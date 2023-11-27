中國「白紙運動」一週年：參與青年有的曾被關在精神病房、有人出走海外
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張俊杰在北京的中央財經大學讀大一，去（2022）年11月27日晚上，他一個人在教學樓前舉起白紙，被保安拍下照片。隔天早上，他又獨自前往同一地點舉起白紙；大約5分鐘後，校方就有人衝過來，叫他不要做這件事，後來要他簽一份離校承諾書，表示「因為突發疾病需要返回家鄉治療」，校方並通知張父將他接回家。
（中央社）中國「白紙運動」一週年，當初上街抗議中國大陸COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管控的年輕人，有的選擇出國念書，有的稱這個運動是自己的政治啟蒙，有的參與者說，中國從疫情解封有白紙運動的一份功勞。
《英國廣播公司》（BBC）中文網26日刊發對幾名白紙運動參與者的採訪，談他們過去一年來的感受。
白紙運動爆發時，張俊杰在北京的中央財經大學讀大一。去（2022）年11月27日晚上，他一個人在教學樓前舉起白紙，被保安拍下照片。隔天早上，他又獨自前往同一地點舉起白紙；大約5分鐘後，校方就有人衝過來，叫他不要做這件事，後來要他簽一份離校承諾書，表示「因為突發疾病需要返回家鄉治療」，校方並通知張父將他接回家。
張俊杰的父親是公職人員，責問兒子為什麼「要當別人的炮灰」。後來父子發生衝突，父親想強行收走張俊杰的手機、電腦，張俊杰指控遭家暴。
幾天後，張俊杰的父親以檢測隔離為名，把他騙到南通市第四人民醫院精神科，「他們找了一個醫生，說我目前處於精神分裂症發作狀態，我當時聽到像晴天霹靂一樣。他問我是不是在北京做抗議事情，這就是典型精神分裂症狀。」醫護人員為他注射鎮靜劑，早晚要他服用精神科藥物。
他說，就連自己的祖父也都在配合醫護，「一直在說我為什麼會病得這麼嚴重、為什麼要反對共產黨，我當時沒想到我的家人會配合他們對我做這種事情」。在精神病房被關近半個月，張俊杰出院回家，並決定不再回北京上學。
20多歲的賽勒斯（Cyrus，化名）去年11月26日到上海烏魯木齊中路參加悼念活動，除了紀念兩天前新疆烏魯木齊因封控逃不出火災的死難者，也為3年多來疫情間的一切表示哀痛。
他說自己在人群中最先喊出「習近平下台」等政治口號，並認為封控帶來的痛苦不只是源自疫情的禍害，歸根究底還是國家社會體系的問題。
賽勒斯在清晨安然回到家，但他有在微信上發出抗議照片。幾天後封控解除，警員上門逮捕他並關押了一天，盤問抗議始末，同時備份了他手機與電腦資料，要他報告示威者行動計畫，但並沒有後話。
另一名Orange（化名）說，去年11月27日看到成都的集會消息，雖然感覺未必能夠做到什麼，但是覺得一定要去現場，「在那個現場，聽到大家敢去喊口號，我真的覺得，當下那一刻的中國社會真的會有所改變。」
在白紙運動之後一段時間，「國保」曾3次問他有沒有到現場，他否認，之後就沒有再往下問。
根據《維權網》統計，整場運動中至少超過有100人被捕，當中能確認名字的有32人；部分人已經獲釋，有人則要取保候審，還有些人仍然失聯。
報導說，經歷了白紙運動後，南通的張俊杰、上海的賽勒斯、成都的Orange，不約而同都決定出走海外。張俊杰申請紐西蘭的大學，並打算申請政治庇護。賽勒斯赴英國倫敦留學。Orange也於今年5月抵達法國。
賽勒斯說，以前希望到大公司工作，現在則想到非政府組織工作，比如國際特赦組織，為人權發聲，「白紙運動改變了我」。
回顧過去，賽勒斯將那一晚的抗議，看作自己的政治啟蒙。運動不久後，中國國務院發出「新十條」，進一步放寬防疫管控。他認為，中國能夠解封，參與白紙運動的人都有一份功勞。
他還發現，相比國內參與者沉默，海外參與者積極得多，「我離開了中國之後，才意識到白紙這件事情對海外這群人而言是多麼重要。」
對於白紙運動帶給中國的影響，報導引述倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說，比較直接的一點是，由於封控帶來的痛苦經歷，使中國領導人習近平失去部分民望。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！