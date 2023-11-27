哈瑪斯釋放17泰國人質，泰國總理賽塔：獲釋公民身心健康良好

綜合《路透社》與《曼谷郵報》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列達成協議，從11月24日起停火4天，並分批釋放人質。哈瑪斯於週五（24日）晚上開始，在加薩（Gaza）向國際紅十字會移交多名人質，其中包括以色列及外籍人士。泰國外交部今天（27日）宣布，哈瑪斯最新釋放3名泰國人質，目前獲釋的泰國人質共有17人，皆身體無恙。

泰國外交部發聲明祝賀家屬並感謝所有有份參與談判釋放的各單位。聲明中也表示，泰國政府將致力營救仍被俘虜的15名泰國公民。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天（27日）於社交媒體平台X（前身Twitter）上表示，最新獲釋的3名泰國公民身體狀況良好，已入院以色列醫院接受健康檢查，並渴望與家人聯絡。

他發文說：「從初步體檢來看，他們的健康狀況良好，沒有人需要緊急治療。所有人都能正常說話以及走路。 」

據報導，第1批10名泰國人質與13名以色列人於24日獲釋，從以色列監獄釋放的則有39名巴勒斯坦人。

ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการยืนยันการปล่อยตัวประกันของพี่น้องแรงงานไทยทั้ง 10 ราย ที่ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) ในอิสราเอล ภายใต้การดูแลประสานงานของกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับ… pic.twitter.com/lrVyHsObM8 — Srettha Thavisin (@Thavisin) November 25, 2023

《曼谷郵報》報導指，昨晚從加薩獲釋的一名泰國人質的母親表示，她的兒子是最新一批獲哈瑪斯釋放的4名泰國人之一，她感到無比開心。

這名母親通坤（Thongkoon Onkaew）透過電話告訴《路透社》，其孫女早上5點致電告知她兒子獲釋的消息。

她回應：「但我不太相信，之後她（孫女）就傳照片給我，我大喊那是我的兒子！我的兒子！」

她接著說，26歲的兒子在以色列從事農業工作，是家裡唯一的經濟支柱，每個月都會匯款回來養家糊口，其中也包含12歲妹妹的學費。

以色列境內有超過3萬名泰國公民工作，其中大部分是農場工人，是以色列最大的移工族群之一。

BREAKING: HOSTAGE SISTER SAYS HAMAS TREATED HER WELL



“He said that he was neither tortured nor assaulted, and he had been fed good food. He was very well taken care of.” pic.twitter.com/HyqpQoAwb4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 25, 2023

其中一名被釋放的泰國人質，33歲的維圖恩（Vetoon Phoome），此前他的家人一直擔心他在以巴衝突中被殺害。他的姐姐魯嘉倫（Roongarun Wichagern）接受媒體視訊訪問時表示，弟弟維圖恩告訴家人，當他遇見哈瑪斯時，他大喊「泰國！泰國！」，然後就被哈瑪斯俘虜並關押在隧道內。

維圖恩又表示，他在被關押期間沒有受傷或被虐待，且哈瑪斯還向他提供食物和水，體重也沒有因此下降。

姐姐魯嘉倫受訪時表示：「他看起來很開心，吃得很好，被照顧得很好。」她還說道，弟弟被俘後朋友們相信他已經死了，但家人們從未放棄希望，日以繼夜關注人質談判進展，終於等到全家團圓。

從泰國外交部發佈的照片顯示，獲釋的人質已在以色列的一家醫療中心接受治療，並將在 48 小時後返回家園，並泰國外交部感謝埃及、伊朗、以色列、馬來西亞、卡達以及紅十字國際委員會等一起為釋放泰國人質所做的「巨大努力」。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒