機車團體提3訴求，盼開放大型重機上國道，交通部：持續觀察檢討
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社團法人中華民國大型重型機車經營同業全國促進會在交通部旁的台北市杭州南路，封路舉辦陳抗集會。YouTuber通勤者之歌表示，大型重機通行國道的法規早在12年前就已通過，交通部一再推託。日前交通部長王國材卻說要在快速公路走到大家能夠放心的情況再來討論，根本只用歧視的既定印象來決定政策。
機車團體籲交通部莫打壓，盼開放大型重機上國道
（中央社）機車團體今天下午到交通部陳情，提出立即開放大型重型機車行駛高速公路、大型重機得停放機車格、廢除機車禁行內側車道3訴求，呼籲交通部不應有車種歧視，莫再對機車打壓。
社團法人中華民國大型重型機車經營同業全國促進會在交通部旁的台北市杭州南路，封路舉辦「國道安全，還我路權：我們要一條安全回家的路」陳抗集會，上百名大型重機騎士騎著愛車參與。
陳抗團體提出3大訴求，包括：立即依法開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重型機車得停放機車格、廢除道路安全規則第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉的條文。
活動發起人、YouTuber通勤者之歌表示，大型重機通行國道的法規早在12年前就已通過，交通部一再推託。
數年來大型重機行駛快速公路的傷亡極低，日前交通部長王國材卻說要在快速公路走到大家能夠放心的情況再來討論，根本只用歧視的既定印象來決定政策，這些話16年前交通部早已說過。
通勤者之歌說明，交通倡議團體多年來也不斷強調，多數大型重型機車應可自由選擇要停放於機車或汽車停車格，只要不越線就無影響交通的問題。
日前高公局雖回應會與部分地方政府試辦做考量，但這其實是要透過中央政府去統一處理才適切，否則算是惡搞地方自治，不同縣市的停車規定問題會使得用路人無所適從。
台灣機車路權促進會理事黃柏岳接受媒體聯訪說，政府長期透過各種歧視性的政策，把機車排除在主要的交通系統之外，像是道安規則99條內線禁行機車，美其名說是安全，但事實上外側車道時常遇到違規併排停車、突然開車門、車輛切進切出、轉彎處更會遇到大型車輛的內輪差等狀況。
黃柏岳認為，強制待轉政策因受限於各路口的先天後天條件不同，待轉區往往淪為待撞區，交通部卻粗糙地只丟出4個字「因地制宜」來搪塞，各地縣市政府受限於能力不足、也沒有意願，沒辦法做出正確的交通改革政策。
黃柏岳說，路權團體長期觀察，發現錯誤的車本交通政策，造成道路上許多1人汽車浪費道路面積，又因為地狹人稠，道路無法拓寬，再加上大眾運輸量能不足，所以只好拿體積小的機車開刀，排除在主要交通系統之外，如果政府重視交通安全，就應歸還機車完整的路權。
針對交通部先前回應，民調有6成民眾不同意開放大型重機上國道，通勤者之歌指出，民調不應只有1種，且有高達7成民眾不知道重機上國道法規早已三讀通過，也未見政府宣導。
台灣交通安全協會在陳抗現場發放大型重機行駛國道安全指引，包括行前的車輛檢查、上下交流道的方式、國道應維持交錯隊形、如何超車及應對塞車等。
回應大型重機上國道訴求，交通部：持續觀察檢討
（中央社）機車團體今天下午赴交通部陳情抗議，提出依法開放大型重機上國道等3項訴求。交通部回應，持續觀察並適時會同地方政府檢討可行作法。
社團法人中華民國大型重型機車經營同業全國促進會今天下午在交通部旁的台北市杭州南路，封路舉辦「國道安全，還我路權：我們要一條安全回家的路」陳抗集會，有上百名大型重機騎士騎著愛車參與。
陳抗團體希望交通部長王國材出面，交通部指派高速公路局交通管理組主任工程司徐福聲代表接下陳情書，一度引起部分陳抗人士不滿。
交通部隨後發布新聞稿，回應機車團體提出的3大訴求，包括依法開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重機得停放機車格、廢除道路安全規則第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉的條文。交通部表示，將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。
交通部表示，有關大型重機上國道，高公局曾於民國106年及109年委託中華民國運輸學會辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路。
經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重機於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」的意識仍有不足。
為了解社會大眾多數意見及態度，高公局於102年至112年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。
交通部指出，顯示現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，須逐步改善民眾對大型重機騎士駕駛行為觀感，加強各界對大型重機禮讓及守法印象，進而改變各界對大型重機上國道的認同，營造適宜推動開放條件，等社會各界形成共識後再開放。
有關「開放大型重機視車身長度停放汽機車停車位」的訴求，交通部表示，公路局統計資料顯示，大型重型機車車長超過2公尺者占93%，現行各地方主管機關實務布設機車停車格多為長2公尺、寬1公尺，道路交通安全規則規定1格小型車及大型重型機車停車位可停放1輛以上大型重型機車。
交通部已徵詢六都交通局意見，並請各縣市政府視當地路邊停車需求，評估繪設專用停車位的可行性，倘地方政府欲新增大型重型機車專用停車位的標線或開放大型重型機車停放機車停車位，可於規劃設計前研提試辦計畫提報交通部。
有關「廢除內側車道禁行機車及強制兩段式左轉」的訴求，交通部表示，目前法規已允許因地制宜取消兩段式左轉及開放內側車道，機車兩段式左轉不宜全面取消。
交通部已提出改善機車交通安全環境的原則及作法，今年5月4日提供地方政府，目前地方政府已有多個案例路段透過標誌標線處理，開放內側車道供機車行駛或開放機車直接左轉。
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