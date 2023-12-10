坐擁龐大鋰礦，對非洲國家來說更像是一種詛咒
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非洲有著豐富的鋰礦資源，不過非政府組織「全球見證」發布的報告指出，對鋰的開採或對當地社區和環境造成損害。報告認為「幾十年來非洲採礦業一直與腐敗聯繫在一起，民眾無法真正分享到利潤，這一趨勢在鋰礦領域仍在繼續。」
文：Kate Hairsine
在納米比亞一座鋰礦工作的當地工人，抱怨生活條件惡劣，工作方式也不安全。納米比亞礦工工會，對中國礦業公司新豐投資營運的烏伊斯礦進行了調查，發現職工們住宿條件不佳，不僅空間窄小、室內悶熱，也沒有足夠的通風設備。工會還批評衛生設施缺乏私密性，防護服等安全措施不合格問題，相比之下，中國工人的工作和生活條件待遇更好。然而，這不是圍繞新豐的唯一爭議。
令人擔憂的腐敗趨勢
非政府組織「全球見證」（Global Witness）對新豐提出了新指控。「全球見證」在一份報告中指出，使用小規模採礦許可證開發鋰礦，這意味著，這家公司支付著「低得驚人」的費用採礦，並且規避了一些環境法規。
該組織還補充指出，剛果和辛巴威鋰礦侵犯人權、腐敗、不安全工作條件等狀況。報告作者之一羅伯森（Colin Robertson）說：「幾十年來，非洲採礦業一直與腐敗聯繫在一起，民眾也無法真正分享到利潤，這一趨勢在鋰礦領域仍在繼續，這非常令人擔憂。」
鋰的爭奪戰
在新能源領域有著廣泛且重要應用的鋰，有著「白金」之稱。它是鋰離子電池的關鍵成分，從手機到電動汽車，都離不開它的存在。
目前，全球的鋰供應商主要集中在澳洲、智利和中國，2022年全球開採的鋰原料總量中90％來自這三個國家。雖然非洲的鋰礦儲量只約佔全球的5％，但其巨大的開發潛力不容低估。辛巴威和納米比亞目前出口鋰礦石，剛果、馬利、迦納、奈及利亞、盧安達和衣索比亞等國正在開發採礦。
國際能源署預測，到2040年，鋰礦石的需求量將增長40倍，一些大國，還有商業巨頭正致力於在非洲開採鋰礦，許多非洲國家也希望抓住這個機會。
辛巴威擁有非洲最大的鋰儲量，在全球鋰出口中排名第六，截至2023年9月，該國鋰出口額達到2.09億美元，幾乎是去年的三倍。辛巴威和納米比亞、坦尚尼亞政府一樣，禁止出口未經加工的鋰礦石。然而，禁令經常被忽視：「全球見證」調查發現，仍然有大量的鋰礦石通過卡車被運出境。此外，受到美國和歐盟制裁的、與軍方關係密切的「辛巴威國防工業公司」（Zimbabwe Defence Industries）有向中國出口鋰礦石的特別許可。
「鋰是一個詛咒」
辛巴威自然資源治理中心主任瑪古烏（Farai Maguwu），對鋰礦開採給辛巴威帶來的利益並不樂觀。他認為，在當前的體制下，豐富的鋰礦藏對辛巴威來說更像是一種詛咒。接受《德國之聲》採訪時他表示：「鋰礦或會使國家走上崩潰。因為沒有確保國家能夠讓收入優先惠及當地的系統，而涉及到的社區不得不為礦山成本、土地喪失、生物多樣性喪失等等狀況買單。」
以生產祖母綠寶石和其他寶石而聞名的桑德瓦納（Sandawana）礦就是一個例子。據報導，2023年初，該礦被與辛巴威執政黨和軍方有關聯的公司接管。瑪古烏認為，非洲採礦業的腐敗問題「沒有妙藥可醫」。更多的西方礦業公司應該在非洲投資鋰礦開採，這樣的公司通常在環境管理和其他標準上更為嚴格。
對中國壟斷的擔憂
中國幾乎壟斷了非洲的鋰礦開採。根據諮詢公司基準礦物情報機構（Benchmark Mineral Intelligence）的估計，在10年內非洲供應的鋰資源中，大約83％都涉及到中國。
2022年，三家中國礦業巨頭在辛巴威收購了價值6.78億美元的鋰礦和計畫。辛巴威環境法協會（Zimbabwe Environmental Law Association）最近公佈的一份報告指出：「單一國家主導鋰礦開採可能會導致不良後果，如低估礦產資源價值、避稅和侵犯人權問題。」
「全球見證」的羅伯森呼籲歐盟和美國確保提高採礦業的透明度，並加強當地活動人士的監督，打擊腐敗。瑪古烏強調，採礦計畫的收益應以修路、醫療設施和學校等形式回饋到社區：「我們將未開發的礦產資源視為我們的自然資本，當地民眾，還有孩子們，都應從中受益。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：非洲鋰礦開采 綠色能源的陰暗「詛咒」？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。