藍綠白概念股：比較三黨政策牛肉面，誰當選哪些產業將受惠？

終於在登記的最後一天，我們確認了總統有誰參選，大選果然還是要到截止的最後一秒才「正式開始」。民進黨是美德配，國民黨是侯康配（台語的好康），民眾黨是文盈配（穩贏）。

筆者中立地祝福他們，雖然已經剩不到50天的時間，但是一切都有可能。

不過，筆者作為選民，還是要將重點放在討論各自政策牛肉面。在野陣營跟執政黨民進黨在兩大爭議點上的近乎矛盾立場，也讓彼此帶動的概念股，出現了壁壘分明的情況。

一、美國感恩節連假的台股收盤日表現

先提供一個客觀的參考背景，就是美國感恩節連假前的收盤日，外資對台股的交易情況。以下將盡量不談及個股名稱，即使談到也不是報明牌，只是作為實務參考，投資請謹慎考量。

外資購買的前十名有四名是銀行股，其次是傳產股，兩檔電子股及長榮航（泛觀光股）。

國內的投信業者，加碼購買的也是以銀行股最多，然後其次也是傳產股。另外，投信跟外資除了同買長榮航，也都加碼華航。

結果就是，顯然都看好航運股及傳產股，而這些都屬於在野陣營概念股。這是在23日君悅飯店的「藍白分手擂台」的前一日的股市情況。由於當時侯柯郭三人同意會面，社會氛圍還是處在藍白合的期待之中。