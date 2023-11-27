OpenAI宮鬥劇與馬斯克爭議發人省思，矽谷「有效加速主義」運動聲量擴增

把持科技未來 OpenAI宮鬥與馬斯克爭議發人省思

（中央社）OpenAI公司開除又迎回執行長阿特曼（Sam Altman）的宮鬥劇，以及社媒平台X由馬斯克接手後屢生爭議，凸顯足以形塑社會乃至人類生活的科技發展，決策卻淪一人乾綱獨斷的嚴肅課題。

《華盛頓郵報》指出，這兩家企業藉承諾為不斷變化的世界打造平民化科技而贏得大量忠實粉絲。舊名Twitter的X營造出宛如地球村的資訊傳播平台；OpenAI則一手造就風靡世界的ChatGPT，讓AI人工智慧步入新境界。

但在馬斯克（Elon Musk）和阿特曼掌舵下，公司很大程度權力集中於兩人及一小搓忠實信徒手中，開會神神秘秘、也不對任何人負責。

馬斯克經營X猶如自己的封地，左踢廣告商、右打維權團體且助長極右派粉絲；17日遭開除又於21日晚被迎回的阿特曼，今後在OpenAI權力只會更大，尤其公司重組後的新董事會排除原先開除他時的一些董事成員。

美國麻州本特利大學（Bentley University）研究AI的教授強瑟基薩（Noah Giansiracusa）說：「這些本應屬普羅大眾均等參與和普及的技術，如今卻只聽憑一人擺佈。他們做的一切被當成邁向更偉大與社會轉型的一步，其實都是在對外輸出造神。」

《路透社》指出，這次OpenAI宮鬥劇反映AI安全與開展間的思維拔河，是「開發派」與「安全派」的理念之爭，最終阿特曼奏凱歌班師回朝，「開發派」暫時在這場拉鋸中取得上風。

然而知情人士透露阿特曼被開除前夕，多名研究人員致函OpenAI董事會，警告一項功能強大的AI出現突破性進展，可能威脅人類。內部人士認為這可能是被稱為人工通用智慧（AGI）的超高智能領域取得突破。

OpenAI將AGI定義為比人類更聰明的AI系統。與只能解決有限數量運算的軟體不同，AGI可以綜合整理、學習和理解。有專家舉例AGI就好比魔鬼終結者電影裡的「天網」，能自行學習、演繹甚至做出決策。

《路透社》稱致函OpenAI董事會的警告信指新AI的強大及潛在危險，但沒具體說明安全風險態樣。有專家認為阿特曼的「王者歸來」雖暫時結束這波角力，但深層問題未解，且最大後遺症是阿特曼的權力再被放大、新的董事會恐淪橡皮圖章。

專家圈指出，已有部份科技業高層益發擔心AI的研發集中於少數公司之手，讓少數公司對快速發展的AI領域擁有過多控制權。

《華郵》指出，有別於其他公司銷售手機和搜尋引擎，馬斯克和阿特曼將他們的工作視為保障人類的公共使命，營利只是附帶。然而作為私人公司，他們卻又不必向聯邦監管機構報告。

研究科技史的華盛頓大學教授歐瑪拉（Margaret O'Mara）表示，推動科技成為公共和諧力量的企業故事已被證明是矽谷最出色的行銷工具之一，卻也掩蓋權力過度集中、權力受制於高層個人想法的危險。

美國國會沒能通過對AI的廣泛規範只會助長這類風險。選區涵蓋部分矽谷的聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）指出，OpenAI宮鬥劇凸顯人們的關切，即少數人無權在影響深遠的科技上替社會制定規則，無論他們多有才華、知識多淵博。

OpenAI事件發酵 矽谷「有效加速主義」聲量擴增

（中央社）OpenAI公司5天更換3次執行長掀起波瀾，內幕眾說紛紜，執行長阿特曼正接受調查。不過，這場風暴不僅凸顯科技圈對AI發展速度的分歧，也使矽谷近年吹起的「有效加速主義」運動聲量擴增。

矽谷每隔一段時間就會出現新穎詞彙，自去（2022）年ChatGPT誕生後，「有效加速主義」（effective accelerationism）便廣為流傳，它代表一種哲學思想，支持者追求不計代價的技術進步，主張利用資本主義力量來推動根本性的社會變革。

知名倡導者如矽谷創投家安德立森（Marc Andreessen）和創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan），他們會在社群帳號上加註e/acc，以此展現對「有效加速主義」的熱衷和擁護。某些人則對此思想敬而遠之。

新創圈人士布勒（Evan Buhler）日前接受《中央社》訪問時，曾分享指出，「有效加速主義」者認為科技如同靈丹妙藥、會解決一切社會問題，包括拯救舊金山。雖然有些人認為他們思想過於天真，他們卻對自身信仰的價值堅定不移。

「有效加速主義」擁護者經常公開抨擊各種反資本主義和反人工智慧的言論。

人工智慧新創公司OpenAI爆發人事風暴後，部分輿論認為在這場危機中，資本主義和商業利益才是最大贏家，引來「有效加速主義」擁護者的抗議。

《紐約時報》22日刊出標題為「人工智慧現在已屬於資本家」一文，多位以e/acc自居者23日立刻貼文反擊，陳嘉興稱此報導沒有事實根據、「以人廢言」。

「有效加速主義」者近日更經常在社群使用「減速主義者」（Decel）一詞來形容那些呼籲減緩人工智慧發展的人士，帶有貶損的意味。

據美國《財經內幕》（Business Insider）雜誌網站報導，今年年中時，「有效加速主義」雖然已受到關注，但還算是相對邊緣的思想。不過隨著人工智慧技術進展，布勒觀察，此哲學思想和新運動，近幾個月受到越來越多人追捧。