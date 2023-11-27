中國「白紙運動」一週年：那些親身參與的年輕人們，現在怎麼樣了？
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一年過後，中國社會漸漸復常，疫情與抗議的記憶開始消退。當時參加抗議的年輕人境遇不盡相同——有的遭到拘捕或失聯，甚至被投入精神病院，也有一些人的輾轉到海外，繼續發聲。《BBC中文》訪問了四位白紙運動參與者，了解一年來他們的感受與抉擇，及其折射的社會現實。
又到秋冬之交，去年此時，中國多地爆發反封控示威。當時中國處於嚴格防控中，11月24日，烏魯木齊居民小區發生大火，疑似因封控導致救援延誤，將不滿群情推至高點；11月26日，南京傳媒學院學生在校園舉起白紙﹐悼念遇難者並抗議疫情封控政策。示威浪潮隨後蔓延到中國至少21個省，包括39個城市、超過百家高校。
這一輪示威浪潮很快被稱為「白紙運動」，雖然抗議只持續了數天，但被外界認為是中國自1989年「六四事件」後最大規模的公民行動。
一年過後，中國社會漸漸復常，疫情與抗議的記憶開始消退。當時參加抗議的年輕人境遇不盡相同——有的遭到拘捕或失聯，甚至被投入精神病院，也有一些人的輾轉到海外，繼續發聲。
《BBC中文》訪問了四位白紙運動參與者，了解一年來他們的感受與抉擇，及其折射的社會現實。
關進精神病院：「沒想到家人會配合他們做這種事」
去年白紙運動爆發時張俊傑18歲，在北京的中央財經大學讀大一。相比清華、北大，他的學校當時反應冷清得多。
張俊傑告訴《BBC中文》，11月27日當晚，他獨自一人在主教學樓前，舉起白紙，被保安拍下照片。翌日早上，他又獨自前往同一位置舉起白紙，「大約五分鐘吧，就有一些校領導、教授等衝過來，叫我不要做這個事情，之後就把我架到了一個會議室裏面。」
「學校要我簽一個離校承諾書，裏面寫我因為突發疾病需要返回家鄉治療，然後批准我離開，當時我就覺得很奇怪，」他說。張俊傑認為，這為他之後的遭遇埋下伏筆。
校方通知張俊傑父親將他接回家。張父作為公職人員，擔心連累自己，連番責問張，為什麼「要當別人的炮灰」，做這件事的時候有沒有想過自己的父母和家庭。
回到家鄉江蘇南通，父親強行收走張俊傑的手機、電腦，「我不願意給，他就對我家暴，直接給我打倒在地上，將手機那些收走，他說他向公安報警了，公安需要這些東西。「那時候感覺有點不對勁，我就在Twitter（推特）上嘗試發送求救信息，」他說。
到家兩天後，張俊傑迎來18歲生日，過完生日，父親以檢測隔離為名，把他蒙騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫生，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀」。張俊傑手腳被捆綁起來，推進病房。
醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。他說，就連自己的祖父也都在配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麼嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情。」
在精神病房被關近半個月，張俊傑出院回家，他時常與家人就白紙運動爭執，而且決定不再回北京上學。
今年1月20日， 張俊傑留意到有人在網上號召「煙花革命」，即故意違規燃放煙花爆竹，抗議政府禁令。他「沒有想太多就去了」，在當地的大劇院前放煙花，「第二天早上，突然間有四輛警車、將近20個警察到我家。」
警察問話一整天後，要他簽署一張行政處罰決定書，罪名是「尋釁滋事」，之後警方把張俊傑重新送回醫院，一週後他短暫回家，再有三名便衣警察把他帶回醫院。這樣一關到4月，他才出院，「我就很怕，沒想到這事情會發生在我身上。」
中國政府曾經被指將異見及維權人士送進精神病院，作為一種打壓手段。近年來較為知名的案例是董瓊瑤，她因為向習近平畫像潑墨而被稱為「潑墨女孩」。
據2022年人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發表的研究報告指出，自1980年代起，中國設立了名為「安康」的精神病院系統，由警方控制及管理，這個系統能避開司法系統的審理而用作懲處手段。
上述報告提到，雖然中國於2012年通過《精神衛生法》以防止此類情況，但並未發揮實際作用。該組織發現2015至2021年仍有99人被關押在精神病房合計144次。
留在中國：刪除、拘捕與沉默
賽勒斯（Cyrus）20多歲，運動爆發時在上海；Orange是一位90後，運動爆發時在成都。二位接受BBC中文的訪問，但出於安全考慮要求匿名。
去年11月26日，賽勒斯在微信上看到有人在烏魯木齊中路點燃蠟燭，他心潮澎湃，帶上一包蠟燭，趁自己小區封控前，趕到悼念現場默哀。賽勒斯說，他除了紀念火災死難者，還為三年多來疫情間的一切表示哀痛，「我在屋子裏無所事事， 雖然日子過得還好，也有搶到菜，但對週邊發生的事情都感到非常痛苦」。
夜越深，聚集的人群越多，警員驅趕並拘捕參與者的行動越激烈。賽勒斯說，人群中他最先喊出「習近平下台」等政治口號；他認為封控帶來的痛苦，不只是源自疫情的禍害，歸根究底還是國家社會體系的問題。
示威後，他在清晨安然回到家，但他發布在微信上抗議照片，引起公安注目，數天后封控解除，警員上門逮捕他並關押了一天，盤問抗議始末，同時備份了他手機與電腦資料，要他報告示威者行動計劃，但並沒有後話。
Orange的經歷類似。11月27日，他看到成都的集會消息，雖然感覺未必能夠做到什麼，「但是我覺得那個現場我一定要去，我想知道現場到底發生了什麼，因為去到現場一定要比你在網絡上看到的信息會更真實、更全面。」
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。