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韓國擬修法2027年禁食狗肉，業者抗議政府剝奪人民「吃的權利」

韓國擬修法2027年禁食狗肉，業者抗議政府剝奪人民「吃的權利」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

民意調查也發現，86％的韓國人表示他們將來不會，或是可能不會食用狗肉，同時有54％的受訪者表示他們從來沒有吃過狗肉，未來也不會想要嘗試，且有57％的人表示他們支持禁止食用狗肉。整體而言，有68％的受訪者認為，不論是寵物狗還是食用犬隻，都應該受到同等的照顧與保護。

文：賴明君

韓國於11月宣布，政府預計在今（2023）年年底通過特別法案，禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉。法案若通過，將於2027年終結韓國多年來，為外國媒體及動物權利倡議團體批評與詬病的吃狗肉傳統。

不過韓國政府自11月17日宣布將於年底推動法案通過後，便面臨國內從事相關產業的飼養與餐廳業者的不滿，他們認為政府的狗肉食用禁令，將剝奪人民「吃的權利」，且無法有效保障狗農的生計。

狗肉食用禁止法案

韓國國會於本月17日舉行特別協商會議，總統尹錫悅、執政黨國民力量黨與在野黨共同民主黨就狗肉食用禁令進行討論，最終宣布將在年底通過相關禁令。

該法案將禁止飼養、屠宰、分銷運輸與餐廳端銷售狗肉。未來韓國的犬隻飼養場、屠宰場、分銷公司與餐廳須向地方政府提交證據，證明自己不再從事食用狗肉的相關產業。而相關業者將會有3年的寬限期，能夠透過這段時間另謀出路，政府也會透入資金輔導轉型，而3年後的2027年，犬隻食用產業將會被判定為違法。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導指出，韓國執政黨國民力量黨與主要在野黨共同民主黨都於今年提出了類似的法案。國民力量黨版本的法案較為嚴苛，違反法案者，最高將處以5年以下有期徒刑，或易科罰金5000萬韓元（約新台幣120萬元）；而共同民主黨的草案版本，則規定違法者最高處3年以下有期徒刑，或罰款3000萬韓元（約新台幣72萬元）。

接下來國會議員們將對法案內容進行討論與協商，並在國會針對最終法案進行投票表決。根據《路透社》的報導，在韓國多數民眾，以及國會主要兩黨的支持下，這項狗肉食用禁令可能很快就會通過成為法律。

食用犬隻業者的抗議

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