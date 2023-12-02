地方媽媽的以色列戰時日常（上）：看到希賈布頭巾令我害怕，但這種念頭更讓我有罪惡感

10月7日，哈瑪斯對以色列南部邊界發動前所未見的攻擊；同一日，以色列政府對哈瑪斯宣戰，以色列國防軍迅速地徵召超過30萬後備軍人；沒有被徵召上戰場的以色列人，也在後方動員起來，集結物資，幫助前線的軍人，與許多來自南部邊界的生還者。

筆者在過去幾週，訪問以色列地方媽媽，了解她們如何在這樣特殊的時期，兼顧家庭與工作，及她們如何理解10月7日這場血腥的攻擊。以下是三位媽媽的分享。

看到希賈布，我很害怕，「但是那樣想讓我很有罪惡感」

10月7日早上六點多，許多住在以色列南部與中部的民眾，陸續聽到空襲警報，在包括首都耶路撒冷等許多地方，空襲警報響了又停、停了又響；人們漸漸從新聞媒體上得知，加薩的哈瑪斯入侵以色列南部邊界的軍營及城鎮，及一個大型露天派對，除了大開殺戒，哈瑪斯等越界的加薩巴勒斯坦人，還綁架了一些以色列民眾。

事發至今已近兩個月，媒體揭露的慘況只有更多，那天，許多入侵者除了配備自動步槍，有些騎著電動機車、或駕駛白色的豐田皮卡車，並用它們載運以色列俘虜。

Anick表示，那天之後，她對一些聲音與畫面更為敏感：「機車聲聽起來像是警報聲，瑜伽課上掉到地上的水瓶像是槍聲。」連看到豐田皮卡車都讓她有點害怕。

住在以色列北部的Anick認為，概率上她不太可能死於來自加薩的火箭炮攻擊；可是她開始對人產生懼怕；面對每天日常會看到或接觸的阿拉伯鄰居、朋友、甚至診所的阿拉伯護士，她生平第一次，對他們產生懷疑與猶豫的心情。

戰爭爆發初期，哈瑪斯公開呼籲住在西岸的巴勒斯坦人、東耶路撒冷的巴勒斯坦人、及其他阿拉伯國家的民眾，響應他們的號召，鼓勵他們上街示威；哈瑪斯攻擊爆發隔天，兩名以色列遊客在埃及遭到槍擊身亡。