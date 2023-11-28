英國外相卡麥隆：世界已改變，國家安全是對中政策重點

（中央社）英國外相卡麥隆近日告訴《英國廣播公司》（BBC），世界已改變，中國較以往更具侵略性、強勢獨斷並行使「戰狼外交」，因此「安全」與「保護」如今是英國對中政策的重點。

卡麥隆（David Cameron）說，英國有必要更周密謹慎地與盟友協調一致，以確保能對抗來自中國的任何有害威脅。他稱首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的對中政策切合現實、就事論事。

卡麥隆說的「世界已改變」是指自他在2010至2016年期間擔任首相以來世界發生的變化。他在首相任內與財相歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」，卸任後則曾為涉中資及北京「一帶一路」倡議投資建設案奔走，引發部分英國國會議員質疑。

卡麥隆13日獲任命為外交大臣。之前，英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，提到中國在英國持續進行政治影響力投資，而卡麥隆是其中一個案例。

不過，他在就任外相後第一場專訪對《BBC》強調，首相任內，他最重要的任務是讓英國經濟再度成長、貿易活動再度活絡、協助遍布全球的英國企業。

就算在今天，英國依然必須與北京接觸互動。卡麥隆指出，中國人口占全球五分之一，且為解決全球重大議題，不能沒有中國參與。

卡麥隆接任首相時，英國剛經歷2007-2008年全球金融危機，經濟尚未完全復甦，財政赤字及失業率皆處於高點。

卡麥隆近日先是在倫敦與幾個穆斯林人口居多國家的外長和大使會談，接著訪問中東，與以色列及巴勒斯坦自治政府高層會晤。

他告訴《BBC》，除非巴勒斯坦民眾也得以擁有長期的安全穩定，以色列將永遠無法安全。

他說，以色列有權自我防衛，但他與以色列總統、總理及其他官員會晤時一再強調，包含以色列在內的衝突各方必須遵守國際人道法；他並敦促以方打擊約旦河西岸（West Bank）以色列居民對巴勒斯坦人的暴力攻擊。

以色列數十年來在約旦河西岸持續擴張的屯墾區或定居點普遍被視為違反國際法，但受總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的右翼與極右翼聯合政府支持。不過，隨著10月7日巴勒斯坦伊斯蘭軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動恐怖攻擊，約旦河西岸巴勒斯坦人遭攻擊事件也增加。

卡麥隆針對約旦河西岸情勢表示：「他們確實以巴勒斯坦平民為目標，有時甚至加以殺害，這完全令人無法接受。該為這些行為負責的人，光是逮捕他們還不夠，還必須加以起訴、監禁。這是犯罪。」

他提到，以色列必須開始思考衝突過後的未來，包括加薩（Gaza）地區的治理問題以及長期的安全穩定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰