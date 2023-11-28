只有仇恨而無願景的藍白合終究破局，國民黨最後會不會打出「棄侯保韓」？

文：沈有忠（東海大學政治學系教授、亞洲政經與和平交流協會理事長）

佔據新聞版面、肥皂劇一般的藍白合劇碼，終於在郭董一聲「無言的結局」下落幕。兩個政黨、多個角色一路演來，所謂的「藍白合」，浪費了數十天公共政策辯論的時間，最終仍舊是夢一場。

從戲劇的觀點來形容，這齣戲堪稱台灣選舉史上最芭樂的政治戲。角色之間將權謀算計刻畫得淋漓盡致，主角和配角們使盡渾身解數，演出了如同宮廷劇般勾心鬥角、虛情假意、你來我往的戲碼。時間到了，最終仍舊曲終人散，回到原點。

藍白合是浪費時間精力的肥皂劇

雖然說沒有結果也是一種結果，只不過戲演完了，支持者的耐心恐怕也耗盡，而且白白浪費了社會對於公共政策辯論的時間。對於藍白兩黨而言，機關算盡想要謀取權位，你來我往之間最終誰也沒佔上風。對於台灣的政黨政治來說，明（2024）年恐怕再一次出現政黨重組。

到目前為止來看，國民黨百年老店的招牌搖搖欲墜；民眾黨新店開張，作為一人政黨，會不會是親民黨第二有待觀察；民進黨在藍白無法整合下能否延續執政，還是充滿變數。

藍白之間談合作，繞了一大圈，最終回到原點，並不令人意外。因為國民黨和民眾黨的政黨本質，本來就像水和油一樣，彼此無法相融，可以從兩黨權力結構、政策理念、支持群眾的基礎都不相同而得知。先從政黨的權力和組織結構來看，國民黨背後有主席朱立倫、候選人侯友宜、還有甚至如前總統馬英九、遭罷免的前高雄市長韓國瑜等盤根錯節的勢力。

相較於國民黨複雜的權力結構，民眾黨的領導結構相當集中，內只有對憲政體制運作、對統計知識一知半解的柯文哲與其家人，頂多再加上一個外臣黃珊珊。因此，關於藍白合的問題，在國民黨內如朱主席所說，不是一個人說了算；但在民眾黨內卻是柯文哲決定一切。

從這次兩黨談判的過程和結果可以得知，未來藍白想要在其他議題進行合作，恐怕也都會是充滿變數，再這次的經驗來看，未來如果真的組成藍白的「聯合內閣」，國內各項重大政策、對外關係、兩岸與國防事務，恐怕都面臨朝令夕改、決策一日數變的風險。

藍白合作只有權謀、仇恨，其餘都是空洞話

再從政策理念來說，檢視藍白的合作基礎，除了一些空洞的口號以及仇恨值之外，也沒有具體的願景和政策內容可言，甚至刻意隱蔽一些可能無法取得共識的核心議題，例如在兩岸議題上，國民黨擁抱的九二共識，柯文哲究竟是否同意，從未明確表態。兩黨總是在一些空洞的價值上打轉，像是建立民主改革典範或是兩岸的和平，其實都是空話，沒有內容。

比較有具體主張的，是關於憲政體制改革，但兩黨的主張不但不容於憲政學理，在實際面上，當前超高的修憲門檻下，未來也都沒有具體修憲的可能，充其量就是畫餅充飢，博取新聞版面。

最後一次看似達成合作的協議中，指出未來執政，「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」，更是毫無憲政常識，同時仍是沒有具體內容的話術。從全球民主國家實際的經驗和學術上的理論來說，聯合內閣就是執政團隊，提出由執政團隊中的小黨監督執政團隊、正副總統相互監督，簡直毫無邏輯可言。

唯一讓藍白兩黨可以在合作議題上炒聲量、和稀泥的唯一共識，就是基於仇恨而喊出的「下架民進黨」。是以，這場只有仇恨而無願景的合作，終究以破局做收。倘若兩黨真的硬是送入洞房，未來台灣的憲政運作恐怕更令人憂慮。

藍白兩黨的社會支持基礎不一樣

最後是兩黨在社會上的支持基礎。柯文哲在2014年靠著與民進黨合作，一舉在台北市贏得選舉，2018年出現轉折，如今更是要靠著藍白合來下架民進黨。柯文哲在創立民眾黨時，就是為了2024的大位而來，號稱要給台灣社會非藍非綠的第三選項，靠著柯文哲個人魅力，也一度吸引了青年世代、中間選民的熱議。

在這樣的社會基礎下，民眾黨的支持者，有許多是基於討厭兩黨政治而來的，如今要談藍白合，把白色染藍，等於自我背棄第三條路的價值，自然也失去中間選民繼續支持的理由。

對於國民黨的支持者，尤其是深藍選民而言，更是難以真正的接納曾經宣稱自己是墨綠、也曾經在選舉過程中消遣過韓國瑜的柯文哲。是以，所謂的藍白合，只不過是用來奪取權力的階梯和工具而已。

如今戲演完了，藍白之間終究因為權力分贓沒有共識，各自糾結於總統大位互不相讓而破局。對於這場選戰而言，將進入三黨肉搏戰的階段。藍白之間勢必操作棄保，也各自防止棄保。柯文哲沒有社會組織，但善於炒作議題，進行空戰，甚至可以全家慟哭來佔據新聞版面。

國民黨會否主打國會值得留意

侯友宜面對國民黨複雜的權力結構，在藍白合的過程中甚至被朱立倫、馬英九給邊緣化，接下來國民黨會不會以韓國瑜為主角打選戰，把戰場移到國會而棄守侯友宜，也值得關注。再就總統選舉的主軸來說，社會希望的是重大議題的辯論，尤其是兩岸關係、能源政策、世代差異、貧富不均等議題。這些議題在過去一兩個月來，因為藍白合的鬧劇已經失去許多討論的機會。

藍白兩黨面對執政的民進黨，如果仍是以操作仇恨值，不將選舉主軸拉回公共政策的辯論，將錯失透過選舉帶給台灣社會對公共政策深入討論的機會。這不只不是兩黨嘴巴上所謂的深化民主改革，更是破壞了選舉的價值和意義。

對於賴清德而言，選戰迄今像是上演「一個人的武林」。過去一段時間，賴清德提出了與世界民主國家深化連結、產業與國防政策、青年世代的學費、居住等政策主張。同時，當副手確定由駐美大使蕭美琴出任後，甚至很快的展開與國際社會的對話。但這些重要的議題，始終無法引起社會關注和討論，輿論聲量都環繞在藍白兩黨今天合、明天不合的鬧劇下。

三黨副手出爐的象徵意義