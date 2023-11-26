柯文哲自評在野最高好感度，反省藍白合破局：主帥不可簽字除非幕僚看過
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台灣民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。柯文哲說，從看好度來看，目前還是民進黨總統參選人賴清德最高，但在野是他的看好度最高。柯文哲指出，這次過程他犯了幾個錯誤，「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，兩邊談判時，要相信眾人智慧超越個人智慧。
趙少康指不會當選，柯文哲：在野看好度我最高
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲遭指是「家裡蹲型候選人」，柯文哲今天說，台灣能去的地方很多，藍白合破局後昨天只是沉澱一下；對於國民黨副總統參選人趙少康表示柯文哲不會當選，柯文哲回應，在野中他的看好度是最高的。
台灣民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。
柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文表示，藍白合過程國民黨「只有當正的這個選項，其餘免談」，還有人要柯文哲退選、去當不分區立委；而24日各自登記參選後，「攻擊就從四面八方接踵而至，是有多麼可怕的恐怖情人」。
柯文哲會前接受媒體聯訪時表示，陳佩琪的發言是代表一個國民的發言，與民眾黨無關，既然藍白「合」作沒有成功，「和」平不要放棄；至於要他當不分區立委的部分，他只說「事情都過去，就不要再談」。
另外，藍白合破局後，國民黨副總統參選人趙少康指柯文哲不會當選，還要民眾黨的支持者投國民黨。柯文哲說，從看好度來看，目前還是民進黨總統參選人賴清德最高，但在野是他的看好度最高，現在是藍綠一起打柯，但像皮球一樣「打越用力、反彈越強」。
而國民黨不讓柯文哲替黨籍立委參選人站台，柯文哲遭指是「家裡蹲型候選人」。柯文哲表示，可以做的事情很多，選戰不到50天，當中一直在變化，台灣每天能去的地方很多，只是昨天他在想，整合沒成功，讓大家稍微沉澱一下，停下來思考，重新整理心情。
至於國民黨揚言要將柯文哲支持度打到20%以下，是否擔心被棄保，柯文哲指出，這就是民眾黨跟國民黨合作過程，戰略思維最大不同；民眾黨的目標是政黨輪替、要贏過賴清德，但國民黨是力拚第二名、整併柯文哲，戰略目標滿奇怪。
柯文哲說，他還在思考傳統大造勢在現代社會適不適合，大造勢要到2萬人，一場要新台幣1500萬元，他個人不太贊成這種很花錢的動員，這不是新時代的選舉模式，民眾黨沒想過那種動員方式。
曾代表民眾黨參選基隆市議員落選的徐佑昇，在臉書貼出退黨聲明，表明「越了解柯文哲，你就會越失望」，另外也說柯文哲競選總幹事黃珊珊「球員兼裁判」，把自己列在不分區立委第一名。
柯文哲表示，談判過程中國民黨一直製造主和派、主戰派，而黃珊珊是總幹事，最後大家會把結果歸咎於她，但民眾黨是強調集體決策的團體，讓黃珊珊一個人承擔「戰犯」罪名，不必要。
柯文哲指出，不分區這件事，本來那個位置是空著，因為藍白整合是倒數第二天才破局，當時不分區有留幾個空位要用來調整，黃珊珊只是放在一個位子，隨時要黃珊珊退就會退下來，但最後沒有整合成功，她就留在上面。
柯文哲也說，總是無法讓每個人都滿意，活在世界上不要太在意每個人講的每句話，心存善念、盡力而為。
反省藍白合破局，柯文哲：主帥不可簽字除非幕僚看過
（中央社）藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，國民黨在協商過程一直騙他進入所設的局，他自己犯下幾個錯誤，包括「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，比賽規則的統計誤差範圍要寫清楚。
民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。
有支持者詢問，在藍白合過程學到什麼？柯文哲說，國民黨從頭到尾態度都不強硬，「只是一直騙我，進去他設的局」，一開始說開放式初選，再來是德國式、日本式，不斷提出不同方法，「但不管哪個方法，都是他（國民黨）贏」。
柯文哲指出，這次過程他犯了幾個錯誤，「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，兩邊談判時，要相信眾人智慧超越個人智慧，等幕僚看過、半小時後再回覆，而不是自己看完就簽名，「因為你是代表團體，不是代表個人」。
柯文哲表示，他之前嘲笑鴻海創辦人郭台銘，不知道比賽規則就去跟人家比賽，後來換郭台銘嘲笑他，「你也不知道比賽規則」，這是他犯的第2個錯；除非一開始就打算全部讓國民黨，否則「統計誤差範圍」要有備註、要寫清楚，他回去有想一想自己犯的錯。
談到兩岸政策，柯文哲強調，跟大陸溝通，要有一定程度抵抗力，不能完全沒有國防力量，要有嚇阻能力，才能溝通。
此外，黃國昌受訪時表示，柯文哲在藍白協商過程，做了很多努力與退讓，他雖然沒有參與決策，「他（柯文哲）心裡面的苦，我在旁邊看得出來」。
黃國昌指出，小黨天生沒有資源，但這樣的限制剛好凸顯第三勢力，在台灣民主扮演的意義與重要角色；雖然沒有錢，但有的是熱情與改革的理想。
對於媒體報導，民眾黨內有人認為黃國昌、柯文哲競選總幹事黃珊珊不該被列在不分區立委名單前兩名，並批黃國昌「空降」。
黃國昌說，尊重這樣的看法，「我本來就是空降的」，這個毋庸置疑，但重要的是如何在選戰中，最大化民眾黨的政黨票，讓2024不再由任何一個政黨壟斷國會。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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