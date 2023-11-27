閱讀韓祺疇：洞悉年月碰撞傷痕，留白和沉默之間書寫詩歌
我們想讓你知道的是
世界、時代的割裂和對抗，各分派系，註腳再多，只會引來暴烈者的批判。文藝講求理解，因此遇事充滿障礙；不論愛和不愛，其實都有本質的雷同。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
生活的情感、碰撞，隨年月堆疊累積，在餐桌、縫隙與無法填充的留白處，總會有些物事浮現，化成喚魂的象徵，讓我們如遭閃電擊中，不吐不快。
年青詩人韓祺疇遂化之為文句，他閱讀貫通古今作品，筆下兼擅各體，詩集《誤認晨曦》外，今年亦出版武俠小說《虛風構雨》，不時穿插現代詩句，盡見新意。
〈餐桌〉
沉默的餐桌上
我們把一顆橙剝開、分食
味道很好，像整個季節的甜膩都結果在内
餘下的苦澀和農藥
就留在表皮
橙皮也可以吃嗎？
把它們清淨、瀝乾、用糖醃好
就可以吃了。母親說
像她一直相信，有些情緒與傷痛，待時日靜置
就可以了
而我知道一顆橙不會關心太多
它沒有足夠的好奇心
所以與果農無關，與關稅、補貼政策、流亡犯無關
所以我們也在餐桌上沉默，不談政治
但進食一顆橙的時候
難免會吞下果核──那麼我們必須選擇噎死
或是不吐不快
國家不幸詩家幸，可謂由來已久的傳統。或許，這源自文人善感洞悉日常，像在沉默的餐桌，洞悉潛藏愁苦傷痛，而詩句是掰開香橙的雙手，撕出內在核心。
〈餐桌〉呈現了華人家庭的儀式，在固定時刻，相聚用膳、談天說地。但這首詩描述卻是沉默，以橙為喻，香甜過後遺留苦澀、農藥的表皮。
情緒與傷痛的處理，暗示兩代人觀念之別：清淨、瀝乾、用糖醃好，待時日靜置。屬於長輩的信念，也可謂不問世事，等同一顆橙欠缺好奇心，政治冷感。
後生一輩，往往並不如此，於是餐桌像許多電影劇集充斥衝突，暴風雨前的靜寂，湖面之下的暗湧，噎死之前必須吐出，或寫詩。
〈（）〉
（）隱去所有時日
以空白的人稱敘述一些悲劇，好讓它們
變得世界性
好讓鐮刀磨鈍，讓劊子手終生盲目
他們不會知道曾把誰處決──在後半輩子的惡夢裏
把尋仇的鬼魂
錯認成一個廚師、一個大學教授、一個六歲的孩童
他們殺死了（）。但在他們砍過的頭顱中
（）最不起眼
而夢是倉促的，（）來不及重複一切細節
就成為墓碑上的名字
有人仿冒（）的遺言，將之流傳
「是的──我還
活着，」即使你們看見屍體
也與鐮刀無關
多年後當（）的同代人埋伏在自己的惡夢裏
看見（）胸口的彈孔
決定用傷口的形狀，替對方命名
北野武言：「死了一個人發生了兩萬次」，點出死亡這回事，一旦抽象、數字化，化成新聞報導、歷史著作的一行句子，再也無法讓人回到現實同情共感。
〈（）〉，讓我們重新看見具體，聚焦空白的人稱，那被抺去的存在。亂世悲歌，甚至劊子手的鐮刀也磨鈍，無數無名的他和她，唯獨見證者牢記名字。
可能是廚師、大學教授，或六歲孩童，許多的夢想還來不及有細節已告終結。連遺言也能仿冒的時代，以假亂真，屍體和鐮刀的關係，是否會被忘卻？
潛意識浮起的惡夢，始終埋伏內心。面對傷痛，或許選擇忘記和療癒，但疤痕仍可作記號，讓我們辨認彼此，在無法合併成圓的括號中團聚命名。
〈縫隙〉
唯其溫柔，成為所有事物的障礙
暗闖無火之境
亮燈，自擬陰影
愛與愛不盡相同，但是鏗鏘
或者聲調平凡
都一樣年輕。也像高舉
或者低垂，都可以是一樣的旗幟
穿過閘門的微風
趨向鐵質
蒙塵與亮潔如新，也就是
愛與不愛
然而一匹褐色純種馬與一匹紥染失敗的布料
也有雷同之處
擁抱，或僵直手臂
作為倒置回信的方式
沉默在靜靜吐煙/他的眼睛
黑如煤屑
──而我不打算標明註腳了
最後讀〈縫隙〉，相對前兩首抽象，許多正反對立的象徵並置引人思考：溫柔和障礙、高舉及低垂、蒙塵與亮潔，在事物的邊界和縫隙，到底意指什麼？
結句說：而我不打算標明註腳了。此詩或有具體故事，線索早已掩沒，與其強求實解，以虛意詮釋或更合理。
世界、時代的割裂和對抗，各分派系，註腳再多，只會引來暴烈者的批判。文藝講求理解，因此遇事充滿障礙；不論愛和不愛，其實都有本質的雷同。
詩歌溫柔，面對世間無所休止的爭執，各有所愛，各有所恨，各有視野局限。於是「暗闖無火之境／亮燈，自擬陰影」，洞悉光暗的縫隙之際，必須暫作沉默。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。