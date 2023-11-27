巴勒斯坦留學生在美遭槍擊，家屬籲調查仇恨犯罪；X平台遭控放大反猶仇恨，傳馬斯克將訪以色列

巴勒斯坦留學生在美遭槍擊，家屬要求調查仇恨犯罪

（中央社）在美國念大學的3名巴勒斯坦學生25日在佛蒙特州遭人槍擊，家屬26日等待他們接受救治的進一步消息同時，也呼籲美國官員從仇恨犯罪的角度調查這起事件。

《路透社》報導，警方表示，分別就讀羅德島州布朗大學（Brown University）的阿瓦塔尼（Hisham Awartani）、賓夕法尼亞州哈佛學院（Haverford College）的哈密德（Kinnan Abdel Hamid）、康乃狄克州三一學院（Trinity College）的阿邁德（Tahseen Ahmed）25日晚間在佛蒙特大學（University of Vermont）附近遭人槍擊，傷勢不一，正接受治療。

伯靈頓（Burlington）警方尚未確認或逮捕槍手，也沒有針對可能的動機進行評論。《路透社》無法跟發言人取得聯繫。

親巴勒斯坦的非營利組織中東理解研究所（Institute for Middle East Understanding）26日發布學生家屬聲明說：「我們呼籲執法機構展開徹底調查，包括將本案當做仇恨犯罪。不把槍手繩之以法，我們無法安心。」

自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日爆發衝突以來，美國出現一波伊斯蘭恐懼症和反猶太主義事件飆升趨勢，包括暴力襲擊和線上騷擾。

巴勒斯坦外交部26日表示，3名學生當時口說阿拉伯語、頭戴傳統阿拉伯頭巾（keffiyeh），呼籲美國當局追究應該負責任人士之責。

美國－阿拉伯反歧視委員會（American-Arab Anti-Discrimination Committee）26日也發布聲明，呼籲州和聯邦執法機構從仇恨犯罪角度調查本案。

「我們正經歷反阿拉伯和反巴勒斯坦情緒史無前例地飆漲，本案是那種仇恨轉趨暴力又一案例。」

伯靈頓警方在新聞稿中表示，警方於25日晚間約6時30分對這起槍擊的報案作出回應，在佛蒙特大學校園附近的現場發現兩人受傷，在不遠處發現第3名傷者。3人後來都被送到佛蒙特大學醫療中心（University of Vermont Medical Center）救治。

位在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉友誼學校（Ramallah Friends School）在臉書（Facebook）發文，表示3名被害人是這所中學畢業生。

發文提到：「我們的心與他們及家屬同在，祈禱他們完全康復，尤其考量到傷勢嚴重程度：阿瓦塔尼和阿邁德分別背部、胸部中彈，哈密德受到輕傷。」

X平台遭控放大反猶仇恨，傳馬斯克將訪以色列

以色列《第12頻道電視台》（Channel 12 TV）26日報導，遭到民權團體指控旗下社群平台X（原推特）放大反猶太仇恨的科技企業家馬斯克，27日將到以色列會見總理納坦雅胡和總統赫佐格（Isaac Herzog）。

《路透社》報導，一名以色列消息人士證實也是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克（Elon Musk）將進行這項訪問。特斯拉和X的發言人沒有回應置評請求。

他這項訪問期間適逢以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）4天停火期間。

在X平台長達數週不斷出現爭議性反猶太言論後，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9月18日在加州會見馬斯克時，曾經敦促他在言論自由和打擊仇恨言論之間找到平衡點。

馬斯克當時重申X不會提倡仇恨言論的先前說法，回應說他自己反對反猶太主義、反對所有「鼓勵仇恨和衝突」的事。

納坦雅胡那次訪問發生於以色列和哈瑪斯開戰之前，約有200人因為他的右翼政府致力遏制以色列法院權力而聚集在兩人會面地點的特斯拉加州工廠外，對他進行抗議。

馬斯克15日贊同X平台上一則錯誤聲稱猶太人正在煽動對白人仇恨的貼文，表示引用「大取代」（Great Replacement）陰謀論的那名用戶說出「實際真相」。

白宮譴責馬斯克在社群網站上重複「可怕的」反猶太主義謊言，說他「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨，違背作為美國人的核心價值」。

迪士尼公司（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）、康卡斯特公司（Comcast ）等多家大企業暫停在X平台上投放廣告。

「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族和文化，這將導致「白人種族滅絕」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航