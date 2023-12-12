《無痛買單》：為何迪士尼樂園總讓人「無論去幾次，都好想再去一次」？

文：下寬和

為何迪士尼樂園總讓人好想再去一次？

無須贅言，東京迪士尼樂園是全日本遊客人數最多的主題樂園。我是千葉縣人，就在迪士尼樂園開幕的那一年出生，學生時期我也曾在迪士尼打工，總覺得和那裡有一段深厚的緣分。

在此，我希望以「門票價格」為題材，來探索定價策略。順帶一提，大家應該都知道票價在哪一年是多少錢，可能也不需要由我來解說吧。

一九八三年開幕時，迪士尼樂園的成人門票價格為每人三千九百日圓。一九八七年是四千日圓，一九九六年突破了五千日圓。此後，票價持續逐漸上升，二○一一年是六千日圓，二○一六年來到七千日圓，二○二○年則超過了八千日圓大關。二○二一年，迪士尼又導入了動態定價制度，週末或假日的票價會變得較貴。

截至二○二二年八月底，票價最高設定為九千四百日圓。若只看結果，這正是價格上漲的歷程。這篇文章跟上一篇的Nintendo Switch 一樣，我都是先將價格公開，因此希望能以案例研究的方式，和你一起探究藏在價格設定背後的脈絡和邏輯。

「無論去幾次，都好想再去一次」

接下來進入解說。

追根究柢來說，主題樂園的價值就在於顧客體驗。迪士尼樂園的回客率超過了九○％，這數字實在相當驚人。讓遊客產生「無論去多少次都想再去」的心情，就是迪士尼強大的祕訣。而這份顧客體驗不僅來自充滿魅力的迪士尼作品和角色，也包含新的活動、表演、遊樂設施，以及工作人員的款待。這些元素全部結合起來，才得以實現迪士尼如此高的回客率。

迪士尼樂園的門票價格反映出的價值，在於它提供了一個令人忘卻現實的空間，以及一把前往夢幻世界的鑰匙。

歸納以上論點，我們瞭解為了提供最佳的顧客體驗，門票價格的基本前提，是能夠確實反映出園方對活動、表演、遊樂設施的持續投資，以及支持工作人員的人事成本。同時，也要以周邊因素的角度來考慮競爭對手的價格。在本篇文章，我將透過這樣的研究方法，使用「成本、價值、競爭」這三個價格決定基準，來探究門票漲價的歷程。

成本因素：和人事費用、消費稅率連動

先從簡單的部分著手，那就是「成本基準」，亦即考量人事費用或其他成本的影響。在工作人員的人事費用變化方面，我想試著觀察千葉縣的最低薪資。

一九八三年迪士尼樂園開幕時，千葉縣的最低薪資是四百一十七日圓；二○○三年適逢開幕二十週年，最低薪資為六百七十七日圓；到了二○二一年，最低薪資已增加為九百五十三日圓。從「競爭激烈的人才確保」這個角度來看，迪士尼也提供了高於基本工資的時薪，因此門票會隨著人事費用增加而上漲，這是很容易理解的道理。

除此之外，還有一項同樣是成本基準的因素，那就是消費稅率。一九八九年，日本首次引進了三％的消費稅，當年園方門票的價格也上漲了。此後，一九九七年上升為五％，二○一四年來到八％，二○一九年又增加到一○％─每當稅率上升，門票價格也有所調漲。由於消費稅是由遊客負擔，因此，將稅款納入門票價格是很自然的演變。

價值因素：提升客戶體驗價值

接下來是「價值基準」，這個觀點是，為了不斷提升主題樂園的魅力，園方必須確保擁有足夠的投資餘裕。細數過去的大型設施投資，包含為了二○○一年的東京迪士尼海洋（DisneySea）啟用，園方斥資三千三百五十億日圓；二○二○年迪士尼樂園（DisneyLand）的新園區開幕，園方的投入資金則是七百五十億日圓，這兩年的門票價格都調漲了。新園區能給遊客帶來全新的體驗價值，所以可以看出，「新園區的開幕年份」是容易讓遊客接受漲價的時機。

此外，還有一個同樣也是價值基準的因素，那就是解決園區中人潮擁擠的問題。難得從好幾天前就開始期待，但來到迪士尼樂園之後，卻發現自己要花好多時間等待遊樂設施，也抽不到表演的觀眾席，或是餐廳座無虛席⋯⋯，如果遇上這樣的狀況，可就無法度過充實的遊園時光了。自從迪士尼開園以來，入園遊客就一直在增加，一旦供需失衡而導致人潮愈加擁擠，將會對顧客體驗帶來負面的影響。

因此，利用門票漲價來調整入園人數，可說是相當合理的策略。最近開始收費的迪士尼尊享卡（Disney Premier Access，一種類似Fast Pass的票券，遊客可在指定時間體驗遊樂設施，無需長時間等待），也和門票漲價有相同的目標。

儘管如此，迪士尼仍有一段特殊的過往，那就是因為價格彈性值非常低，如果價格並非急遽上升，而只是小幅度地調整，就能被消費者接受。因此，要利用價格調整來實現目標設定的入園人數，難度是相當高的。只要透過市場研究而決定出漲價的幅度，藉以模擬出該如何增減入園人數，或許就能推算出可讓銷售額、利潤最大化的價格吧。

競爭因素：跟進環球影城的價格

最後是「競爭基準」，也就是和競爭對手進行價格比較的觀點。迪士尼樂園的知名競爭對手，就是日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）。日本環球影城開幕於二○○一年，當時的門票價格和價格領導者迪士尼樂園相同，都是五千五百日圓。

開幕之後，日本環球影城在二○○六年首次漲價為五千八百日圓。迪士尼樂園似乎是跟隨它的腳步，也在二○○八年將價格調整為同樣的五千八百日圓。而後的狀況也是一樣，先是由日本環球影城漲價，迪士尼跟著調漲至相同數字，雙方持續以這樣的機制反覆提高了票價。至於價格變動制度，也是由日本環球影城在二○一九年先引進的。如此這般，要說是日本環球影城一直在引領主題樂園的票價也不為過。