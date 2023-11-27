【藝遊嚮導】11/28-12/4：2023簡單生活節、《人間條件八》凡人歌、音樂劇《熱帶天使》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜音樂劇《熱帶天使》獵女犯1940s

時間｜2023/12/2（六） - 2023/12/3（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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戰爭，讓他們在熱帶島嶼相遇；活著，將我們的故事繼續傳下去。 仰望天邊閃爍的南十字星，流著淚也要奮力唱出「活著的證明」。

《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《獵女犯》，為歌劇院駐館藝術家林孟寰於駐館2年期間慢工細活打造之作品。故事描述台籍青年林逸平二戰期間被日軍徵召，隻身前往南洋戰場，卻意外和慰安婦賴莎琳相遇；兩人身分立場尷尬，林逸平以故鄉的花生糖，與她交換故事，逐漸產生出曖昧情愫；在軍中，林逸平被日本軍官松永支配，受制於軍國威權統治，他仍奮力捍衛自我身分；當戰火漸趨白熱化的前夕，兩人相約在戰爭結束後也要努力活著，不料卻突然傳來天皇宣布戰敗的廣播，緊繃的情緒瞬間化為一片空虛⋯⋯。

無法擺脫的死亡陰影、強權下的身分認同、對生存的卑微希望、戰火中的人性面貌，在熱帶島嶼譜出了對命運、救贖和承諾的悲鳴曲，當仰望天邊閃爍的南十字星，他們流著淚也要唱出「活著的證明」。

名稱｜綠光30．創藝起飛 《人間條件八》凡人歌

時間｜2023/12/1（五） - 2024/1/14（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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《人間條件八》靈感來自吳念真LINE對話群組，18到80歲都有感，你不能不看的當今三代家庭問題！

凡人皆有苦，無非貪、嗔、痴。明燦，68歲，從國營事業單位退休幾年了，孫子都已上國中了。一直以來他跟家裡所有成員的溝通狀態並不是很好，基本上都保持著一種「禮貌對待」的平和狀態，但其實暗潮洶湧。之前期待的「退休生活」經過一段時間的消磨之後，日子變得單調且重複，他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。不知道從什麼時候開始，他會固定去買彩券，好像隱約有一種想像：只要手裡握有一份資產，他就會被尊重、被需要且被聆聽。

有一天，他發現自己是當期彩券的第一獎中獎者，獎額11億。他在家裡的身份、地位好像真的改變了。但一個從谷底爬上來的人真的就被尊重、被需要且被聆聽了嗎？

名稱｜2023 NTT遇見巨人—河床劇團《被遺忘的》

時間｜2023/12/2（六） - 2023/12/3（日）

地點｜台中國家歌劇院中劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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臺灣80年代的礦工悲歌，一段不容遺忘的安魂曲。

1984年，289名深入地下工作的煤礦工人，在一連串的礦災中喪生。近40年後的今日，那些曾推動著臺灣經濟奇蹟，卻不曾被關注的生命，已從多數人的記憶中消散，只剩在山徑旁封閉礦區遺址的蛛絲馬跡，仍在提醒我們，路面下如同螞蟻隧道般的礦坑，彷彿還可聽到來自過去的低語，那些捨命入坑的礦工故事──為了黑暗盡頭閃現的微光，他們卯足全力、超越極限。

《被遺忘的》以富有蒙太奇手法的劇場意象，融合舞蹈、歌唱、馬戲，如「動態雕塑」和「流動的畫作」般，讓觀眾在冥想中照見自我。這是為不被看見的勞動者所作的安魂曲，為犧牲生命的奉獻者所低吟的悼詞。

【展覽】

名稱｜2023 Simple Life簡單生活節

時間｜2023/12/2（六）- 2023/12/3（日）

地點｜台北華山文創園區（台北市中正區八德路一段1號）

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睽違 3 年，2023Simple Life簡單生活節將在12月2、3日舉辦，不忘記最初的起點，今年以「Everything is Possible」為主題，再度回歸「主場」台北華山文創園區。

自2006年開始舉辦，在今年正式即將邁入第十八個年頭。秉持著十七年來持續不斷的生活與城市策展、多元音樂、發揚青年創意的主旨，

在疫情過後，萬物重新煥發新生，今年簡單生活節以「Everything is Possible」，精心策劃引領期盼，能量爆棚的音樂演出，

邀請各具生活態度與想像的創作人及創作品牌加入，邀請您一起在年底的這兩天，充滿能量的迎向2024年。

名稱｜無界之涯——從海出發探索十六世紀東西文化交流

時間｜2023/11/23（四） - 2024/2/18（日）

地點｜國立故宮博物院 北部院區（台北市士林區至善路二段221號）

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「陸止於此，海始於斯」（Onde a terra acaba e o mar começa）。十六世紀葡萄牙人卡蒙斯筆下的兩句話，訴說著陸地的盡頭，卻正是大海的起點，見證當時歐洲人嚮往海外探險的風氣，更為世界不同端點人們的相遇，立下絕佳的註腳。

那時，人們不再安於陸地或特定的海域，而是遠赴重洋，一次次越過陌生的海洋，尋求更多的機會與資源。期間，人類首次繞行地球一周，逐漸凝聚出亞、歐、非、美各大陸串連成一個航線的視野，也從中勾勒出世界的輪廓。許多前所未見的事物出現在世界各地人們的眼中，輾轉醞釀出與此前不同的想法。法國歷史學家布勞岱爾（Fernand Braudel，1902-1985）即以「漫長的十六世紀」（the long 16th century）來形容這個令人目不暇給，又充滿曲折變化的時期。

本次從大海出發的敘事脈絡，集結了本院及國內外各大館所的珍貴典藏，共同呈現十六世紀經由海上航行所展開的匯聚與交流的故事。展覽分成三個單元：第一單元「大海的時代」，在海圖、銀幣及沉船貿易瓷等物件的引領下，進入歐亞雙方相遇與彼此騷動的海上霸權時代。第二單元「不期而遇」，於文獻、商品與物產中，追尋各方人群移動、互動及競奪的蹤跡。值此同時，同為匯流場域的臺灣，也開始浮現她的身影。第三單元「多元新貌」，則從書畫、器物、地圖等物件，探索藝術、知識與文化層面的交融，以及初次映現人們眼前的「全球」概念。

名稱｜2023台南國際攝影節Tiff《城像 • 成相》

時間｜2023/11/25（六） - 2024/2/28（三）

地點｜水交社文化園區、台灣府城大南門及南門公園、愛國婦人會館、台南孔子廟及廟外街廓、南門路沿線

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以「攝影影像」梳理台南文化內涵為核心，串聯近25位攝影人200組以上攝影作品，沿南門路一次造訪#四大展區，陪你漫步台南街頭。

藉由攝影影像梳理台南歷史，發想過去與未來的文化紋理，透過百年來不同世代的攝影人接力探索，展現宏觀的台南內涵底蘊。此次由策展人黃建亮及協同策展人陳伯義規劃攝影盛事，展出近25位攝影人200組以上攝影作品！結合主題選書展、影迷講座、攝影上桌、幻燈之夜、攝影工作坊、導覽小走讀及文史散策導覽、台南店家串聯等活動，將臺南的多樣風貌凝聚成百百款精采。

【影視】

名稱｜《富都青年》Abang Adik