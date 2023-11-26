柯文哲自評在野最高好感度，反省藍白合破局：主帥不可簽字除非幕僚看過

趙少康指不會當選，柯文哲：在野看好度我最高

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲遭指是「家裡蹲型候選人」，柯文哲今天說，台灣能去的地方很多，藍白合破局後昨天只是沉澱一下；對於國民黨副總統參選人趙少康表示柯文哲不會當選，柯文哲回應，在野中他的看好度是最高的。

台灣民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。

柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文表示，藍白合過程國民黨「只有當正的這個選項，其餘免談」，還有人要柯文哲退選、去當不分區立委；而24日各自登記參選後，「攻擊就從四面八方接踵而至，是有多麼可怕的恐怖情人」。

柯文哲會前接受媒體聯訪時表示，陳佩琪的發言是代表一個國民的發言，與民眾黨無關，既然藍白「合」作沒有成功，「和」平不要放棄；至於要他當不分區立委的部分，他只說「事情都過去，就不要再談」。

另外，藍白合破局後，國民黨副總統參選人趙少康指柯文哲不會當選，還要民眾黨的支持者投國民黨。柯文哲說，從看好度來看，目前還是民進黨總統參選人賴清德最高，但在野是他的看好度最高，現在是藍綠一起打柯，但像皮球一樣「打越用力、反彈越強」。

而國民黨不讓柯文哲替黨籍立委參選人站台，柯文哲遭指是「家裡蹲型候選人」。柯文哲表示，可以做的事情很多，選戰不到50天，當中一直在變化，台灣每天能去的地方很多，只是昨天他在想，整合沒成功，讓大家稍微沉澱一下，停下來思考，重新整理心情。

至於國民黨揚言要將柯文哲支持度打到20%以下，是否擔心被棄保，柯文哲指出，這就是民眾黨跟國民黨合作過程，戰略思維最大不同；民眾黨的目標是政黨輪替、要贏過賴清德，但國民黨是力拚第二名、整併柯文哲，戰略目標滿奇怪。

柯文哲說，他還在思考傳統大造勢在現代社會適不適合，大造勢要到2萬人，一場要新台幣1500萬元，他個人不太贊成這種很花錢的動員，這不是新時代的選舉模式，民眾黨沒想過那種動員方式。

曾代表民眾黨參選基隆市議員落選的徐佑昇，在臉書貼出退黨聲明，表明「越了解柯文哲，你就會越失望」，另外也說柯文哲競選總幹事黃珊珊「球員兼裁判」，把自己列在不分區立委第一名。

柯文哲表示，談判過程中國民黨一直製造主和派、主戰派，而黃珊珊是總幹事，最後大家會把結果歸咎於她，但民眾黨是強調集體決策的團體，讓黃珊珊一個人承擔「戰犯」罪名，不必要。

柯文哲指出，不分區這件事，本來那個位置是空著，因為藍白整合是倒數第二天才破局，當時不分區有留幾個空位要用來調整，黃珊珊只是放在一個位子，隨時要黃珊珊退就會退下來，但最後沒有整合成功，她就留在上面。

柯文哲也說，總是無法讓每個人都滿意，活在世界上不要太在意每個人講的每句話，心存善念、盡力而為。

反省藍白合破局，柯文哲：主帥不可簽字除非幕僚看過

（中央社）藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，國民黨在協商過程一直騙他進入所設的局，他自己犯下幾個錯誤，包括「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，比賽規則的統計誤差範圍要寫清楚。

民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。

有支持者詢問，在藍白合過程學到什麼？柯文哲說，國民黨從頭到尾態度都不強硬，「只是一直騙我，進去他設的局」，一開始說開放式初選，再來是德國式、日本式，不斷提出不同方法，「但不管哪個方法，都是他（國民黨）贏」。

柯文哲指出，這次過程他犯了幾個錯誤，「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，兩邊談判時，要相信眾人智慧超越個人智慧，等幕僚看過、半小時後再回覆，而不是自己看完就簽名，「因為你是代表團體，不是代表個人」。

柯文哲表示，他之前嘲笑鴻海創辦人郭台銘，不知道比賽規則就去跟人家比賽，後來換郭台銘嘲笑他，「你也不知道比賽規則」，這是他犯的第2個錯；除非一開始就打算全部讓國民黨，否則「統計誤差範圍」要有備註、要寫清楚，他回去有想一想自己犯的錯。

談到兩岸政策，柯文哲強調，跟大陸溝通，要有一定程度抵抗力，不能完全沒有國防力量，要有嚇阻能力，才能溝通。

此外，黃國昌受訪時表示，柯文哲在藍白協商過程，做了很多努力與退讓，他雖然沒有參與決策，「他（柯文哲）心裡面的苦，我在旁邊看得出來」。

黃國昌指出，小黨天生沒有資源，但這樣的限制剛好凸顯第三勢力，在台灣民主扮演的意義與重要角色；雖然沒有錢，但有的是熱情與改革的理想。

對於媒體報導，民眾黨內有人認為黃國昌、柯文哲競選總幹事黃珊珊不該被列在不分區立委名單前兩名，並批黃國昌「空降」。

黃國昌說，尊重這樣的看法，「我本來就是空降的」，這個毋庸置疑，但重要的是如何在選戰中，最大化民眾黨的政黨票，讓2024不再由任何一個政黨壟斷國會。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航