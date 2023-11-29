【國際為什麼】EP1｜維持現狀或擁抱俄羅斯？烏克蘭人國族認同的發展血淚史

文：羅元祺

為什麼烏克蘭建立國族認同這麼難？

講到烏克蘭議題，很多人心中可能會產生的第一個疑問是：明明俄羅斯這麼壞，為什麼戰爭前還是有那麼多人認同俄羅斯？對烏克蘭人而言，想要形塑明確的國族認同真的就那麼難嗎？

這個問題，我們也許可以從地圖上來找答案。

烏克蘭在歐洲的邊陲，也是斯拉夫民族的文化交界地帶，東半部在17世紀就被俄羅斯帝國統治，西半部更是被奧匈帝國、立陶宛、波蘭這些國家瓜分過。因此無論是民族、語言、或是地理疆域，自古以來就明顯缺乏屬於自己的歷史文化界線。不只如此，由於烏克蘭東部人民大多講的是俄語、信奉東正教，但西部有不少人是說烏克蘭語、或是信奉天主教，並且在政權交替之間，也使東西部存在親歐、親俄各自主流的意識形態，國境內的東西差異，使烏克蘭常被稱為「一個分裂的國家」。

在這樣的背景下，建立相同的國族認同，是團結烏克蘭人民的重要關鍵。但重點來了，在我們為自己的國家感到驕傲之前，必須先認清楚這個群體中的「我們」是誰。因此自從1991年蘇聯解體、烏克蘭獨立之後所要面對的一大難題就是：究竟誰是烏克蘭人？什麼是烏克蘭人信仰的共同價值？國家要繼續親俄的文化，還是逐漸往歐洲前進呢？

過去在烏克蘭，最常被拿來分辨國族認同的標準，就是語言。

我說烏克蘭語、你說俄語，就可能代表彼此心中的「祖國」不一樣，但其實在日常中，有很多人同時都會說這兩種語言，說俄語的人不代表就不愛烏克蘭。長久下來，無法單一從地理、語言、歷史來建立認同的模糊感，讓烏克蘭人對於「自己是誰」，感覺更加茫然。

甚至對於老一輩的烏克蘭人來說，大半輩子活在蘇聯統治之下，沒有自己當家作主的經驗，過去被蘇聯用「國籍」的概念，也就是「大家都是蘇聯人」的公民認同，淡化從語言或種族上產生的民族認同，更缺乏對「國家」的想像空間。

因此，在1991年烏克蘭獨立之後，這片土地上的人們，便開始摸索屬於自己的答案。

這個摸索的過程，我們可以從總統選舉看到有趣的變化。烏克蘭獨立後選出的總統，有親歐也有親俄，但從路線的擺盪中能觀察到的，可不只有烏克蘭人對國家外交政策的猶豫，還有那逐漸浮上檯面，無論是哪派總統都無法解決選民最直接感受的內政問題，像是最讓人厭惡的貪腐、通貨膨脹，以及寡頭政治。

於是就在2000年這一年，出現了烏克蘭獨立之後第一個重大轉捩點。

專門揭發政府貪腐醜聞的記者貢加澤突然失蹤，兩個月後在基輔郊區發現一具無頭屍體，證實他就是貢加澤。後來烏克蘭國會議員公布一捲錄音帶，是時任總統庫契馬的保鑣偷偷錄下的對話，內容暗示庫契馬要人除掉貢加澤，此事件爆發，使烏克蘭舉國震驚。於是那一年的12月開始，便出現「沒有庫契馬的烏克蘭」（Ukraine without Kuchma）大規模示威。

Credit: Майдан-Інформ ＠Wiki Commons, GFDL 沒有庫契馬的烏克蘭 示威遊行

「沒有庫契馬的烏克蘭」事件的發生，被視為烏克蘭選擇走向民主、還是持續往威權靠攏的關鍵時刻。雖然事件最後被政府平息，但卻對烏克蘭公眾產生非常深遠的影響。不只讓反對黨團結在一起，並誕生尤申科（Viktor Yushchenko）、提摩申科（Yulia Tymoshenko）這幾位未來的政治明星，成為另一個重大政治事件的導火線。這次事件更揭示了烏克蘭政府「最高層的權力濫用與腐敗關係」，使得原本還在蘇聯式政治之下摸索的烏克蘭人，厭倦權貴貪腐，逐漸轉向親西方的立場。

2004年 橙色革命：選舉舞弊背後隱含的歐俄之爭

在講接下來的故事之前，要先來介紹剛剛提到因為「沒有庫契馬的烏克蘭」所催生的重要人物，也就是尤申科與提摩申科。

尤申科本來是烏克蘭國家銀行的行長，形象專業清新，被庫契馬找來當總理。在總理任內，他找來有「烏克蘭天然氣公主」之稱的天然氣寡頭提摩申科，出任管理能源政策的副總理，但這兩位的親西方與市場經濟的立場，不只引發了親俄勢力不滿，更影響到能源寡頭們的利益，等於是從政治面到經濟面，把權貴們都得罪光了。於是這兩人先後被趕出政府，就這樣，他們倆一步步從體制內走到體制外，靠著「沒有庫契馬的烏克蘭」運動所累積起來的政治能量，成為反對陣營的領頭人物，並結盟參與2004年總統大選。

而另一邊，親俄派的力量則是由總理亞努科維奇為代表，要與尤申科在2004年一決雌雄，但誰也沒想到，這場選舉竟發生了戲劇性的轉折。

2004年總統競選過程中，尤申科因為身體不適，而不得不暫停選舉活動來接受治療。但檢查後卻發現，尤申科體內竟然含有大量毒物「戴奧辛」，濃度逼近致命，當時就被懷疑是出自俄羅斯特工的慣用伎倆。

第一輪投票沒人過半，在第二輪競選期間，提摩申科開始號召支持者，拿起身邊的「橙色」布料做競選標語，因為橙色是尤申科的競選主色，希望營造出尤申科即將勝選的氛圍。但沒想到，在第二輪選舉當天，出口民調遙遙領先的尤申科，計票後竟然以3個百分點的差距落敗。

其實早在第一輪投票的時候，選舉舞弊疑雲就已經滿天飛了，如今再加上尤申科被下毒、最後敗選，使烏克蘭群眾從「沒有庫契馬的烏克蘭」開始累積的民怨壓力，終於全面爆發。

尤申科的支持者在各大城市集結，其中以基輔獨立廣場的群眾規模最大，達到50萬人之多，這場夾雜選舉舞弊、與對庫契馬政府失望的政治運動，就是著名的「橙色革命」，使親歐、親俄的對決，正式浮上檯面。