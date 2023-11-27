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2023/11/27,
國際

哈瑪斯釋放17泰國人質，泰國總理賽塔：獲釋公民身心健康良好

哈瑪斯釋放17泰國人質，泰國總理賽塔：獲釋公民身心健康良好
哈瑪斯釋放10名泰國人質包含9男、1女。 Photo Credit: เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin臉書專頁

我們想讓你知道的是

哈瑪斯（Hamas）近日分批釋放人質，交給位於加薩（Gaza）的紅十字會（Red Cross），今日最新有3名泰國人質獲釋。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天（27日）於社交媒體平台X上表示，最新獲釋的3名泰國公民身體狀況良好，已入院以色列醫院接受健康檢查，並渴望與家人聯絡。

綜合《路透社》與《曼谷郵報》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成協議，從11月24日起停火4天，並分批釋放人質。哈瑪斯於週五（24日）晚上開始，在加薩（Gaza）向國際紅十字會移交多名人質，其中包括以色列及外籍人士。泰國外交部今天（27日）宣布，哈瑪斯最新釋放3名泰國人質，目前獲釋的泰國人質共有17人，皆身體無恙。

泰國外交部發聲明祝賀家屬並感謝所有有份參與談判釋放的各單位。聲明中也表示，泰國政府將致力營救仍被俘虜的15名泰國公民。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天（27日）於社交媒體平台X（前身Twitter）上表示，最新獲釋的3名泰國公民身體狀況良好，已入院以色列醫院接受健康檢查，並渴望與家人聯絡。

他發文說：「從初步體檢來看，他們的健康狀況良好，沒有人需要緊急治療。所有人都能正常說話以及走路。 」

據報導，第1批10名泰國人質與13名以色列人於24日獲釋，從以色列監獄釋放的則有39名巴勒斯坦人。

《曼谷郵報》報導指，昨晚從加薩獲釋的一名泰國人質的母親表示，她的兒子是最新一批獲哈瑪斯釋放的4名泰國人之一，她感到無比開心。

這名母親通坤（Thongkoon Onkaew）透過電話告訴《路透社》，其孫女早上5點致電告知她兒子獲釋的消息。

她回應：「但我不太相信，之後她（孫女）就傳照片給我，我大喊那是我的兒子！我的兒子！」

她接著說，26歲的兒子在以色列從事農業工作，是家裡唯一的經濟支柱，每個月都會匯款回來養家糊口，其中也包含12歲妹妹的學費。

以色列境內有超過3萬名泰國公民工作，其中大部分是農場工人，是以色列最大的移工族群之一。

其中一名被釋放的泰國人質，33歲的維圖恩（Vetoon Phoome），此前他的家人一直擔心他在以巴衝突中被殺害。他的姐姐魯嘉倫（Roongarun Wichagern）接受媒體視訊訪問時表示，弟弟維圖恩告訴家人，當他遇見哈瑪斯時，他大喊「泰國！泰國！」，然後就被哈瑪斯俘虜並關押在隧道內。

維圖恩又表示，他在被關押期間沒有受傷或被虐待，且哈瑪斯還向他提供食物和水，體重也沒有因此下降。

姐姐魯嘉倫受訪時表示：「他看起來很開心，吃得很好，被照顧得很好。」她還說道，弟弟被俘後朋友們相信他已經死了，但家人們從未放棄希望，日以繼夜關注人質談判進展，終於等到全家團圓。

從泰國外交部發佈的照片顯示，獲釋的人質已在以色列的一家醫療中心接受治療，並將在 48 小時後返回家園，並泰國外交部感謝埃及、伊朗、以色列、馬來西亞、卡達以及紅十字國際委員會等一起為釋放泰國人質所做的「巨大努力」。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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