歐盟徵收碳關稅，半導體業「淨零」打群體戰，工研院協助SEMI打造「碳盤查平台」
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工研院綠能所環境技術總監蔡振球表示，透過數據透明化，可以促進廠商積極減碳作為，增進投資與改變，提升競爭力，並形成良性調整。產業鏈一起打「群體戰」，可以不畏歐盟的CBAM和美國的CCA，與國際廠商競爭，並展現台灣產業努力成果，引領全世界調整改變。
（中央社）歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始試行，美國也展開清潔競爭法案（CCA）立法，全世界新的貿易障礙正在形成。面對淨零的挑戰，產業界準備打「群體戰」，國際半導體產業協會（SEMI）將透過工研院協助，打造碳盤查平台，串聯上下游產業鏈與國際廠商競爭。
隨著CBAM開始試行，今年第4季出口歐盟的產品，在明（2024）年1月要完成碳排量申報。工研院綠能所環境技術總監蔡振球接受《中央社》專訪時說，CBAM具有法規強制性，已有廠商收到歐盟進口商通知，要求提供相關數據，已知上千家廠商準備中。
令廠商緊張的是，歐盟未來開始徵收碳關稅，對象是當地的進口商，如果產品碳排量比較高，客戶就可能轉單。蔡振球表示，「這不是繳錢就可以解決」，廠商要確實減少產品碳排量，未來全世界比拚的是「綠色競爭力」。
為協助企業、產業轉型，找出解決熱點及方案，應對淨零碳排趨勢挑戰，工研院去年4月推出「永續碳管理平台」，協助計算活動或產品整個生命週期過程中，直接與間接產生的溫室氣體排放量。
「永續碳管理平台」至今已有近1400個會員，平均分布於電子、石化、機械和塑膠業。蔡振球說，除了歐盟CBAM等法規強制規範，蘋果（Apple）等品牌廠自發性對碳中和承諾，同樣驅使供應鏈廠商配合調整。
為建立標準化，避免廠商重複作業，國際半導體產業協會台灣永續製造委員會在工研院的協助下，打造碳盤查平台，供半導體上下游業者計算產品生命週期碳足跡，進而推動低碳綠色供應鏈。
蔡振球表示，透過數據透明化，可以促進廠商積極減碳作為，增進投資與改變，提升競爭力，並形成良性調整。產業鏈一起打「群體戰」，可以不畏歐盟的CBAM和美國的CCA，與國際廠商競爭，並展現台灣產業努力成果，引領全世界調整改變。
這種打「群體戰」的想法持續在其他產業擴散，台灣機械工業同業公會跟進成立「淨零永續推動委員會」，將在機械業上下游產業鏈中，推動組織及產品碳盤查工作，讓機械業者的綠色觀念、生產模式、節能技術及人才培訓陸續到位。
蔡振球是中央大學環境工程研究所博士，他在1988年服國防役進入工研院，30多年來一直推廣做環保。他說，以前企業老闆多想著要賺錢，很少人會注意環保；如今觀念轉變，認為賺錢卻犧牲環境不對，可以拿些錢做一些調整改變，「從來沒有想過會被這麼多人需要」。
蔡振球說，工研院「永續碳管理平台」是經過20多年累積的成果，一開始是進行產品生命週期評估研究，觀察包括二氧化碳、酸雨、優養化及空氣污染等16項指標，直到近年減碳議題重要性升高，才將其中碳相關資料建置平台。
蔡振球預期，淨零碳排議題將會持續延燒，且要求會越來越嚴格。他說，追求獲利最大化已不是企業經營的重點，而是應該投入資源在環境、社會、公司治理（ESG），若綠色競爭力提升，訂單不排除可能變多。
對於企業如何減碳，蔡振球建議，先進行整體公司溫室氣體盤查，隨後設定主力產線，從「CP值」高的項目先做，如更換燈具、冷氣空調、大型耗電機器，同時評估裝設太陽能。
蔡振球推動企業減碳的同時，不忘身體力行生活做環保，除了帶杯子、環保筷、減少影印用紙，他還走路上班，20分鐘的路程，同時可以達到運動健身效果。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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