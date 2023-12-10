坐擁龐大鋰礦，對非洲國家來說更像是一種詛咒

文：Kate Hairsine

在納米比亞一座鋰礦工作的當地工人，抱怨生活條件惡劣，工作方式也不安全。納米比亞礦工工會，對中國礦業公司新豐投資營運的烏伊斯礦進行了調查，發現職工們住宿條件不佳，不僅空間窄小、室內悶熱，也沒有足夠的通風設備。工會還批評衛生設施缺乏私密性，防護服等安全措施不合格問題，相比之下，中國工人的工作和生活條件待遇更好。然而，這不是圍繞新豐的唯一爭議。

令人擔憂的腐敗趨勢

非政府組織「全球見證」（Global Witness）對新豐提出了新指控。「全球見證」在一份報告中指出，使用小規模採礦許可證開發鋰礦，這意味著，這家公司支付著「低得驚人」的費用採礦，並且規避了一些環境法規。

該組織還補充指出，剛果和辛巴威鋰礦侵犯人權、腐敗、不安全工作條件等狀況。報告作者之一羅伯森（Colin Robertson）說：「幾十年來，非洲採礦業一直與腐敗聯繫在一起，民眾也無法真正分享到利潤，這一趨勢在鋰礦領域仍在繼續，這非常令人擔憂。」

鋰的爭奪戰

在新能源領域有著廣泛且重要應用的鋰，有著「白金」之稱。它是鋰離子電池的關鍵成分，從手機到電動汽車，都離不開它的存在。

目前，全球的鋰供應商主要集中在澳洲、智利和中國，2022年全球開採的鋰原料總量中90％來自這三個國家。雖然非洲的鋰礦儲量只約佔全球的5％，但其巨大的開發潛力不容低估。辛巴威和納米比亞目前出口鋰礦石，剛果、馬利、迦納、奈及利亞、盧安達和衣索比亞等國正在開發採礦。

國際能源署預測，到2040年，鋰礦石的需求量將增長40倍，一些大國，還有商業巨頭正致力於在非洲開採鋰礦，許多非洲國家也希望抓住這個機會。

辛巴威擁有非洲最大的鋰儲量，在全球鋰出口中排名第六，截至2023年9月，該國鋰出口額達到2.09億美元，幾乎是去年的三倍。辛巴威和納米比亞、坦尚尼亞政府一樣，禁止出口未經加工的鋰礦石。然而，禁令經常被忽視：「全球見證」調查發現，仍然有大量的鋰礦石通過卡車被運出境。此外，受到美國和歐盟制裁的、與軍方關係密切的「辛巴威國防工業公司」（Zimbabwe Defence Industries）有向中國出口鋰礦石的特別許可。

「鋰是一個詛咒」

辛巴威自然資源治理中心主任瑪古烏（Farai Maguwu），對鋰礦開採給辛巴威帶來的利益並不樂觀。他認為，在當前的體制下，豐富的鋰礦藏對辛巴威來說更像是一種詛咒。接受《德國之聲》採訪時他表示：「鋰礦或會使國家走上崩潰。因為沒有確保國家能夠讓收入優先惠及當地的系統，而涉及到的社區不得不為礦山成本、土地喪失、生物多樣性喪失等等狀況買單。」

以生產祖母綠寶石和其他寶石而聞名的桑德瓦納（Sandawana）礦就是一個例子。據報導，2023年初，該礦被與辛巴威執政黨和軍方有關聯的公司接管。瑪古烏認為，非洲採礦業的腐敗問題「沒有妙藥可醫」。更多的西方礦業公司應該在非洲投資鋰礦開採，這樣的公司通常在環境管理和其他標準上更為嚴格。

對中國壟斷的擔憂

中國幾乎壟斷了非洲的鋰礦開採。根據諮詢公司基準礦物情報機構（Benchmark Mineral Intelligence）的估計，在10年內非洲供應的鋰資源中，大約83％都涉及到中國。

2022年，三家中國礦業巨頭在辛巴威收購了價值6.78億美元的鋰礦和計畫。辛巴威環境法協會（Zimbabwe Environmental Law Association）最近公佈的一份報告指出：「單一國家主導鋰礦開採可能會導致不良後果，如低估礦產資源價值、避稅和侵犯人權問題。」

「全球見證」的羅伯森呼籲歐盟和美國確保提高採礦業的透明度，並加強當地活動人士的監督，打擊腐敗。瑪古烏強調，採礦計畫的收益應以修路、醫療設施和學校等形式回饋到社區：「我們將未開發的礦產資源視為我們的自然資本，當地民眾，還有孩子們，都應從中受益。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：非洲鋰礦開采 綠色能源的陰暗「詛咒」？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航