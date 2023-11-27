中國「白紙運動」一週年：那些親身參與的年輕人們，現在怎麼樣了？

又到秋冬之交，去年此時，中國多地爆發反封控示威。當時中國處於嚴格防控中，11月24日，烏魯木齊居民小區發生大火，疑似因封控導致救援延誤，將不滿群情推至高點；11月26日，南京傳媒學院學生在校園舉起白紙﹐悼念遇難者並抗議疫情封控政策。示威浪潮隨後蔓延到中國至少21個省，包括39個城市、超過百家高校。

這一輪示威浪潮很快被稱為「白紙運動」，雖然抗議只持續了數天，但被外界認為是中國自1989年「六四事件」後最大規模的公民行動。

一年過後，中國社會漸漸復常，疫情與抗議的記憶開始消退。當時參加抗議的年輕人境遇不盡相同——有的遭到拘捕或失聯，甚至被投入精神病院，也有一些人的輾轉到海外，繼續發聲。

《BBC中文》訪問了四位白紙運動參與者，了解一年來他們的感受與抉擇，及其折射的社會現實。

關進精神病院：「沒想到家人會配合他們做這種事」

去年白紙運動爆發時張俊傑18歲，在北京的中央財經大學讀大一。相比清華、北大，他的學校當時反應冷清得多。

張俊傑告訴《BBC中文》，11月27日當晚，他獨自一人在主教學樓前，舉起白紙，被保安拍下照片。翌日早上，他又獨自前往同一位置舉起白紙，「大約五分鐘吧，就有一些校領導、教授等衝過來，叫我不要做這個事情，之後就把我架到了一個會議室裏面。」

「學校要我簽一個離校承諾書，裏面寫我因為突發疾病需要返回家鄉治療，然後批准我離開，當時我就覺得很奇怪，」他說。張俊傑認為，這為他之後的遭遇埋下伏筆。

校方通知張俊傑父親將他接回家。張父作為公職人員，擔心連累自己，連番責問張，為什麼「要當別人的炮灰」，做這件事的時候有沒有想過自己的父母和家庭。

回到家鄉江蘇南通，父親強行收走張俊傑的手機、電腦，「我不願意給，他就對我家暴，直接給我打倒在地上，將手機那些收走，他說他向公安報警了，公安需要這些東西。「那時候感覺有點不對勁，我就在Twitter（推特）上嘗試發送求救信息，」他說。

到家兩天後，張俊傑迎來18歲生日，過完生日，父親以檢測隔離為名，把他蒙騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫生，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀」。張俊傑手腳被捆綁起來，推進病房。

醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。他說，就連自己的祖父也都在配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麼嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情。」

在精神病房被關近半個月，張俊傑出院回家，他時常與家人就白紙運動爭執，而且決定不再回北京上學。

今年1月20日， 張俊傑留意到有人在網上號召「煙花革命」，即故意違規燃放煙花爆竹，抗議政府禁令。他「沒有想太多就去了」，在當地的大劇院前放煙花，「第二天早上，突然間有四輛警車、將近20個警察到我家。」

警察問話一整天後，要他簽署一張行政處罰決定書，罪名是「尋釁滋事」，之後警方把張俊傑重新送回醫院，一週後他短暫回家，再有三名便衣警察把他帶回醫院。這樣一關到4月，他才出院，「我就很怕，沒想到這事情會發生在我身上。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 白紙運動後，活動人士希望越來越多的國際譴責將導致被拘留的抗議者獲釋。

中國政府曾經被指將異見及維權人士送進精神病院，作為一種打壓手段。近年來較為知名的案例是董瓊瑤，她因為向習近平畫像潑墨而被稱為「潑墨女孩」。

據2022年人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發表的研究報告指出，自1980年代起，中國設立了名為「安康」的精神病院系統，由警方控制及管理，這個系統能避開司法系統的審理而用作懲處手段。

上述報告提到，雖然中國於2012年通過《精神衛生法》以防止此類情況，但並未發揮實際作用。該組織發現2015至2021年仍有99人被關押在精神病房合計144次。

留在中國：刪除、拘捕與沉默

賽勒斯（Cyrus）20多歲，運動爆發時在上海；Orange是一位90後，運動爆發時在成都。二位接受BBC中文的訪問，但出於安全考慮要求匿名。

去年11月26日，賽勒斯在微信上看到有人在烏魯木齊中路點燃蠟燭，他心潮澎湃，帶上一包蠟燭，趁自己小區封控前，趕到悼念現場默哀。賽勒斯說，他除了紀念火災死難者，還為三年多來疫情間的一切表示哀痛，「我在屋子裏無所事事， 雖然日子過得還好，也有搶到菜，但對週邊發生的事情都感到非常痛苦」。

夜越深，聚集的人群越多，警員驅趕並拘捕參與者的行動越激烈。賽勒斯說，人群中他最先喊出「習近平下台」等政治口號；他認為封控帶來的痛苦，不只是源自疫情的禍害，歸根究底還是國家社會體系的問題。

示威後，他在清晨安然回到家，但他發布在微信上抗議照片，引起公安注目，數天后封控解除，警員上門逮捕他並關押了一天，盤問抗議始末，同時備份了他手機與電腦資料，要他報告示威者行動計劃，但並沒有後話。

Orange的經歷類似。11月27日，他看到成都的集會消息，雖然感覺未必能夠做到什麼，「但是我覺得那個現場我一定要去，我想知道現場到底發生了什麼，因為去到現場一定要比你在網絡上看到的信息會更真實、更全面。」