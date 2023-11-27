閱讀韓祺疇：洞悉年月碰撞傷痕，留白和沉默之間書寫詩歌

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

生活的情感、碰撞，隨年月堆疊累積，在餐桌、縫隙與無法填充的留白處，總會有些物事浮現，化成喚魂的象徵，讓我們如遭閃電擊中，不吐不快。

年青詩人韓祺疇遂化之為文句，他閱讀貫通古今作品，筆下兼擅各體，詩集《誤認晨曦》外，今年亦出版武俠小說《虛風構雨》，不時穿插現代詩句，盡見新意。

〈餐桌〉 沉默的餐桌上

我們把一顆橙剝開、分食 味道很好，像整個季節的甜膩都結果在内

餘下的苦澀和農藥

就留在表皮 橙皮也可以吃嗎？

把它們清淨、瀝乾、用糖醃好 就可以吃了。母親說 像她一直相信，有些情緒與傷痛，待時日靜置

就可以了 而我知道一顆橙不會關心太多

它沒有足夠的好奇心

所以與果農無關，與關稅、補貼政策、流亡犯無關 所以我們也在餐桌上沉默，不談政治

但進食一顆橙的時候

難免會吞下果核──那麼我們必須選擇噎死

或是不吐不快

國家不幸詩家幸，可謂由來已久的傳統。或許，這源自文人善感洞悉日常，像在沉默的餐桌，洞悉潛藏愁苦傷痛，而詩句是掰開香橙的雙手，撕出內在核心。

〈餐桌〉呈現了華人家庭的儀式，在固定時刻，相聚用膳、談天說地。但這首詩描述卻是沉默，以橙為喻，香甜過後遺留苦澀、農藥的表皮。

情緒與傷痛的處理，暗示兩代人觀念之別：清淨、瀝乾、用糖醃好，待時日靜置。屬於長輩的信念，也可謂不問世事，等同一顆橙欠缺好奇心，政治冷感。

後生一輩，往往並不如此，於是餐桌像許多電影劇集充斥衝突，暴風雨前的靜寂，湖面之下的暗湧，噎死之前必須吐出，或寫詩。

〈（）〉 （）隱去所有時日

以空白的人稱敘述一些悲劇，好讓它們

變得世界性

好讓鐮刀磨鈍，讓劊子手終生盲目

他們不會知道曾把誰處決──在後半輩子的惡夢裏

把尋仇的鬼魂

錯認成一個廚師、一個大學教授、一個六歲的孩童

他們殺死了（）。但在他們砍過的頭顱中

（）最不起眼 而夢是倉促的，（）來不及重複一切細節

就成為墓碑上的名字

有人仿冒（）的遺言，將之流傳

「是的──我還

活着，」即使你們看見屍體

也與鐮刀無關 多年後當（）的同代人埋伏在自己的惡夢裏

看見（）胸口的彈孔

決定用傷口的形狀，替對方命名

北野武言：「死了一個人發生了兩萬次」，點出死亡這回事，一旦抽象、數字化，化成新聞報導、歷史著作的一行句子，再也無法讓人回到現實同情共感。

〈（）〉，讓我們重新看見具體，聚焦空白的人稱，那被抺去的存在。亂世悲歌，甚至劊子手的鐮刀也磨鈍，無數無名的他和她，唯獨見證者牢記名字。

可能是廚師、大學教授，或六歲孩童，許多的夢想還來不及有細節已告終結。連遺言也能仿冒的時代，以假亂真，屍體和鐮刀的關係，是否會被忘卻？

潛意識浮起的惡夢，始終埋伏內心。面對傷痛，或許選擇忘記和療癒，但疤痕仍可作記號，讓我們辨認彼此，在無法合併成圓的括號中團聚命名。

〈縫隙〉 唯其溫柔，成為所有事物的障礙

暗闖無火之境

亮燈，自擬陰影

愛與愛不盡相同，但是鏗鏘

或者聲調平凡

都一樣年輕。也像高舉

或者低垂，都可以是一樣的旗幟

穿過閘門的微風

趨向鐵質

蒙塵與亮潔如新，也就是

愛與不愛

然而一匹褐色純種馬與一匹紥染失敗的布料

也有雷同之處

擁抱，或僵直手臂

作為倒置回信的方式

沉默在靜靜吐煙/他的眼睛

黑如煤屑

──而我不打算標明註腳了

最後讀〈縫隙〉，相對前兩首抽象，許多正反對立的象徵並置引人思考：溫柔和障礙、高舉及低垂、蒙塵與亮潔，在事物的邊界和縫隙，到底意指什麼？

結句說：而我不打算標明註腳了。此詩或有具體故事，線索早已掩沒，與其強求實解，以虛意詮釋或更合理。

世界、時代的割裂和對抗，各分派系，註腳再多，只會引來暴烈者的批判。文藝講求理解，因此遇事充滿障礙；不論愛和不愛，其實都有本質的雷同。

詩歌溫柔，面對世間無所休止的爭執，各有所愛，各有所恨，各有視野局限。於是「暗闖無火之境／亮燈，自擬陰影」，洞悉光暗的縫隙之際，必須暫作沉默。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin