好萊塢明星都在吃的「裸食」，絕對不是只有「生菜沙拉」而已
我們想讓你知道的是
一般人聽到裸食、生食，腦海中浮現的就是「沙拉」，但這是個常見的誤解，而且會因此而錯過許多健康的美味。其實像是PIZZA、蛋糕、餅乾等，難以抗拒卻又讓人憂慮影響健康的食物，其實也可以做成健康的「生料理」，只是大多數人不知道而已。
從好萊塢明星到鄰家媽媽都在學的健康裸食Lifestyle，究竟該怎麼吃、怎麼買才能輕鬆擁有？
大多數的人都想吃的美味又健康，但要如何做到呢？窩廚房為大家邀請了來自熱情國度南非，擅長蔬食料理的Prish老師為大家分享，她如何在生活中實踐美味又健康的「裸食」Lifestyle、落實全素飲食。
什麼是裸食（Raw Food）？Prish告訴我們，裸食就是選用純天然的有機食物，同時減化烹調，避免溫度破壞蔬果營養素。她通常採用風乾機以最高45度處理食物，料理出100％「生食」。多年來，Prish除了身體力行外，也透過演講、開設餐廳、授課等多元方式來推廣裸食料理。
一般人聽到裸食、生食腦海中浮現的就是「沙拉」，Prish點出這是常見的誤解，而且會因為這個刻板印象而錯過許多健康的美味。像是PIZZA、蛋糕、餅乾等，難以抗拒卻又讓人憂慮影響健康的食物，其實也可以做成健康的「生料理」，只是大多數人不知道而已。
「你對待食物的態度，其實就是對待自己一樣，你應該要慢下來，」Prish認為現代人只追求快速與便利，已經失去對於食物本質的認識，變成不是享受食物，而只是為了吃而吃，「我們應該要重新認識食物，因為唯有用心對待飲食，才是用心對待自己。」
今天就好好跟著Prish老師一起採購營養豐富的純素食材，學習該怎麼製作美味的裸食點心，重新練習好好款待自己吧！
傳統市場採買季節蔬菜水果
蔬菜不煮熟，真的可以嗎？考量到食材的特殊性，Prish直言有些東西還是需要煮過，但最關鍵的其實是：你應該選擇自然、沒有人為添加，也沒有加工精緻的全食物。
Prish老師非常喜愛台灣的傳統市場，她觀察到很多攤商販售的就是自己栽種的外，台灣還有發展有機相關的政府認證，且普遍台灣人也重視農藥所帶來的影響，這些都有助於大家打造健康的飲食生活。
她建議以一週兩次上市場的頻次練習，例如，週一或週三一大早。出發前先寫下，自己想要吃什麼，記得購物清單不要寫太多，且盡量採購多種且有機的青菜，關鍵在保持食材的新鮮，可別一次購買過多。
此外Prish也推薦以下幾間她喜愛的採購點，大家趕緊筆記起來吧！
- Trinity Indian store 印度食品和香料專賣店
這是一間專門販售印度食材與香料的商家，我喜歡這裡有豐富的豆類食材，在台北仁愛路、市政府、士林共有三家店，交通上十分便利。我通常會在這邊採購鷹嘴豆與小扁豆，我也推薦在這邊採購香料像是孜然、丁香等等，我個人最喜歡的則是豆蔻跟肉桂。
- Organic Traditions 有機思維 / 自然思維
像是薑黃拿鐵這種特別的商品，或是用薑黃、胡椒混合的有機黃金薑黃粉，在這間店都有。有一種特別的生可可粉十分推薦你自己做生巧克力，如果你有品嚐過，就會發現烤過的和生的發酵，兩者味道有所不同，生的有點苦、有點酸，又有點巧克力和煙燻味，但如果是烤過的可可粉就只會有巧克力的味道。
- IGez 愛居人
我十分推薦這裡的生椰子油。生椰子油在裸食料理中扮演非常重要的角色，你可以用來製作蛋糕，因為如果你不是用生的，放在冰箱蛋糕就會變硬。很多人不喜歡生椰子油的味道，但如果你量用的好的話，其實你不會有那個味道在料理裡面。
- 光興食品行
這間堅果店也是我十分推薦的，他有11年的歷史，一直以來都是做批發的。地址：台北市大同區民生西路419號
想要輕鬆準備料理嗎？別錯過Prish分享三種好用食材
- 天貝（tempeh）
是一種天然發酵的豆子製品，看起來像蛋糕或是起司，它帶有一種豆類自然風味。
天貝非常適合放在咖哩裡，它擁有豐富蛋白質、維生素和鈣、磷、鐵、鋅等礦物質，對素食者來說是非常好的食材選擇。台灣的有機飲食店和市場，例：里仁，或是東南亞食品商店幾乎都找的到，非常便宜、好用。
- 櫛瓜／節瓜（Zucchini）
夏日櫛瓜非常便宜，無論是放在奶昔、蛋糕裡，或是用在PIZZA、沙拉，本身沒有味道的櫛瓜，非常百搭。像是如果用來做成草莓起司蛋糕，不僅更加「營養」，口感上有如輕乳酪蛋糕般，帶有一股清爽的風味呢！
- 鷹嘴豆（chickpeas）與小扁豆（lentil）
兩種豆類都有豐富的蛋白質和食物纖維、營養素。Prish通常會先泡8個小時，再用1：3的水烹煮後，攪拌加入楓糖，用來製作巧克力布朗尼。
想實踐裸食生活？Prish大方分享基本工具與食材作法
1.最基本的工具就是有一台好的食物攪拌機，Prish老師建議挑選時，要留意它的馬力，是否能打的動堅果類和麵粉。她覺得台灣的NIKKO調理機就是CP不錯的選擇，還有七年保固。
2.裸食料理中最常用的「奶油」作法其實很簡單，只需要一杯堅果加上1.5倍水，高速攪拌後，室溫下浸泡八個小時即可完成。
3.「牛奶」則是用洗好的堅果（一杯）加上三杯水（1:3）用最快的轉速攪拌兩分鐘後，靜置三分鐘，再用過濾網過濾，就會做成像是豆漿一樣的生堅果奶。它可以用來做蛋糕，也可以與咖啡調和飲用，或者單純放入一點鹽巴、香草精或楓糖，就是好喝又健康的飲品了。
4.裸食料理中的「蛋」是用亞麻子泡水半小時，就會呈現似果凍般的質地，這樣的黏稠感可以用來做麵包、披薩等料理，也是非常健康的。
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：全素(Vegan)食材哪裡買？窩廚房Prish老師採購清單大公開
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
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