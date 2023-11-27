中國「白紙運動」一週年：參與青年有的曾被關在精神病房、有人出走海外

（中央社）中國「白紙運動」一週年，當初上街抗議中國大陸COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管控的年輕人，有的選擇出國念書，有的稱這個運動是自己的政治啟蒙，有的參與者說，中國從疫情解封有白紙運動的一份功勞。

《英國廣播公司》（BBC）中文網26日刊發對幾名白紙運動參與者的採訪，談他們過去一年來的感受。

白紙運動爆發時，張俊杰在北京的中央財經大學讀大一。去（2022）年11月27日晚上，他一個人在教學樓前舉起白紙，被保安拍下照片。隔天早上，他又獨自前往同一地點舉起白紙；大約5分鐘後，校方就有人衝過來，叫他不要做這件事，後來要他簽一份離校承諾書，表示「因為突發疾病需要返回家鄉治療」，校方並通知張父將他接回家。

張俊杰的父親是公職人員，責問兒子為什麼「要當別人的炮灰」。後來父子發生衝突，父親想強行收走張俊杰的手機、電腦，張俊杰指控遭家暴。

幾天後，張俊杰的父親以檢測隔離為名，把他騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫生，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀。」醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。

他說，就連自己的祖父也都在配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麼嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情」。在精神病房被關近半個月，張俊杰出院回家，並決定不再回北京上學。

20多歲的賽勒斯（Cyrus，化名）去年11月26日到上海烏魯木齊中路參加悼念活動，除了紀念兩天前新疆烏魯木齊因封控逃不出火災的死難者，也為3年多來疫情間的一切表示哀痛。

他說自己在人群中最先喊出「習近平下台」等政治口號，並認為封控帶來的痛苦不只是源自疫情的禍害，歸根究底還是國家社會體系的問題。

賽勒斯在清晨安然回到家，但他有在微信上發出抗議照片。幾天後封控解除，警員上門逮捕他並關押了一天，盤問抗議始末，同時備份了他手機與電腦資料，要他報告示威者行動計畫，但並沒有後話。

另一名Orange（化名）說，去年11月27日看到成都的集會消息，雖然感覺未必能夠做到什麼，但是覺得一定要去現場，「在那個現場，聽到大家敢去喊口號，我真的覺得，當下那一刻的中國社會真的會有所改變。」

在白紙運動之後一段時間，「國保」曾3次問他有沒有到現場，他否認，之後就沒有再往下問。

根據《維權網》統計，整場運動中至少超過有100人被捕，當中能確認名字的有32人；部分人已經獲釋，有人則要取保候審，還有些人仍然失聯。

報導說，經歷了白紙運動後，南通的張俊杰、上海的賽勒斯、成都的Orange，不約而同都決定出走海外。張俊杰申請紐西蘭的大學，並打算申請政治庇護。賽勒斯赴英國倫敦留學。Orange也於今年5月抵達法國。

賽勒斯說，以前希望到大公司工作，現在則想到非政府組織工作，比如國際特赦組織，為人權發聲，「白紙運動改變了我」。

回顧過去，賽勒斯將那一晚的抗議，看作自己的政治啟蒙。運動不久後，中國國務院發出「新十條」，進一步放寬防疫管控。他認為，中國能夠解封，參與白紙運動的人都有一份功勞。

他還發現，相比國內參與者沉默，海外參與者積極得多，「我離開了中國之後，才意識到白紙這件事情對海外這群人而言是多麼重要。」

對於白紙運動帶給中國的影響，報導引述倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說，比較直接的一點是，由於封控帶來的痛苦經歷，使中國領導人習近平失去部分民望。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航