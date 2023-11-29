【國際為什麼】EP1｜維持現狀或擁抱俄羅斯？烏克蘭人國族認同的發展血淚史
我們想讓你知道的是
2022年俄烏戰爭開打了，對於烏克蘭人來說，在血緣、語言、與宗教的拉扯下，如今親歐的路線並非ㄧ夕促成。面對總統選舉遭他國暗中干預、加入歐盟過程坎坷，這30年來，究竟經過什麼樣的哀愁與悲傷，才使烏克蘭人逐漸找到屬於自己的國族認同？國際為什麼，我們為你解惑「一個難解的國際現象」究竟從何而來，今天想跟你聊聊，那些俄烏戰爭發生之前的關鍵歷史事件，為你剖析烏克蘭掙扎的國家之路。
文：羅元祺
為什麼烏克蘭建立國族認同這麼難？
講到烏克蘭議題，很多人心中可能會產生的第一個疑問是：明明俄羅斯這麼壞，為什麼戰爭前還是有那麼多人認同俄羅斯？對烏克蘭人而言，想要形塑明確的國族認同真的就那麼難嗎？
這個問題，我們也許可以從地圖上來找答案。
烏克蘭在歐洲的邊陲，也是斯拉夫民族的文化交界地帶，東半部在17世紀就被俄羅斯帝國統治，西半部更是被奧匈帝國、立陶宛、波蘭這些國家瓜分過。因此無論是民族、語言、或是地理疆域，自古以來就明顯缺乏屬於自己的歷史文化界線。不只如此，由於烏克蘭東部人民大多講的是俄語、信奉東正教，但西部有不少人是說烏克蘭語、或是信奉天主教，並且在政權交替之間，也使東西部存在親歐、親俄各自主流的意識形態，國境內的東西差異，使烏克蘭常被稱為「一個分裂的國家」。
在這樣的背景下，建立相同的國族認同，是團結烏克蘭人民的重要關鍵。但重點來了，在我們為自己的國家感到驕傲之前，必須先認清楚這個群體中的「我們」是誰。因此自從1991年蘇聯解體、烏克蘭獨立之後所要面對的一大難題就是：究竟誰是烏克蘭人？什麼是烏克蘭人信仰的共同價值？國家要繼續親俄的文化，還是逐漸往歐洲前進呢？
過去在烏克蘭，最常被拿來分辨國族認同的標準，就是語言。
我說烏克蘭語、你說俄語，就可能代表彼此心中的「祖國」不一樣，但其實在日常中，有很多人同時都會說這兩種語言，說俄語的人不代表就不愛烏克蘭。長久下來，無法單一從地理、語言、歷史來建立認同的模糊感，讓烏克蘭人對於「自己是誰」，感覺更加茫然。
甚至對於老一輩的烏克蘭人來說，大半輩子活在蘇聯統治之下，沒有自己當家作主的經驗，過去被蘇聯用「國籍」的概念，也就是「大家都是蘇聯人」的公民認同，淡化從語言或種族上產生的民族認同，更缺乏對「國家」的想像空間。
因此，在1991年烏克蘭獨立之後，這片土地上的人們，便開始摸索屬於自己的答案。
這個摸索的過程，我們可以從總統選舉看到有趣的變化。烏克蘭獨立後選出的總統，有親歐也有親俄，但從路線的擺盪中能觀察到的，可不只有烏克蘭人對國家外交政策的猶豫，還有那逐漸浮上檯面，無論是哪派總統都無法解決選民最直接感受的內政問題，像是最讓人厭惡的貪腐、通貨膨脹，以及寡頭政治。
於是就在2000年這一年，出現了烏克蘭獨立之後第一個重大轉捩點。
專門揭發政府貪腐醜聞的記者貢加澤突然失蹤，兩個月後在基輔郊區發現一具無頭屍體，證實他就是貢加澤。後來烏克蘭國會議員公布一捲錄音帶，是時任總統庫契馬的保鑣偷偷錄下的對話，內容暗示庫契馬要人除掉貢加澤，此事件爆發，使烏克蘭舉國震驚。於是那一年的12月開始，便出現「沒有庫契馬的烏克蘭」（Ukraine without Kuchma）大規模示威。
「沒有庫契馬的烏克蘭」事件的發生，被視為烏克蘭選擇走向民主、還是持續往威權靠攏的關鍵時刻。雖然事件最後被政府平息，但卻對烏克蘭公眾產生非常深遠的影響。不只讓反對黨團結在一起，並誕生尤申科（Viktor Yushchenko）、提摩申科（Yulia Tymoshenko）這幾位未來的政治明星，成為另一個重大政治事件的導火線。這次事件更揭示了烏克蘭政府「最高層的權力濫用與腐敗關係」，使得原本還在蘇聯式政治之下摸索的烏克蘭人，厭倦權貴貪腐，逐漸轉向親西方的立場。
2004年 橙色革命：選舉舞弊背後隱含的歐俄之爭
在講接下來的故事之前，要先來介紹剛剛提到因為「沒有庫契馬的烏克蘭」所催生的重要人物，也就是尤申科與提摩申科。
尤申科本來是烏克蘭國家銀行的行長，形象專業清新，被庫契馬找來當總理。在總理任內，他找來有「烏克蘭天然氣公主」之稱的天然氣寡頭提摩申科，出任管理能源政策的副總理，但這兩位的親西方與市場經濟的立場，不只引發了親俄勢力不滿，更影響到能源寡頭們的利益，等於是從政治面到經濟面，把權貴們都得罪光了。於是這兩人先後被趕出政府，就這樣，他們倆一步步從體制內走到體制外，靠著「沒有庫契馬的烏克蘭」運動所累積起來的政治能量，成為反對陣營的領頭人物，並結盟參與2004年總統大選。
而另一邊，親俄派的力量則是由總理亞努科維奇為代表，要與尤申科在2004年一決雌雄，但誰也沒想到，這場選舉竟發生了戲劇性的轉折。
2004年總統競選過程中，尤申科因為身體不適，而不得不暫停選舉活動來接受治療。但檢查後卻發現，尤申科體內竟然含有大量毒物「戴奧辛」，濃度逼近致命，當時就被懷疑是出自俄羅斯特工的慣用伎倆。
第一輪投票沒人過半，在第二輪競選期間，提摩申科開始號召支持者，拿起身邊的「橙色」布料做競選標語，因為橙色是尤申科的競選主色，希望營造出尤申科即將勝選的氛圍。但沒想到，在第二輪選舉當天，出口民調遙遙領先的尤申科，計票後竟然以3個百分點的差距落敗。
其實早在第一輪投票的時候，選舉舞弊疑雲就已經滿天飛了，如今再加上尤申科被下毒、最後敗選，使烏克蘭群眾從「沒有庫契馬的烏克蘭」開始累積的民怨壓力，終於全面爆發。
尤申科的支持者在各大城市集結，其中以基輔獨立廣場的群眾規模最大，達到50萬人之多，這場夾雜選舉舞弊、與對庫契馬政府失望的政治運動，就是著名的「橙色革命」，使親歐、親俄的對決，正式浮上檯面。
Tags：
指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。