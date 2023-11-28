以哈休戰結束後將重新爭奪加薩控制權，一場更大的人道主義災難正在逼近？

以巴衝突休戰是為釋放以色列人質和巴勒斯坦囚犯而斡旋達成的，將使以色列國防軍的行動推遲4到9天不等，取決於哈瑪斯釋放多少人質。

以色列專家預計，停火結束後，爭奪加薩控制權的戰鬥將重新開始，並將持續7到10天。

但是，如果以色列軍方像本雅明・納坦雅胡總理（Benjamin Netanyahu）強烈表示的那樣，把注意力轉向加薩地帶南部，會發生什麼情況呢？

以色列誓言要摧毀哈瑪斯，無論其存在於何處。以色列假定，該組織最重要的領導人耶哈・辛瓦爾（Yayha Sinwar）和穆罕默德・德伊夫（Mohammed Deif），以及數千名戰士和可能數量可觀的以色列人質都在南部某處。

如果以色列決定將在北部採取的行動擴展到南部，西方（尤其是美國）的支持是否會開始枯竭？

加薩地帶約220萬人口中的大部分現在都擠在南部三分之二的地帶，其中許多人無家可歸併遭受創傷，一場更大的人道主義災難是否正在逼近？

數百名巴勒斯坦平民擠在帳篷裡，生活在一個名叫馬瓦西（al-Mawasi）的沙地上，這可能是最後的救命稻草之一。

根據聯合國巴勒斯坦救濟機構（Unrwa）的統計，自10月7日以來，加薩地帶已有近170萬人流離失所。其中大部分人在南部，居住在擁擠不堪的避難所裡。

聯合國官員說，那裡的條件已經令人絕望，成千上萬的人住在學校、醫院，有的甚至住在帳篷裡。

初冬的降雨已經造成洪水泛濫，雪上加霜。

幾個星期以來，以色列官員一直在談論一個解決方案——在馬瓦西設立一個所謂的「安全區」，這是地中海沿岸靠近埃及邊境的一片狹長地帶，主要是農業用地。

以色列劃定的區域最寬處約2.5 公里，最長處剛剛超過4公里。

上周，在附近城市汗尤尼斯（Khan Yunis）上空投下的傳單警告說空襲即將來臨，並告訴人們向西移動，向大海移動。

11月23日，以色列國防軍阿拉伯語媒體發言人阿維奇-阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體上發文告訴加薩人，馬瓦西將提供「適當的條件來保護你們的親人」。

但是，當戰爭在附近肆虐時，期望有200多萬人在那裡避難，這有多現實呢? 馬瓦西的條件到底有多「合適」?

以色列領土政府活動協調員（COGAT）巴勒斯坦事務前顧問邁克爾・米爾施泰因（Michael Milshtein）博士稱其是「一個美麗而富饒的地方，但相當小」。

援助機構的看法則沒有這麼慷慨。

「這是一塊很小的土地，」近東救濟工程處通訊主任朱麗葉・圖馬說。「那裡什麼也沒有，只有沙丘和棕櫚樹。」

在一個似乎缺乏必要基礎設施（沒有醫院）的地區安置數十萬流離失所者，將給聯合國帶來巨大的人道主義挑戰，包括建立緊急避難所（很可能是帳篷）。

這也是一項具有深遠歷史意義的道德挑戰——加薩的大部分人口都是1948年被以色列驅逐後居住在帳篷裡的難民的後裔。

Photo Credit: Reuters / BBC News 加薩地帶南部汗尤尼斯的帳篷營地。

加薩地帶已經有八個難民營，幾十年來，這些難民營已經演變成熙熙攘攘、人滿為患的城鎮。聯合國不想再負責建立另一個難民營。

以色列官員表示，將由援助機構確保援助物資從10多公里外的拉法口岸送達馬瓦西。他們還沒有透露具體的操作方法。

據說，美國官員正試圖與以色列就更多的安全區進行談判，其中可能包括加薩地帶最南端的達哈尼亞。

根據11月24日生效的釋放人質協議，以色列還應該允許每天200輛卡車的援助物資進入加薩，比最近幾周多得多。

但11月16日，參與向巴勒斯坦平民提供援助的18個聯合國機構和非政府組織負責人髮表聲明，似乎斷然拒絕了以色列的計劃。

聲明說：「我們不會參與在加薩建立任何未經各方同意的『安全區』。」

聯合國官員稱，各方包括以色列、哈瑪斯和位於約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構。

11月16日的聲明沒有提及馬瓦西的名字，但警告說，以色列的單方面提議可能會危及許多人的生命。

簽署者之一、世界衛生組織（World Health Organisation）總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Ghebreyesus）稱這些計劃是「製造災難的處方」。

他說：「試圖把這麼多人塞進如此狹小、基礎設施或服務如此匱乏的地區，將大大增加已經瀕臨崩潰邊緣的人們的健康風險。」

以色列官員說，哈瑪斯難辭其咎，似乎對危險毫不畏懼。他們說，馬瓦西是以色列軍隊承諾不攻擊的一個地區。

「情況會很糟糕，但他們會活下去，」以色列國防軍發言人理查德・赫希特中校說。

對以色列來說，這是軍事需要。以色列說，正如哈瑪斯駐扎在加薩一樣，該組織的戰鬥人員和基礎設施也存在於汗尤尼斯和拉法。以色列人認為，在進攻前清空平民是擊敗哈瑪斯的人道做法。

以色列前國家安全顧問、退役少將雅科夫・阿米多爾（Yaacov Amidror）說：「以色列人不願意見到加薩人民身處馬瓦西，面臨即將來臨的冬季大雨中的處境。但還有什麼選擇呢？如果有人認為能不這麼做就可以摧毀哈瑪斯，請告訴我們。」

由於極度擁擠和嚴寒的冬季條件，未來幾個月的苦難前景必將加劇國際社會對以色列在加薩開展軍事行動的不滿。

Photo Credit: AFP / BBC News 加薩被摧毀的建築。

一位不願透露姓名的西方官員告訴我：「在該地區開展新的大規模地面行動有可能造成大規模的平民傷亡和流離失所，這將有可能削弱國際社會對以色列的同情。」