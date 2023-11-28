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TNL+ 2023/11/28,
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網紅Cheap認為「台南牛肉湯不如A5和牛」，評定溫體肉與冷凍肉的肉質差異完全是比喻失當

網紅Cheap認為「台南牛肉湯不如A5和牛」，評定溫體肉與冷凍肉的肉質差異完全是比喻失當
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

因為牛肉要比肉質，的確台灣酪農的養牛方式，會使牛肉品質輸給日本和牛，這的確也跟飼料還有飼養方式有關。問題是，台灣牛肉因為是產地直送，所以商業上全都是以「溫體牛」的方式料理，而美日牛肉全都是進口，就全以冷凍或「熟成肉」的方式料理——而這中間就有差異了。

幾乎每週都靠一篇貼文，就引發全台抗議的網紅Cheap，靠著在農業記者陳紀東文章下的留言：

「看你的文章就知道，牛肉湯就那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說，我們牛肉湯不輸A5和牛 」

瞬間引起全台鄉民熱議。Cheap的粉專照例又湧入抗議民眾，批評他不懂台南牛肉湯，並影響本土酪農業的聲譽云云。Cheap一如往常，秉持絕不道歉的態度，在粉專發文澄清他自己也是台南（縣）人，不是不懂台南牛肉湯，是鄉民誤解他：

他先引用記者內文，然後談到台灣乳牛飼養環境不好，再提到牛肉湯不輸和牛的論點，然後又拋出引發眾怒的一句話：「一碗120元跟一口300元怎麼比？」

Cheap不解釋也就算了，大家還是可以從短短的留言，去猜他是想藉台灣牛飼養環境差，來論述為何肉質輸給日本和牛。但他滔滔不決的解釋，反而又讓人看到Cheap隱喻失當，邏輯不清的個人特色。

先就Cheap的論點來談，扣掉他是為鼓勵台灣農業改善的出發點不談。他要因為別人說「牛肉湯不輸A5和牛」，覺得有誤，就應該強調這句話是「類比錯誤」。因為牛肉要比肉質，的確台灣酪農的養牛方式，會使牛肉品質輸給日本和牛，這的確也跟飼料還有飼養方式有關。問題是，台灣牛肉因為是產地直送，所以商業上全都是以「溫體牛」的方式料理，而美日牛肉全都是進口，就全以冷凍或「熟成肉」的方式料理。

溫體跟熟成的差別，在於食材的處理方式。這中間的差別是，溫體牛有股自然的清甜與軟Q口感，只有牛肉在宰殺的六到八小時內才有，任何牛都一樣。超過這個時間，牛肉會進入僵直期，肉質因冷凍、冷藏收縮，變的乾柴，肉的甜味大失。

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