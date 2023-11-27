海港城推出100隻2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型作慈善義賣

香港最大型商場為大家帶來迪士尼主題聖誕活動

香港2023年11月24日 /美通社/ -- 海港城作為香港最大型的商場，每年的聖誕裝飾都是大家是必到的景點。今年除了維港海旁的大型燈飾外，海港城更與MEDICOM TOY合作，由2023年11月24日至2024年1月1日帶來大人小朋友都會喜愛的迪士尼主題聖誕活動「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」。 今次破天荒推出100隻獨一無二2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型 (約140厘米高)，於商場不同地點列陣，當中包括海港城美術館。除了有為人熟悉的米奇與好友系列、迪士尼經典系列及公主系列之外，還有大受歡迎的彼思、Marvel 和星球大戰角色。當中有53隻為全新限定設計，包括BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse及BE@RBRICK Olaf。各位BE@RBRICK及迪士尼迷，記得要到海港城過一個白色聖誕！

Photo Credit：海港城置業有限公司

海港城是MEDICOM TOY在香港多年來的合作夥伴，過去曾三次舉辦大型展覽，每次都會為粉絲帶來驚喜。今次第四度合作，舉辦最大規模pop up，更超罕有發售所有展出的2000%模型。

除2000% BE@RBRICK模型外，大會亦推出了100% 的BE@RBRICK Olaf經典玩偶 (約7厘米高)；100%、400% (約28厘米高) 及1000% (約70厘米高) 的BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse玩偶。另外亦有一系列海港城限定貨品，例如手提袋、T恤、長襪、抱枕、地毯、牛油曲奇及年曆咭。今次活動之收益扣除部分成本後，海港城將撥捐「香港血癌基金」，秉承商場多年的聖誕送暖的傳統。

MEDICOM TOY更為今次活動帶來近40款迪士尼珍藏品在海港城美術館展出，部分更為絕版款式，無論是喜歡打卡、還是BE@RBRICK及迪士尼粉絲，一樣可以找到讓你心動的驚喜。MEDICOM TOY行政總裁赤司竜彦 (Tatsuhiko Akashi) 更專程由日本飛到香港，出席於海港城的開幕禮。

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