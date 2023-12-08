《第三進化》：自從國民黨接受九二共識後，中共開展了一系列「養套殺」的政治操作

文：周百濤

從文明進化看「九二共識」

九二共識是兩岸之間最重要的政治論述，但是九二共識的複雜多變，卻讓台灣民眾難以理解，然而從文明進化的角度來看，九二共識將會變得簡單許多，並可進一步理解兩岸的文明之爭。

九二共識，第二進化的代表作

九二共識的醞釀與誕生，約莫從上世紀90年代開始，當時的台灣雖已實施民主，但尚未進入第三進化；而中國則因推動改革開放，進入了第二進化經濟掛帥的時代，「和平發展」成了主流，而和平發展有兩重意義，「發展」代表著第二進化的拚經濟，而「和平」則是避免第一進化的戰爭，在這樣的大環境背景下，兩岸同時有了共同的第一進化和第二進化交集，為兩岸提供開啟良性互動的契機。

在兩岸的第一進化時期，不是你統一我，就是我統一你，在這種情況下，兩岸根本不可能坐下來談。當兩岸進入第二進化後，雙方得以開啟比較文明的互動，淡化意識型態爭議，以務實的態度開啟全新的互動型態，而九二共識也應運而生，成為兩岸歷來唯一的政治交集，兩岸官方打破長期以來不接觸與不談判的僵局，進而開啟前所未有的交流互動，當時彼此都對和平前景充滿樂觀的期待。

九二共識可說是兩岸進入第二進化的時代產物，也是時空與進化條件相互配合的結果，當時擁有多數民意支持的國民黨，與中國之間有著較深厚的民族情感，恰恰這時中國進入開明專制時代，使得兩岸允許創新的嘗試，於是兩岸創造了九二共識這一不曾有過的互動模式，創造了一個彼此都可接受的模糊地帶，主權矛盾暫時得到緩解，滿足兩岸各自的政治想像。

當主權爭議受到擱置，兩岸得以務實地進行「先經濟，後政治」的合作與交流，為台灣帶來了和平紅利與經濟紅利，「九二共識」可說是兩岸進入第二進化的代表作！

從第一進化進入第二進化互動

兩岸在九二共識的基礎上，快速的開啟了協商交流與大三通，兩岸可以說瞬間由第一進化的對立隔絕，跳躍至第二進化的開放交流。在九二共識的蜜月期，北京對於國民黨所堅持的「一中各表」，雖然從未表示認可，但並未予以否定，除了考慮台灣社會對於統一的強烈抗拒心理，也基於支持國民黨取得政權有利推動兩岸統一進程，避免台灣走向台獨，使得台灣得以在表面不損失主權的情況下，帶來了看得到的和平紅利和經濟榮景，一時間，九二共識帶來了台灣經濟發展的源頭活水。

雖然九二共識沒有白紙黑字，但是當正式開啟兩岸交流後，九二共識就逐漸地具體化，具有高度的政治意涵，以及一定的政治效力，兩岸對一中原則雖然存在分歧，但是在謀求國家統一的這部分算是有了基本共識，使得台灣進入了廣義的一中框架，台灣也等於進入了「中國文明體系」，主權爭議逐漸成為兩岸內部矛盾，成為兩岸之間的家務事，而非國際爭議，北京在統一台灣的工作上算是有了關鍵性的突破。

九二共識先天模糊不清的特性，使其有如瞎子摸象，摸到哪一塊，就看怎麼解釋，看似維持現狀，但各方盤算都不相同。國民黨希望九二共識永遠維持「一中各表」；而北京則從一開始就堅持九二共識沒有各表，中華民國早已不存在；至於民進黨則否認有九二共識，雙方只有會談而沒有共識。雖然不同政治勢力對於九二共識的認知莫衷一是，但自從其成為兩岸交流基礎後，九二共識已然具有一定的政治效力，身為強者的北京顯然對於其中模糊的部分，擁有更多的解釋權和主動權，成為積極進取的一方，而台灣則逐漸地陷入了被動困境。

朝向一中框架

只要台灣接受九二共識，基本上就等於接受了兩岸走向「一中」的前提，換言之，「一中」成為兩岸關係的主要論述核心，兩岸所爭論的只是一中有沒有各表，而不再是統獨或兩個中國，即便兩岸各說各話，也只能在一中框架內打轉。過去藍綠進行本土論述之爭時，國民黨落入了論述困境；同樣地，當台灣接受九二共識後，等於進入了北京所擅長的一中論述，即便台灣看似可以各表，卻改變不了台灣持續深入一中框架的大趨勢。

在馬英九執政期間，由於台灣承認九二共識，所以年年都能取得北京提供的WHA入場券，然而2016年民進黨執政後，北京要求民進黨必須繼續承認九二共識，方才允許出席WHA，民進黨拒不接受，台灣從此無法出席WHA。除了外交領域，在經濟領域也出現了同樣的狀況，以往在九二共識所謂「和平紅利」和「經濟紅利」的驅使下，台商普遍支持九二共識，2012年大選，多位台灣企業家聯合表態支持九二共識，部分藍營政治人物更語帶恐嚇，如果不支持九二共識，台灣經濟將會嚴重倒退，此舉被視為當年國民黨得以贏得勝選的關鍵因素。

以靈魂交換利益

但天下畢竟沒有白吃的午餐，在北京釋出各種利益的背後，無一不是為了交換台灣主權立場的鬆動，將台灣固定在一中框架內，也就是說，國民黨必須「以靈魂交換利益」。這也是為什麼多數台灣民眾只看到九二共識所帶來的表面紅利，卻沒有意識到台灣在更大格局當中所失去的。

在國民黨執政的八年，台灣大幅朝向中國傾斜，態度也變得卑微了，也許在形式上並未失去主權，但實際上，台灣的地位卻不斷下降，主權逐漸弱化，經濟加深對中國的依賴，北京對於台灣的控制能力進一步加強，兩岸天平快速的朝向「一中」方向偏移。

九二共識是達成一中原則的過渡性架構，從和平發展和拚經濟出發，最終達到兩岸走向統一的目的，九二共識就算功成身退；因此，九二共識可說是一個從第二進化出發，最終回到第一進化的過渡設計。國民黨2008年贏得政權並承認九二共識後，幾乎單押中國，以獲取中國所釋放的各種紅利，但北京可不是慈善事業，國民黨勢必得滿足北京的期待，導致台灣大幅度地向中國傾斜，其所堅持的一中各表也不斷的弱化，加上經濟紅利集中在少數人身上，造成台灣社會的普遍不滿。