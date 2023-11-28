2023亞錦賽12/3登場：中信卡友優先購票，中華隊門票開賣時間、售價一次看

綜觀今明年度的經濟走向預測，全球經濟皆呈現「開低走緩」的態勢，且由於國際通膨、升息壓力、地緣政治等風險因素仍在，市場的長期抗戰看來無可避免。既然如此，投資朋友們該如何在充滿挑戰的環境中找到機會呢？展望2024年，永豐DAWHO再度攜手關鍵評論網與INSIDE舉辦線上直播活動──「DAWHO之夜 ：2024經濟展望走向U型反彈」，由吳怡霈擔任主持人，邀請政大商學院教授周冠男與樂居創辦人李奕農兩位專家，分享明年經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓溫和衰退中的投資契機！

回顧2023全球經濟發展，展望2024經濟趨勢與投資焦點

直播活動中，我們邀請到擁有證券市場及財務分析多年研究經驗的政大商學院副院長周冠男，帶領大戶們從各國貨幣政策走向及電動車、半導體產業的加速發展兩大方向切入，剖析未來一年的經濟走勢，並從後市可期的AI產業回望股票市場，聊聊AI概念股能否延續投資熱度，甚至再創新高；而擁有多年房地產從業經驗的樂居創辦人李奕農則從今年國內房市價格緩跌、交易量明顯萎縮的蛛絲馬跡中，梳理2024年的房市走向，並談談未來可能產生的房市利多及利空。

面對瞬息萬變的經濟市場，國際間的貿易合作與供應鏈轉移更是其中關鍵，開低走緩的經濟趨勢有沒有可能迎來U型反轉？兩位專家將在節目中為大家揭曉答案，並大方分享他們縱橫市場十多年來的經驗法則與投資心法。

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想在市場中多元配置資產、發揮理財的最大效益，除了投資觀念，趁手、便利的數位投資工具當然也不可或缺，永豐銀行新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是助您掌握經濟脈動，精明、輕鬆管理財富的理財幫手。一起加入11月29日晚間的直播活動，了解如何運用DAWHO精準掌握趨勢脈動吧！

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※ 本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目討論內容不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG。