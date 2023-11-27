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2023/11/27,
經濟

港人赴中國大陸吃喝玩樂，香港餐飲業憂本地消費力續跌

港人赴中國大陸吃喝玩樂，香港餐飲業憂本地消費力續跌
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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今年2月，香港與大陸恢復正常通關後，港人突然掀起到深圳吃喝玩樂的熱潮，綜合媒體過去的報導，港人湧入深圳消費的原因，包括價廉物美、服務好，以及選擇多等。

（中央社）據報導，在剛過去的週末，經陸路進入中國大陸吃喝玩樂的港人達到33.7萬人次，創下本月新高，大批港人不留港消費，令餐飲業者擔心本地消費市場在耶誕和新年假期間進一步疲弱。

《星島日報》今天（27日）在報導中指出，港人北上大陸成風，入境事務處的數字顯示，上週末經陸路口岸北上的港人有33.7萬人次，創下本月新高，同日經各口岸訪港的大陸旅客相對只有12.8萬人次，兩者差距甚大。

報導引述香港餐飲聯業協會會長黃家和說，在過去的週末，本地餐飲業生意的確較去年同期下跌；他還憂慮耶誕和新年假期間，本地消費力會進一步下滑。

黃家和說，傳統上，11和12月是香港餐飲業旺季，但港人北上成風，今年餐飲業於週末的生意較去年同期普遍下跌，其中晚市下跌3成，日間生意則下跌一至一成半。

他表示，業界預料，在來臨的耶誕和新年假期，仍會有大批港人到大陸渡假遊玩，本地餐飲消費生意將較去年同期下跌一成。

今年2月，香港與大陸恢復正常通關後，港人突然掀起到深圳吃喝玩樂的熱潮，綜合媒體過去的報導，港人湧入深圳消費的原因，包括價廉物美、服務好，以及選擇多等。

新聞來源

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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