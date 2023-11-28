懶人露營菜單推薦：讓人一口接一口、幾分鐘就能上桌的「北非蛋」

露營野炊煮什麼？來份簡單、快速又美味的人氣早午餐北非蛋吧！北非蛋，又叫做Shakshuka，阿拉伯語中是「混合」的意思，顧名思義，就是內容可隨意混搭的料理，做法自由且多樣！

北非蛋源自於中東地區，後來被傳到以色列甚至風靡全球，至今成了人見人愛的一道美食。在北非蛋中，常見以炒香的番茄、洋蔥為基底，再加上嫩滑的雞蛋與起司，不只色香味俱全，也營養價值超高，最適合拿來當露營菜單提案，且作法相當簡易，只需要幾分鐘就能快速完成！

本次窩廚房的北非蛋食譜，除了提供手把手影音教學之外，也獻上露營野炊懶人救星——「窩廚房海鮮飯綜合香料」！內容有煙燻辣椒、奧勒岡、月桂葉、香蒜等等，可讓人省去不少露營備料前置作業，只要一包就能完美調味零失誤，打造異國風情十足的美味料理。

藉由香氣揉合新鮮食材，結合雞蛋與Mozzarella起司的濃郁飽足感，無論是單吃或搭配麵包沾著一起吃，都超級好吃，絕對會讓同行的露營小夥伴一口接一口啊！

食材

番茄碎粒罐頭1罐

洋蔥1顆

九層塔5g

窩廚房海鮮飯香料粉1包

黑胡椒適量

橄欖油適量

蛋3顆

Mozzarella起司50g

糖6g

紅椒1顆

作法

洋蔥切丁，紅椒切丁，九層塔切碎。 將鍋子燒熱，加入洋蔥炒香後，放入紅椒丁炒至半熟。 倒入窩廚房海鮮飯香料炒香。 加入番茄碎粒罐頭和糖，拌炒2-3分鐘。 放上蛋和Mozzarella起司。 蓋上蓋子悶5分鐘。 關火掀開鍋蓋確認蛋的熟度，可依據喜歡蛋黃的熟度調整加熱時間長短。 撒上黑胡椒、九層塔碎、橄欖油即可，可搭配喜愛的麵包一起食用，會更加美味喔！

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：懶人露營菜單吃什麼？讓人一口接一口的北非蛋Shakshuka

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航