【藝遊嚮導】11/28-12/4：2023簡單生活節、《人間條件八》凡人歌、音樂劇《熱帶天使》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
睽違3年，簡單生活節不忘最初起點，今年以「Everything is Possible」為主題回歸台北華山，龐大的演出陣容與市集等著你一起來療癒！入圍本屆金馬7項大獎、使吳慷仁首次入圍就封帝的《富都青年》將在本週五上映，導演王禮霖說，「這部電影講述的是愛，內心沒有愛支撐，可能就沒辦法在殘酷不公的社會環境活下去。」音樂劇《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《獵女犯》，描述台籍青年林逸平二戰期間被日軍徵召，隻身前往南洋戰場，卻意外和慰安婦賴莎琳相遇⋯⋯在一座不為人知的熱帶島嶼上，一段大時代小人物的愛情故事就此展開。
【表演藝術】
名稱｜音樂劇《熱帶天使》獵女犯1940s
時間｜2023/12/2（六） - 2023/12/3（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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戰爭，讓他們在熱帶島嶼相遇；活著，將我們的故事繼續傳下去。
仰望天邊閃爍的南十字星，流著淚也要奮力唱出「活著的證明」。
《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《獵女犯》，為歌劇院駐館藝術家林孟寰於駐館2年期間慢工細活打造之作品。故事描述台籍青年林逸平二戰期間被日軍徵召，隻身前往南洋戰場，卻意外和慰安婦賴莎琳相遇；兩人身分立場尷尬，林逸平以故鄉的花生糖，與她交換故事，逐漸產生出曖昧情愫；在軍中，林逸平被日本軍官松永支配，受制於軍國威權統治，他仍奮力捍衛自我身分；當戰火漸趨白熱化的前夕，兩人相約在戰爭結束後也要努力活著，不料卻突然傳來天皇宣布戰敗的廣播，緊繃的情緒瞬間化為一片空虛⋯⋯。
無法擺脫的死亡陰影、強權下的身分認同、對生存的卑微希望、戰火中的人性面貌，在熱帶島嶼譜出了對命運、救贖和承諾的悲鳴曲，當仰望天邊閃爍的南十字星，他們流著淚也要唱出「活著的證明」。
名稱｜綠光30．創藝起飛 《人間條件八》凡人歌
時間｜2023/12/1（五） - 2024/1/14（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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《人間條件八》靈感來自吳念真LINE對話群組，18到80歲都有感，你不能不看的當今三代家庭問題！
凡人皆有苦，無非貪、嗔、痴。明燦，68歲，從國營事業單位退休幾年了，孫子都已上國中了。一直以來他跟家裡所有成員的溝通狀態並不是很好，基本上都保持著一種「禮貌對待」的平和狀態，但其實暗潮洶湧。之前期待的「退休生活」經過一段時間的消磨之後，日子變得單調且重複，他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。不知道從什麼時候開始，他會固定去買彩券，好像隱約有一種想像：只要手裡握有一份資產，他就會被尊重、被需要且被聆聽。
有一天，他發現自己是當期彩券的第一獎中獎者，獎額11億。他在家裡的身份、地位好像真的改變了。但一個從谷底爬上來的人真的就被尊重、被需要且被聆聽了嗎？
名稱｜2023 NTT遇見巨人—河床劇團《被遺忘的》
時間｜2023/12/2（六） - 2023/12/3（日）
地點｜台中國家歌劇院中劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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臺灣80年代的礦工悲歌，一段不容遺忘的安魂曲。
1984年，289名深入地下工作的煤礦工人，在一連串的礦災中喪生。近40年後的今日，那些曾推動著臺灣經濟奇蹟，卻不曾被關注的生命，已從多數人的記憶中消散，只剩在山徑旁封閉礦區遺址的蛛絲馬跡，仍在提醒我們，路面下如同螞蟻隧道般的礦坑，彷彿還可聽到來自過去的低語，那些捨命入坑的礦工故事──為了黑暗盡頭閃現的微光，他們卯足全力、超越極限。
《被遺忘的》以富有蒙太奇手法的劇場意象，融合舞蹈、歌唱、馬戲，如「動態雕塑」和「流動的畫作」般，讓觀眾在冥想中照見自我。這是為不被看見的勞動者所作的安魂曲，為犧牲生命的奉獻者所低吟的悼詞。
【展覽】
名稱｜2023 Simple Life簡單生活節
時間｜2023/12/2（六）- 2023/12/3（日）
地點｜台北華山文創園區（台北市中正區八德路一段1號）
睽違 3 年，2023Simple Life簡單生活節將在12月2、3日舉辦，不忘記最初的起點，今年以「Everything is Possible」為主題，再度回歸「主場」台北華山文創園區。
自2006年開始舉辦，在今年正式即將邁入第十八個年頭。秉持著十七年來持續不斷的生活與城市策展、多元音樂、發揚青年創意的主旨，
在疫情過後，萬物重新煥發新生，今年簡單生活節以「Everything is Possible」，精心策劃引領期盼，能量爆棚的音樂演出，
邀請各具生活態度與想像的創作人及創作品牌加入，邀請您一起在年底的這兩天，充滿能量的迎向2024年。
名稱｜無界之涯——從海出發探索十六世紀東西文化交流
時間｜2023/11/23（四） - 2024/2/18（日）
地點｜國立故宮博物院 北部院區（台北市士林區至善路二段221號）
「陸止於此，海始於斯」（Onde a terra acaba e o mar começa）。十六世紀葡萄牙人卡蒙斯筆下的兩句話，訴說著陸地的盡頭，卻正是大海的起點，見證當時歐洲人嚮往海外探險的風氣，更為世界不同端點人們的相遇，立下絕佳的註腳。
那時，人們不再安於陸地或特定的海域，而是遠赴重洋，一次次越過陌生的海洋，尋求更多的機會與資源。期間，人類首次繞行地球一周，逐漸凝聚出亞、歐、非、美各大陸串連成一個航線的視野，也從中勾勒出世界的輪廓。許多前所未見的事物出現在世界各地人們的眼中，輾轉醞釀出與此前不同的想法。法國歷史學家布勞岱爾（Fernand Braudel，1902-1985）即以「漫長的十六世紀」（the long 16th century）來形容這個令人目不暇給，又充滿曲折變化的時期。
本次從大海出發的敘事脈絡，集結了本院及國內外各大館所的珍貴典藏，共同呈現十六世紀經由海上航行所展開的匯聚與交流的故事。展覽分成三個單元：第一單元「大海的時代」，在海圖、銀幣及沉船貿易瓷等物件的引領下，進入歐亞雙方相遇與彼此騷動的海上霸權時代。第二單元「不期而遇」，於文獻、商品與物產中，追尋各方人群移動、互動及競奪的蹤跡。值此同時，同為匯流場域的臺灣，也開始浮現她的身影。第三單元「多元新貌」，則從書畫、器物、地圖等物件，探索藝術、知識與文化層面的交融，以及初次映現人們眼前的「全球」概念。
名稱｜2023台南國際攝影節Tiff《城像 • 成相》
時間｜2023/11/25（六） - 2024/2/28（三）
地點｜水交社文化園區、台灣府城大南門及南門公園、愛國婦人會館、台南孔子廟及廟外街廓、南門路沿線
以「攝影影像」梳理台南文化內涵為核心，串聯近25位攝影人200組以上攝影作品，沿南門路一次造訪#四大展區，陪你漫步台南街頭。
藉由攝影影像梳理台南歷史，發想過去與未來的文化紋理，透過百年來不同世代的攝影人接力探索，展現宏觀的台南內涵底蘊。此次由策展人黃建亮及協同策展人陳伯義規劃攝影盛事，展出近25位攝影人200組以上攝影作品！結合主題選書展、影迷講座、攝影上桌、幻燈之夜、攝影工作坊、導覽小走讀及文史散策導覽、台南店家串聯等活動，將臺南的多樣風貌凝聚成百百款精采。
【影視】
名稱｜《富都青年》Abang Adik
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。