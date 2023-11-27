中國「白紙運動」一週年：海外青年希冀建牆外異見網絡，「搶奪公共記憶」
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在北京長大、現居巴黎的30歲藝術家蔣不對《BBC中文》說：「白紙運動是我們這個世代第一次公開地，從線上走到線下，在街頭對這個政權說不的重要記憶。」「如果我們第一個週年就不去紀念它，可能（以白紙抗議）這個符號，就會越來越遠了。」
從舉起白紙反疫情封控，到高喊「習近平下台」，一年前「白紙運動」浩浩蕩蕩的抗議呼聲，今年在中國國內街頭已不復存在。
但受運動啟發的內地年輕一代，矢志在牆外連結起異見網絡，以藝術巡展延續呼聲，說要在記憶被抹去前，喚起一場「搶奪公共記憶的運動」。
運動一週年前夕的週五（11月24日）晚上，近60名大多來自中國的年輕人擠滿了一家倫敦市中心狹小的展覽室，見證一場罕見由中國留學生社群主辦、公開談論政治的藝術展開幕。
在北京長大、現居巴黎的30歲藝術家蔣不對《BBC中文》說：「白紙運動是我們這個世代第一次公開地，從線上走到線下，在街頭對這個政權說不的重要記憶。」
「如果我們第一個週年就不去紀念它，可能（以白紙抗議）這個符號，就會越來越遠了。」
正被抹去的記憶
這次以「白紙續寫」為題的巡迴藝術展， 由多個駐扎歐洲的中國年青異見組織舉行，週五在首站倫敦拉開序幕。前八九學運領袖、維吾爾、香港人、西藏社群的代表也有出席開幕式。
藝術展將於12月初將移施至巴黎。接著，部分展品將由一輛稱「人權車」的小貨車載著，從巴黎出發，花近一個月遊走7000多公里，抵達阿姆斯特丹、柏林、慕尼黑、華沙、布拉格、拉昂等多個城市作流動展覽。
倫敦展覽場內有雕塑、有紀錄片、有畫作，有照片，訴說出一個個關於疫情封控，或對政權不服從的故事。但更真實反映今天國內情況的，或許是一些展品的缺席。
有份籌備展覽的蔣不說：「我們最初的投稿裡，有30%的是來自國內的藝術家，但當中一半藝術家後來相繼撤展。」
他說，有在北京欲參展的藝術家，透過微信傳送關於活動的訊息，招來警員「叫去喝茶」 （盤問），被迫退出；也有藝術家看到活動愈做愈大，不敢投稿。
運動的記憶，一邊拚命在夾縫中存活，一邊被官方打壓抹去。蔣不慨嘆，「這種不完全消失的記憶，是愈來愈模糊了」。
國內參展人承擔著安全風險，來觀展的內地留學生也要克服不少恐懼。
30歲的瑪戈，四個月前從中國到倫敦修讀藝術碩士。她在學校接到了展覽的傳單後，腦海了閃過各種參與後會面對的風險，「我有可能會被人舉報，然後我在國內的家人會被調查。」
但她想，如果每人都如此退縮，「活動就沒有意義了」。因此，她還是鼓起了勇氣，第一次出席了具這樣規模的異見活動。「如果這次不來的話，下次可能就沒有機會來了，因為你不知道下一次能鼓起勇氣是什麼時侯了，」 她說。
瑪戈在白紙運動時身在國內，出於到安全顧慮沒有參與。但她說，這一年來，身邊的人私下聊天時都會談及運動，「大家都沒有忘記這件事」，但牆內終究沒有對運動的紀錄，恐怕記憶「會被漸漸淹蓋掉。」
白紙運動促海外異見網絡萌生
辦起這場倫敦站展覽的社群，是在白紙運動後發展出來的；而參與組織的25歲伊夫林（Evelyn），一年前也只是一名身處倫敦的中國留學生，政治素人。
她當時是看到四通橋抗議的新聞，深受啟發，有感面對封控不公，「中國民眾也站出來為自己發聲﹐是時候要行動。」
於是，從小沒受民主公民教育的伊夫林，憑起不圓熟的組織技巧，從舉辦第一場百人聲援四通橋示威的集會。接著又借白紙運動浪潮，組織更多聲援示威，最後更成立了今次主辦倫敦站展覽的組織「中國反賊」（China Deviants）。
除了舉行六場示威抗議外，伊夫林與其他組織者著眼於深耕細作的公民教育工作，舉辦了至少20場談論民主、自由與公民權利的放映會和工作坊。這些公民活動每次有約15至20人出席。
「我們是自天安門事件後，第一代會開始組織這樣的公民社會空間的人，現在已發展得不錯，」伊夫林說。現時，倫敦另有兩個由留學生發起、關注中國女權的組織也應運而生，漸漸形成英國的華人異見網絡。
前八九六四學運領袖週鋒鎖，也特意前來倫敦觀展。他形容說，這是自八九民運一代後，他在英國見過最具組織的華人異見社群，「她們用持續的行動證明了自己，當之無愧，而且單單是大潮過後，仍能保持熱情。」 「這一年能堅持下來，就已經十分值得支持了，」他說。
「使命感超越安全考慮」
擔起籌備異見活動的角色後，伊夫林感受到安全威脅的壓力。她去年在倫敦中國大使館外主持了一場悼念烏魯木齊大火集會後，曾被兩名不明男子跟蹤回家，最後要躲進醫院良久才甩掉兩人。
另外，近兩個月正密鑼緊鼓籌備白紙運動一週年活動時，她的英國手機幾乎每天都接到大約四通至五通普通話錄音電話，自稱來自中國大使館。她說：「我覺得很煩，分不清哪個是詐騙，哪個是要接的電話。」 有關情況， 與一些海外維吾爾族社群成員的經歷相似。
但是她說，「我的使命感超越了對安全的考慮」，而且由於她不再打算回國，國內也沒有關係密切的家人，所以這些風險不能阻止她繼續行動。
倫敦藝術展開幕儀式結束後，展覽室裏仍逗留了不少參與者，他們隔著保護身份的口罩，交流政治和討論展品，話聲始起彼落。
瑪戈說： 「只要有反抗的想法在，只要有人還在，它（國家）總會有一天變成另一個樣子。」
當前的中國社會看似絲毫不被白紙運動動搖，但伊夫林說，「改變不可見，不代表它沒有發生， 而白紙運動只是一個開始。」
- 為保護受訪者身份，蔣不、伊夫林和瑪戈均為化名。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！