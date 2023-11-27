韓國擬修法2027年禁食狗肉，業者抗議政府剝奪人民「吃的權利」
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民意調查也發現，86％的韓國人表示他們將來不會，或是可能不會食用狗肉，同時有54％的受訪者表示他們從來沒有吃過狗肉，未來也不會想要嘗試，且有57％的人表示他們支持禁止食用狗肉。整體而言，有68％的受訪者認為，不論是寵物狗還是食用犬隻，都應該受到同等的照顧與保護。
文：賴明君
韓國於11月宣布，政府預計在今（2023）年年底通過特別法案，禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉。法案若通過，將於2027年終結韓國多年來，為外國媒體及動物權利倡議團體批評與詬病的吃狗肉傳統。
不過韓國政府自11月17日宣布將於年底推動法案通過後，便面臨國內從事相關產業的飼養與餐廳業者的不滿，他們認為政府的狗肉食用禁令，將剝奪人民「吃的權利」，且無法有效保障狗農的生計。
狗肉食用禁止法案
韓國國會於本月17日舉行特別協商會議，總統尹錫悅、執政黨國民力量黨與在野黨共同民主黨就狗肉食用禁令進行討論，最終宣布將在年底通過相關禁令。
該法案將禁止飼養、屠宰、分銷運輸與餐廳端銷售狗肉。未來韓國的犬隻飼養場、屠宰場、分銷公司與餐廳須向地方政府提交證據，證明自己不再從事食用狗肉的相關產業。而相關業者將會有3年的寬限期，能夠透過這段時間另謀出路，政府也會透入資金輔導轉型，而3年後的2027年，犬隻食用產業將會被判定為違法。
《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導指出，韓國執政黨國民力量黨與主要在野黨共同民主黨都於今年提出了類似的法案。國民力量黨版本的法案較為嚴苛，違反法案者，最高將處以5年以下有期徒刑，或易科罰金5000萬韓元（約新台幣120萬元）；而共同民主黨的草案版本，則規定違法者最高處3年以下有期徒刑，或罰款3000萬韓元（約新台幣72萬元）。
接下來國會議員們將對法案內容進行討論與協商，並在國會針對最終法案進行投票表決。根據《路透社》的報導，在韓國多數民眾，以及國會主要兩黨的支持下，這項狗肉食用禁令可能很快就會通過成為法律。
食用犬隻業者的抗議
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！