中國呼吸道疾病持續上升，醫憂抗藥性黴漿菌明年春節侵台，疾管署加強監控
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台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民向媒體分析，黴漿菌變強是全球趨勢，此時需要留心的是中國黴漿菌不斷突變，出現抗藥性，現階段兩岸交流逐漸恢復到疫情解封前頻繁程度，尤其農曆春節將至，增加往返機會，擔心台灣明年春天出現新一波黴漿菌疫情。
中國呼吸道疾病持續上升 當局要醫院提高接診力
（中央社）中國官方表示，近期急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關，其中以流感為主，當局要求醫療機構延長服務時間，「最大限度提高接診能力」。
綜合中國官媒《央視新聞》及《人民日報》健康app報導，國家衛生健康委昨（26）日舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹當前冬季呼吸道疾病防治有關情況。
國家衛生健康委新聞發言人米鋒說，當前呼吸道疾病進入高發時期，正推進流感疫苗接種。
監測顯示，近期的呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起，分析認為，近期中國急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。
報導並提到，要努力增開相關診室和治療區域，適當延長服務時間，加強藥品供應保障，發揮中醫中藥作用，最大限度提高接診能力和診療規範化水平。
報導指出，呼吸道感染性疾病不同年齡群體流行的主要病原體不同。1-4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5-14歲人群以流感病毒、肺炎黴漿菌（當地稱肺炎支原體）、腺病毒為主，15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。
北京醫院呼吸與危重癥醫學科主任李燕明表示，冬季呼吸道疾病高發期，老年人更容易發展成重癥。在預防方面，疫苗是最重要的預防措施，合併基礎疾病的老年人要及時注射疫苗。
米鋒表示，倡導戴口罩，「一老一小」及時接種相關疫苗，大醫院等候時間長，建議首選到社區醫療機構就診。
醫憂中國抗藥性黴漿菌明年春節侵台 疾管署加強監控
（中央社）中國類流感疫情升溫，當地黴漿菌抗藥性比例高，有醫師警示中國抗藥性黴漿菌明（2024）年春節可能侵台，疾管署副署長羅一鈞說，將持續密切監控，昨日已發醫界通函提醒醫師提高警覺。
據世界衛生組織（WHO）近期資料，中國北方省份類流感疫情已連5週上升，上週上升幅度比先前更高，定點醫院報告類流感症狀就診占比6.2%，約是過去3年同期的2.5倍；且從國際媒體報導看到，北津、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院中，都有人潮壅塞的情況。
肺炎黴漿菌在中國已有嚴重抗藥性，羅一鈞昨日告訴《中央社》記者，黴漿菌疫情通常會在2至3個月達高峰，據中國提供WHO資料，黴漿菌疫情從今年5月就開始，10月過後呼吸道疾病屬於多重病原，包含呼吸道融合病毒等，黴漿菌疫情是否一支獨秀到明年春天仍待密切觀察。
羅一鈞說，黴漿菌好發於兒童，成人傳染與成為傳播者機率相對還是比較低，目前暫無出現致病力大幅改變風險，因此台商往返兩岸是否可能造成抗藥性黴漿菌進入台灣，仍待觀察中國疫情後續趨勢。因應近期中國呼吸道疾病發生率上升，疾管署持續加強國內外疫情監測。
羅一鈞提到，疾管署昨日已發出醫界通函，提醒醫師提高警覺，看診時應落實「TOCC」機制，確實詢問並記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，依循通報病例處理流程進行採檢及通報。
台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民向媒體分析，黴漿菌變強是全球趨勢，此時需要留心的是中國黴漿菌不斷突變，出現抗藥性，現階段兩岸交流逐漸恢復到疫情解封前頻繁程度，尤其農曆春節將至，增加往返機會，擔心台灣明年春天出現新一波黴漿菌疫情。
衛生福利部疾病管制署已加強機場港埠全面戒備，機場的電子看板跟跑馬燈都已設置告示，提醒自中港澳入境旅客注意自身症狀，發布致醫界通函提醒全國醫界，留意中國疫情，注意詢問患者中國相關旅遊史，同時將持續透過多元管道，搜集對岸這波呼吸道疫情發展趨勢。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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