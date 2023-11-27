中共要整治「網路戾氣」，卻放任小粉紅網路霸凌流亡海外異議分子

（中央社）中國政經環境日益惡化，不耐北京統治的有識之士和異議分子選擇出走，中共當局卻放任小粉紅隔海操弄網路霸凌，辱罵汙衊這些人是「電子寵物」，並幸災樂禍他們艱苦在海外從事體力活求生。

《美國之音》（VOA）25日報導，目前流亡荷蘭、曾投身八九民運的范士貴，申請政治庇護的歷程相當坎坷。

1988年他畢業於中國人民大學，六四後被判刑5年、剝奪政治權利3年，以致出獄後多年沒戶口，就業也因國保干預而被解僱，無奈之餘攜妻女赴柬埔寨賣饅頭，今年9月才抵達荷蘭申請政治庇護，妻女仍留在柬埔寨。

儘管如此，他對於自己的選擇不後悔，但許多小粉紅翻牆到社群網站X（前身推特），在他本人發文的留言區，海灌侮辱言詞洗版，甚至他的網文還被轉載至新浪微博、嗶哩嗶哩（bilibili，俗稱B站）、知乎，被小粉紅恣意如公審般謾罵。

雖然北京當局向來封鎖異議分子的網文，但小粉紅轉載並大肆批判卻從未遭遇阻攔也沒被刪，採取完全放任的態度，以致肆無忌憚的小粉紅加工他們的網文製成影音，嘲笑異議分子在海外生活維艱猶如「電子寵物」。

范士貴說，他隻身一人來到荷蘭申請庇護，小粉紅即造謠他只顧自己申請庇護而「賣掉妻女」，但自己從來不看這些人的無理謾罵，只是拉黑。

他表示，共產黨造謠，無非就是要抹黑反共及民運人士，同時恫嚇民眾不要往外跑，往外跑不安全，往外跑沒有生活，只有跟著共產黨才能有生活，顯然就是共產黨撒謊造謠，無所不用其極。

范士貴說：「當然我到這裡，他們也威脅我，共產黨在荷蘭這邊的人天天到移民局去舉報，說我賣兒賣女啥的。當然了，別人移民局根本不聽他們的。」

這位八九民運參與者剛通過荷蘭移民局的首次面談，下回面談預定一年後，他曾打算「走線」去美國，但在泰國登機被拒，今年他從柬埔寨啟程，經月餘由塞爾維亞搭汽車、火車，輾轉來到荷蘭，很滿意目前生活狀況。

此外，目前旅居義大利的劉成昆曾是財經記者，之前因撰寫網路小說〈出烏蘭記〉，被指影射伊利董事長潘剛腐敗和外逃，內蒙古公安即以尋釁、誹謗為由跨省抓捕，最終被判刑8個月。

2021年劉成昆負笈這個位於南歐的國家，目前在超市當差，熟悉當地的語言和法律，計劃未來開民宿。

劉成昆告訴《VOA》，他在義大利生活輕鬆自在，超市的這份工作只為積累經驗和人脈，但朋友告知，若干小粉紅翻牆截取他發布的推文，斷章取義還剪輯成影音上傳至網路，嘲諷他是「史上最想回國的潤人」。

劉成昆表示，學歷不高的網友「電子寵物批發商」（本名李厚奮，海南人）和「愛國青年劉戰神」（本名劉傑，河南人）製作惡搞他的影音，又侮辱范士貴和其他走線赴美的，「怎麼會有這麼無恥的人呢？」

他說，這凸顯中國並非法治社會，一方面不允許民眾翻牆，另一方面縱容小粉紅把牆外資訊搬回牆內，攻擊民主人士。

劉成昆表示，他發網文介紹自己在超市謀生、歐洲白菜價格貴等，都被小粉紅移花接木當作人身攻擊的素材，但很多人只關心自己生活好不好，有沒有自由民主，有沒有尊嚴不重要。

近期中國網信辦發公告要整治「網路戾氣」，但這網路整治行動目的在於保護官員和五毛，而小粉紅動輒舉報，甚至網路霸凌異議人士依然猖獗。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航