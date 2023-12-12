《無痛買單》：為何迪士尼樂園總讓人「無論去幾次，都好想再去一次」？
我們想讓你知道的是
追根究柢來說，主題樂園的價值就在於顧客體驗。迪士尼樂園的回客率超過了九○％，這數字實在相當驚人。讓遊客產生「無論去多少次都想再去」的心情，就是迪士尼強大的祕訣。而這份顧客體驗不僅來自充滿魅力的迪士尼作品和角色，也包含新的活動、表演、遊樂設施，以及工作人員的款待。這些元素全部結合起來，才得以實現迪士尼如此高的回客率。
文：下寬和
為何迪士尼樂園總讓人好想再去一次？
無須贅言，東京迪士尼樂園是全日本遊客人數最多的主題樂園。我是千葉縣人，就在迪士尼樂園開幕的那一年出生，學生時期我也曾在迪士尼打工，總覺得和那裡有一段深厚的緣分。
在此，我希望以「門票價格」為題材，來探索定價策略。順帶一提，大家應該都知道票價在哪一年是多少錢，可能也不需要由我來解說吧。
一九八三年開幕時，迪士尼樂園的成人門票價格為每人三千九百日圓。一九八七年是四千日圓，一九九六年突破了五千日圓。此後，票價持續逐漸上升，二○一一年是六千日圓，二○一六年來到七千日圓，二○二○年則超過了八千日圓大關。二○二一年，迪士尼又導入了動態定價制度，週末或假日的票價會變得較貴。
截至二○二二年八月底，票價最高設定為九千四百日圓。若只看結果，這正是價格上漲的歷程。這篇文章跟上一篇的Nintendo Switch 一樣，我都是先將價格公開，因此希望能以案例研究的方式，和你一起探究藏在價格設定背後的脈絡和邏輯。
「無論去幾次，都好想再去一次」
接下來進入解說。
追根究柢來說，主題樂園的價值就在於顧客體驗。迪士尼樂園的回客率超過了九○％，這數字實在相當驚人。讓遊客產生「無論去多少次都想再去」的心情，就是迪士尼強大的祕訣。而這份顧客體驗不僅來自充滿魅力的迪士尼作品和角色，也包含新的活動、表演、遊樂設施，以及工作人員的款待。這些元素全部結合起來，才得以實現迪士尼如此高的回客率。
迪士尼樂園的門票價格反映出的價值，在於它提供了一個令人忘卻現實的空間，以及一把前往夢幻世界的鑰匙。
歸納以上論點，我們瞭解為了提供最佳的顧客體驗，門票價格的基本前提，是能夠確實反映出園方對活動、表演、遊樂設施的持續投資，以及支持工作人員的人事成本。同時，也要以周邊因素的角度來考慮競爭對手的價格。在本篇文章，我將透過這樣的研究方法，使用「成本、價值、競爭」這三個價格決定基準，來探究門票漲價的歷程。
成本因素：和人事費用、消費稅率連動
先從簡單的部分著手，那就是「成本基準」，亦即考量人事費用或其他成本的影響。在工作人員的人事費用變化方面，我想試著觀察千葉縣的最低薪資。
一九八三年迪士尼樂園開幕時，千葉縣的最低薪資是四百一十七日圓；二○○三年適逢開幕二十週年，最低薪資為六百七十七日圓；到了二○二一年，最低薪資已增加為九百五十三日圓。從「競爭激烈的人才確保」這個角度來看，迪士尼也提供了高於基本工資的時薪，因此門票會隨著人事費用增加而上漲，這是很容易理解的道理。
除此之外，還有一項同樣是成本基準的因素，那就是消費稅率。一九八九年，日本首次引進了三％的消費稅，當年園方門票的價格也上漲了。此後，一九九七年上升為五％，二○一四年來到八％，二○一九年又增加到一○％─每當稅率上升，門票價格也有所調漲。由於消費稅是由遊客負擔，因此，將稅款納入門票價格是很自然的演變。
價值因素：提升客戶體驗價值
接下來是「價值基準」，這個觀點是，為了不斷提升主題樂園的魅力，園方必須確保擁有足夠的投資餘裕。細數過去的大型設施投資，包含為了二○○一年的東京迪士尼海洋（DisneySea）啟用，園方斥資三千三百五十億日圓；二○二○年迪士尼樂園（DisneyLand）的新園區開幕，園方的投入資金則是七百五十億日圓，這兩年的門票價格都調漲了。新園區能給遊客帶來全新的體驗價值，所以可以看出，「新園區的開幕年份」是容易讓遊客接受漲價的時機。
此外，還有一個同樣也是價值基準的因素，那就是解決園區中人潮擁擠的問題。難得從好幾天前就開始期待，但來到迪士尼樂園之後，卻發現自己要花好多時間等待遊樂設施，也抽不到表演的觀眾席，或是餐廳座無虛席⋯⋯，如果遇上這樣的狀況，可就無法度過充實的遊園時光了。自從迪士尼開園以來，入園遊客就一直在增加，一旦供需失衡而導致人潮愈加擁擠，將會對顧客體驗帶來負面的影響。
因此，利用門票漲價來調整入園人數，可說是相當合理的策略。最近開始收費的迪士尼尊享卡（Disney Premier Access，一種類似Fast Pass的票券，遊客可在指定時間體驗遊樂設施，無需長時間等待），也和門票漲價有相同的目標。
儘管如此，迪士尼仍有一段特殊的過往，那就是因為價格彈性值非常低，如果價格並非急遽上升，而只是小幅度地調整，就能被消費者接受。因此，要利用價格調整來實現目標設定的入園人數，難度是相當高的。只要透過市場研究而決定出漲價的幅度，藉以模擬出該如何增減入園人數，或許就能推算出可讓銷售額、利潤最大化的價格吧。
競爭因素：跟進環球影城的價格
最後是「競爭基準」，也就是和競爭對手進行價格比較的觀點。迪士尼樂園的知名競爭對手，就是日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）。日本環球影城開幕於二○○一年，當時的門票價格和價格領導者迪士尼樂園相同，都是五千五百日圓。
開幕之後，日本環球影城在二○○六年首次漲價為五千八百日圓。迪士尼樂園似乎是跟隨它的腳步，也在二○○八年將價格調整為同樣的五千八百日圓。而後的狀況也是一樣，先是由日本環球影城漲價，迪士尼跟著調漲至相同數字，雙方持續以這樣的機制反覆提高了票價。至於價格變動制度，也是由日本環球影城在二○一九年先引進的。如此這般，要說是日本環球影城一直在引領主題樂園的票價也不為過。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）