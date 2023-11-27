開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/27,
文學

閱讀韓祺疇：洞悉年月碰撞傷痕，留白和沉默之間書寫詩歌

閱讀韓祺疇：洞悉年月碰撞傷痕，留白和沉默之間書寫詩歌
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

世界、時代的割裂和對抗，各分派系，註腳再多，只會引來暴烈者的批判。文藝講求理解，因此遇事充滿障礙；不論愛和不愛，其實都有本質的雷同。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

生活的情感、碰撞，隨年月堆疊累積，在餐桌、縫隙與無法填充的留白處，總會有些物事浮現，化成喚魂的象徵，讓我們如遭閃電擊中，不吐不快。

年青詩人韓祺疇遂化之為文句，他閱讀貫通古今作品，筆下兼擅各體，詩集《誤認晨曦》外，今年亦出版武俠小說《虛風構雨》，不時穿插現代詩句，盡見新意。

1_kUnydhxu_Gd--Wp6ptslqA
圖片由作者提供／se2zi6

〈餐桌〉

沉默的餐桌上
我們把一顆橙剝開、分食

味道很好，像整個季節的甜膩都結果在内
餘下的苦澀和農藥
就留在表皮

橙皮也可以吃嗎？
把它們清淨、瀝乾、用糖醃好

就可以吃了。母親說

像她一直相信，有些情緒與傷痛，待時日靜置
就可以了

而我知道一顆橙不會關心太多
它沒有足夠的好奇心
所以與果農無關，與關稅、補貼政策、流亡犯無關

所以我們也在餐桌上沉默，不談政治
但進食一顆橙的時候
難免會吞下果核──那麼我們必須選擇噎死
或是不吐不快

國家不幸詩家幸，可謂由來已久的傳統。或許，這源自文人善感洞悉日常，像在沉默的餐桌，洞悉潛藏愁苦傷痛，而詩句是掰開香橙的雙手，撕出內在核心。

〈餐桌〉呈現了華人家庭的儀式，在固定時刻，相聚用膳、談天說地。但這首詩描述卻是沉默，以橙為喻，香甜過後遺留苦澀、農藥的表皮。

情緒與傷痛的處理，暗示兩代人觀念之別：清淨、瀝乾、用糖醃好，待時日靜置。屬於長輩的信念，也可謂不問世事，等同一顆橙欠缺好奇心，政治冷感。

後生一輩，往往並不如此，於是餐桌像許多電影劇集充斥衝突，暴風雨前的靜寂，湖面之下的暗湧，噎死之前必須吐出，或寫詩。

1_97mefZPEKScpFOpuG42OlA
圖片由作者提供／se2zi6

〈（）〉

（）隱去所有時日
以空白的人稱敘述一些悲劇，好讓它們
變得世界性
好讓鐮刀磨鈍，讓劊子手終生盲目
他們不會知道曾把誰處決──在後半輩子的惡夢裏
把尋仇的鬼魂
錯認成一個廚師、一個大學教授、一個六歲的孩童
他們殺死了（）。但在他們砍過的頭顱中
（）最不起眼

而夢是倉促的，（）來不及重複一切細節
就成為墓碑上的名字
有人仿冒（）的遺言，將之流傳
「是的──我還
活着，」即使你們看見屍體
也與鐮刀無關

多年後當（）的同代人埋伏在自己的惡夢裏
看見（）胸口的彈孔
決定用傷口的形狀，替對方命名

北野武言：「死了一個人發生了兩萬次」，點出死亡這回事，一旦抽象、數字化，化成新聞報導、歷史著作的一行句子，再也無法讓人回到現實同情共感。

〈（）〉，讓我們重新看見具體，聚焦空白的人稱，那被抺去的存在。亂世悲歌，甚至劊子手的鐮刀也磨鈍，無數無名的他和她，唯獨見證者牢記名字。

可能是廚師、大學教授，或六歲孩童，許多的夢想還來不及有細節已告終結。連遺言也能仿冒的時代，以假亂真，屍體和鐮刀的關係，是否會被忘卻？

潛意識浮起的惡夢，始終埋伏內心。面對傷痛，或許選擇忘記和療癒，但疤痕仍可作記號，讓我們辨認彼此，在無法合併成圓的括號中團聚命名。

1_kUnydhxu_Gd--Wp6ptslqA
圖片由作者提供／se2zi6

〈縫隙〉

唯其溫柔，成為所有事物的障礙
暗闖無火之境
亮燈，自擬陰影
愛與愛不盡相同，但是鏗鏘
或者聲調平凡
都一樣年輕。也像高舉
或者低垂，都可以是一樣的旗幟
穿過閘門的微風
趨向鐵質
蒙塵與亮潔如新，也就是
愛與不愛
然而一匹褐色純種馬與一匹紥染失敗的布料
也有雷同之處
擁抱，或僵直手臂
作為倒置回信的方式
沉默在靜靜吐煙/他的眼睛
黑如煤屑
──而我不打算標明註腳了

最後讀〈縫隙〉，相對前兩首抽象，許多正反對立的象徵並置引人思考：溫柔和障礙、高舉及低垂、蒙塵與亮潔，在事物的邊界和縫隙，到底意指什麼？

結句說：而我不打算標明註腳了。此詩或有具體故事，線索早已掩沒，與其強求實解，以虛意詮釋或更合理。

世界、時代的割裂和對抗，各分派系，註腳再多，只會引來暴烈者的批判。文藝講求理解，因此遇事充滿障礙；不論愛和不愛，其實都有本質的雷同。

詩歌溫柔，面對世間無所休止的爭執，各有所愛，各有所恨，各有視野局限。於是「暗闖無火之境／亮燈，自擬陰影」，洞悉光暗的縫隙之際，必須暫作沉默。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。