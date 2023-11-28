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2023/11/28,
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2023亞錦賽12/3登場：中信卡友優先購票，中華隊門票開賣時間、售價一次看

2023亞錦賽12/3登場：中信卡友優先購票，中華隊門票開賣時間、售價一次看
Photo Credit: 拓元售票系統 

我們想讓你知道的是

2023亞錦賽門票將於11月24日起分階段開賣，首先中國信託卡友將可於11月24日中午12點優先預購中華隊的預賽門票，每場次限量3000張，每卡每場次限購4張門票。而若是非中國信託卡友者，亞錦賽預賽門票將於11月25日下午14點全面開放預購，民眾可以前往拓元售票系統購票。目前僅釋出預賽門票資訊，超級循環賽、季軍賽、冠軍賽之售票時間需等待官方另行公告。

文：Zero圈圈

2023年亞洲棒球錦標賽將於12月3日至10日於台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場舉行。本屆亞錦賽共有八組隊伍參賽，首先將分為A組、B組進行小組賽賽事，其中中華隊將於12月3日與韓國舉行開幕戰，地點為台北大巨蛋棒球場。

2023亞錦賽預賽門票將於11月24日開放中國信託卡友優先預購門票，並且於11月25日正式全面開賣，至於後續季軍賽、冠軍賽的售票時間與票價將另行公告。

2023亞錦賽中華隊門票票價：預賽內野全票600元

民眾可以前往拓元售票系統線上預購亞錦賽門票。於12月3日至6日小組賽期間，中華隊賽事門票票價為內野全票600元、身障優惠票300元，至於非中華隊賽事僅台北大巨蛋售票，門票售價為內野全票200元、身障優惠票100元。

2023亞錦賽門票預售票價：

  • 預賽（中華隊場次）：內野全票600元、身障優惠票300元。
  • 預賽（非中華隊場次）：內野全票200元、身障優惠票100元。
  • 非中華隊場次僅台北大巨蛋售票。
  • 超級循環賽、季軍賽、冠軍賽票價將另行公告。
  • 線上購票傳送門
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2023亞錦賽預賽將分為A組、B組進行，預賽門票為中華隊場次內野全票600元，非中華隊場次內野全票200元。需注意非中華隊場次僅台北大巨蛋開放售票，洲際棒球場並未售票。｜Photo Credit: 拓元售票

2023亞錦賽中華隊門票預購時間：中國信託卡友優先購票

2023亞錦賽門票將於11月24日起分階段開賣，首先中國信託卡友將可於11月24日中午12點優先預購中華隊的預賽門票，每場次限量3000張，每卡每場次限購4張門票。而若是非中國信託卡友者，亞錦賽預賽門票將於11月25日下午14點全面開放預購，民眾可以前往拓元售票系統購票。目前僅釋出預賽門票資訊，超級循環賽、季軍賽、冠軍賽之售票時間需等待官方另行公告。

2023亞錦賽門票預購時間：

  • 中國信託卡友：11月24日中午12點起優先購票。
  • 全面開賣時間：11月25日下午14點。
  • 超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票開賣時間另行公告。
  • 線上購票傳送門
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中國信託簽帳卡、信用卡之卡友可於11月24日中午12點至11月25日中午12點優先購票，每場次限量3000張。｜Photo Credit: 拓元售票

現場購票於開賽前2小時開始售票

如果民眾想要前往現場購票，則台北大巨蛋之中華隊場次將於賽前2小時開放現場售票，而非中華隊場次則將於賽前1小時30分開放現場售票。至於洲際棒球場僅販售中華隊場次門票，現場門票開賣時間為開賽前1小時30分。目前線上購票資訊以A組、B組小組賽為主，後續超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票資訊，可以前往拓元售票系統查詢。

2023亞錦賽現場售票時間：

  • 台北大巨蛋：中華隊場次，開賽前2小時開放現場售票。
  • 台北大巨蛋：非中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
  • 洲際棒球場：中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
  • 傳送門

資料來源：拓元售票

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023亞洲棒球錦標賽中華隊門票開賣時間、售價、線上購票網站、中信卡友優先預購

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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