但實際上，能夠讓授課老師很輕鬆駕馭的作文材料，真的非常少。

我只有從學生那邊看到過，一些很認真的體制內老師，自己編纂的教材。透過課程操作，來帶領高中生寫作文。而這些辛苦的老師認真批改的代價，零元。

我不知道這算不算是政策上的失職，讓辛苦的前線老師在作文批改的待遇是「零元」。

課綱英文教學目標說、聽、讀、寫全包，未考慮前線難處與現實脫節

前陣子我貼過高中英文教學目標，內容寫得非常的美。但把說聽讀寫的教學目標全部壓到體制學校中，顯然規劃者寫出了一個執行不出來的課程目標。

大人們設計出來的課程目標根本無法達成，仍舊回歸單字背誦、考卷、中翻英等等幾十年沒變過的考題框架。

尤其是強調國際移動能力的108課綱英文課程，怎麼會有中翻英這種考題的設置？我百思不解這些缺乏說服力的課程設計。

就我個人長期處理高中英文課程的經驗，台灣體制英文課規劃，像是一盅「走味的佛跳牆」。

體制讓授課老師過勞、不公平的工作環境，不利作文課程推展

從學生口中聽到、《聯合報》的課綱調查或自己跟學校老師交流過程中，我自覺第一線的體制教學環境是惡劣的。是一個我聽完，我打死都不想去教的環境。

且不說前線老師授課時數被砍，教學任務倍增。稍微反映前線教學困難，還要被人說「照本宣科、不思進取」。若同事明顯不適任，也無法有效的汰換掉，造成會作的作到死的工作氣氛。

我曾從一位在學校任教的老師口中聽過：「有位國文老師上課經常性遲到早退，也不會被汰換。」

我有次錄podcast，有位畢業生也說過：「我們老師上課會叫我們自己唸，自己在那邊看小說。」

對比其他認真幫學生批改作文、認真出考卷，為學生辛勞檢討考卷的老師，我真心覺得憤憤不平。但畢竟我是個體制外的人，只能把這樣的故事寫出來。

不適任老師的故事，我相信大家問問身邊在體制內授課的老師，一定會聽到很多誇張的故事。

一個要考學測的學生，理想的狀態是每周寫一篇作文，同時訓練兩三個作文題目，去豐富他的寫作戰力。但實務上，已經被累個半死老師，再看看偷懶的同事，怎麼可能有心力做這些事？

寫作能力必須建立在豐富閱讀經驗上

學測英文作文教學，在高中英文課程中，是獨樹一格的課程。因為，從考試拿作文高分的角度來看，授課老師要把習慣背誦單字書、習慣寫文法選擇的學生，轉換成對文章架構有概念。

讓學生成為知道如何破題、轉折、結論三個基本動作的考試寫手，所需要的訓練邏輯，跟高中月考截然不同。

許多作文需要的架構框架，或特殊情境字詞，都來自真實環境語料。但台灣高中生，一般情況下，只讀過課文與雜誌這類低強度閱讀。對於中長篇國際媒體文章根本多數不具備閱讀能力，看到文字一多腦子就當機的大有人在。

我曾舉過一個例子…a run on 物… 對某物的搶購，就是可以用在前幾年前百貨公司周年慶的學測作文考題中。或是明後年搞不好考搶購雞蛋、衛生紙、口罩等都能使用。這類字詞，背單字是吸收不到的。

有人會問，要讀多長的文章才夠。這本該是沒定論的事情，但剛好是準備考試，我習慣拿考試作為基準。

一份學測考題，整份約三千五百個英文字左右（我粗抓）。假設作文加上翻譯寫四十分鐘，那六十分鐘要能讀完三千五百字的英文文章，應該就是台灣高中畢業生的基本目標。

說到這，大家大概知道為什麼學測成績會搞到七成的人沒有六十一分了。台灣學生受的是考試訓練，閱讀量根本不夠。

平日讀的文章很短、內容貧乏或是只是為了應付考卷上的文法、介系詞、單字填空、翻譯，自然腦子的英文架構都是破碎的片段。組合不出句子來，是很正常的事，更遑論發展成像樣的段落。

最後演變成學測選擇讀不完，作文不會寫。

高中作文教學難度過高，體制有的資源太少

作文教學者需要很多後勤資源才能妥善地把課程帶到教室裡。但是台灣教育環境喜歡凹老師的文化，要求老師在這麼少的授課時數裡面，推進度、顧雜誌、擠時間考試，還要教與批改作文，這是相當不合理的教學規劃。

如果有老師能夠沒有後勤資源，全部兼顧，我覺得他不應該當老師，應該去復仇者聯盟打薩諾斯。

而且我覺得他一定時時刻刻都有著聖人的光芒。但真的有慈悲的老師，經常零元幫不少學生看作文。我都說：「你要謝謝老師。」

授課老師最難克服的是作文教材，而作文教材又不是你拿來就能上。需要有作者解釋或是自己編寫，教學者才知道怎麼樣順藤摸瓜進去，把每個教學環節打開。