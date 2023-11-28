2023亞錦賽12/3登場：中信卡友優先購票，中華隊門票開賣時間、售價一次看

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2023亞錦賽門票將於11月24日起分階段開賣，首先中國信託卡友將可於11月24日中午12點優先預購中華隊的預賽門票，每場次限量3000張，每卡每場次限購4張門票。而若是非中國信託卡友者，亞錦賽預賽門票將於11月25日下午14點全面開放預購，民眾可以前往拓元售票系統購票。目前僅釋出預賽門票資訊，超級循環賽、季軍賽、冠軍賽之售票時間需等待官方另行公告。
文：Zero圈圈
2023年亞洲棒球錦標賽將於12月3日至10日於台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場舉行。本屆亞錦賽共有八組隊伍參賽，首先將分為A組、B組進行小組賽賽事，其中中華隊將於12月3日與韓國舉行開幕戰，地點為台北大巨蛋棒球場。
2023亞錦賽預賽門票將於11月24日開放中國信託卡友優先預購門票，並且於11月25日正式全面開賣，至於後續季軍賽、冠軍賽的售票時間與票價將另行公告。
2023亞錦賽中華隊門票票價：預賽內野全票600元
民眾可以前往拓元售票系統線上預購亞錦賽門票。於12月3日至6日小組賽期間，中華隊賽事門票票價為內野全票600元、身障優惠票300元，至於非中華隊賽事僅台北大巨蛋售票，門票售價為內野全票200元、身障優惠票100元。
2023亞錦賽門票預售票價：
- 預賽（中華隊場次）：內野全票600元、身障優惠票300元。
- 預賽（非中華隊場次）：內野全票200元、身障優惠票100元。
- 非中華隊場次僅台北大巨蛋售票。
- 超級循環賽、季軍賽、冠軍賽票價將另行公告。
- 線上購票傳送門
2023亞錦賽中華隊門票預購時間：中國信託卡友優先購票
2023亞錦賽門票將於11月24日起分階段開賣，首先中國信託卡友將可於11月24日中午12點優先預購中華隊的預賽門票，每場次限量3000張，每卡每場次限購4張門票。而若是非中國信託卡友者，亞錦賽預賽門票將於11月25日下午14點全面開放預購，民眾可以前往拓元售票系統購票。目前僅釋出預賽門票資訊，超級循環賽、季軍賽、冠軍賽之售票時間需等待官方另行公告。
2023亞錦賽門票預購時間：
- 中國信託卡友：11月24日中午12點起優先購票。
- 全面開賣時間：11月25日下午14點。
- 超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票開賣時間另行公告。
- 線上購票傳送門
現場購票於開賽前2小時開始售票
如果民眾想要前往現場購票，則台北大巨蛋之中華隊場次將於賽前2小時開放現場售票，而非中華隊場次則將於賽前1小時30分開放現場售票。至於洲際棒球場僅販售中華隊場次門票，現場門票開賣時間為開賽前1小時30分。目前線上購票資訊以A組、B組小組賽為主，後續超級循環賽、季軍賽、冠軍賽門票資訊，可以前往拓元售票系統查詢。
2023亞錦賽現場售票時間：
- 台北大巨蛋：中華隊場次，開賽前2小時開放現場售票。
- 台北大巨蛋：非中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
- 洲際棒球場：中華隊場次，開賽前1小時30分開放現場售票。
- 傳送門
資料來源：拓元售票
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023亞洲棒球錦標賽中華隊門票開賣時間、售價、線上購票網站、中信卡友優先預購
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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大戶看大勢：永豐「DAWHO之夜」展望2024經濟走向，解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
11月29日19:30，永豐銀行將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO 之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農共同與談，從全球經濟走勢、股房雙市的表現分析切入，聊聊2024未來經濟走勢迎來U型反彈*的可能性！ * U型反彈意指經濟急劇下跌後並沒有迅速回溫，而需要經過一段低於平均經濟水準的時間後，整體經濟才開始恢復復甦，逐漸回升至正常的增長趨勢。
綜觀今明年度的經濟走向預測，全球經濟皆呈現「開低走緩」的態勢，且由於國際通膨、升息壓力、地緣政治等風險因素仍在，市場的長期抗戰看來無可避免。既然如此，投資朋友們該如何在充滿挑戰的環境中找到機會呢？展望2024年，永豐DAWHO再度攜手關鍵評論網與INSIDE舉辦線上直播活動──「DAWHO之夜 ：2024經濟展望走向U型反彈」，由吳怡霈擔任主持人，邀請政大商學院教授周冠男與樂居創辦人李奕農兩位專家，分享明年經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓溫和衰退中的投資契機！
回顧2023全球經濟發展，展望2024經濟趨勢與投資焦點
直播活動中，我們邀請到擁有證券市場及財務分析多年研究經驗的政大商學院副院長周冠男，帶領大戶們從各國貨幣政策走向及電動車、半導體產業的加速發展兩大方向切入，剖析未來一年的經濟走勢，並從後市可期的AI產業回望股票市場，聊聊AI概念股能否延續投資熱度，甚至再創新高；而擁有多年房地產從業經驗的樂居創辦人李奕農則從今年國內房市價格緩跌、交易量明顯萎縮的蛛絲馬跡中，梳理2024年的房市走向，並談談未來可能產生的房市利多及利空。
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