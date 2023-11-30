好萊塢明星都在吃的「裸食」，絕對不是只有「生菜沙拉」而已

從好萊塢明星到鄰家媽媽都在學的健康裸食Lifestyle，究竟該怎麼吃、怎麼買才能輕鬆擁有？

大多數的人都想吃的美味又健康，但要如何做到呢？窩廚房為大家邀請了來自熱情國度南非，擅長蔬食料理的Prish老師為大家分享，她如何在生活中實踐美味又健康的「裸食」Lifestyle、落實全素飲食。

什麼是裸食（Raw Food）？Prish告訴我們，裸食就是選用純天然的有機食物，同時減化烹調，避免溫度破壞蔬果營養素。她通常採用風乾機以最高45度處理食物，料理出100％「生食」。多年來，Prish除了身體力行外，也透過演講、開設餐廳、授課等多元方式來推廣裸食料理。

一般人聽到裸食、生食腦海中浮現的就是「沙拉」，Prish點出這是常見的誤解，而且會因為這個刻板印象而錯過許多健康的美味。像是PIZZA、蛋糕、餅乾等，難以抗拒卻又讓人憂慮影響健康的食物，其實也可以做成健康的「生料理」，只是大多數人不知道而已。

「你對待食物的態度，其實就是對待自己一樣，你應該要慢下來，」Prish認為現代人只追求快速與便利，已經失去對於食物本質的認識，變成不是享受食物，而只是為了吃而吃，「我們應該要重新認識食物，因為唯有用心對待飲食，才是用心對待自己。」

今天就好好跟著Prish老師一起採購營養豐富的純素食材，學習該怎麼製作美味的裸食點心，重新練習好好款待自己吧！

傳統市場採買季節蔬菜水果

蔬菜不煮熟，真的可以嗎？考量到食材的特殊性，Prish直言有些東西還是需要煮過，但最關鍵的其實是：你應該選擇自然、沒有人為添加，也沒有加工精緻的全食物。

Prish老師非常喜愛台灣的傳統市場，她觀察到很多攤商販售的就是自己栽種的外，台灣還有發展有機相關的政府認證，且普遍台灣人也重視農藥所帶來的影響，這些都有助於大家打造健康的飲食生活。

她建議以一週兩次上市場的頻次練習，例如，週一或週三一大早。出發前先寫下，自己想要吃什麼，記得購物清單不要寫太多，且盡量採購多種且有機的青菜，關鍵在保持食材的新鮮，可別一次購買過多。

此外Prish也推薦以下幾間她喜愛的採購點，大家趕緊筆記起來吧！

Trinity Indian store 印度食品和香料專賣店

這是一間專門販售印度食材與香料的商家，我喜歡這裡有豐富的豆類食材，在台北仁愛路、市政府、士林共有三家店，交通上十分便利。我通常會在這邊採購鷹嘴豆與小扁豆，我也推薦在這邊採購香料像是孜然、丁香等等，我個人最喜歡的則是豆蔻跟肉桂。

Organic Traditions 有機思維 / 自然思維

像是薑黃拿鐵這種特別的商品，或是用薑黃、胡椒混合的有機黃金薑黃粉，在這間店都有。有一種特別的生可可粉十分推薦你自己做生巧克力，如果你有品嚐過，就會發現烤過的和生的發酵，兩者味道有所不同，生的有點苦、有點酸，又有點巧克力和煙燻味，但如果是烤過的可可粉就只會有巧克力的味道。

IGez 愛居人

我十分推薦這裡的生椰子油。生椰子油在裸食料理中扮演非常重要的角色，你可以用來製作蛋糕，因為如果你不是用生的，放在冰箱蛋糕就會變硬。很多人不喜歡生椰子油的味道，但如果你量用的好的話，其實你不會有那個味道在料理裡面。

光興食品行

這間堅果店也是我十分推薦的，他有11年的歷史，一直以來都是做批發的。地址：台北市大同區民生西路419號

想要輕鬆準備料理嗎？別錯過Prish分享三種好用食材

天貝（tempeh）

是一種天然發酵的豆子製品，看起來像蛋糕或是起司，它帶有一種豆類自然風味。

天貝非常適合放在咖哩裡，它擁有豐富蛋白質、維生素和鈣、磷、鐵、鋅等礦物質，對素食者來說是非常好的食材選擇。台灣的有機飲食店和市場，例：里仁，或是東南亞食品商店幾乎都找的到，非常便宜、好用。

櫛瓜／節瓜（Zucchini）

夏日櫛瓜非常便宜，無論是放在奶昔、蛋糕裡，或是用在PIZZA、沙拉，本身沒有味道的櫛瓜，非常百搭。像是如果用來做成草莓起司蛋糕，不僅更加「營養」，口感上有如輕乳酪蛋糕般，帶有一股清爽的風味呢！

鷹嘴豆（chickpeas）與小扁豆（lentil）

兩種豆類都有豐富的蛋白質和食物纖維、營養素。Prish通常會先泡8個小時，再用1：3的水烹煮後，攪拌加入楓糖，用來製作巧克力布朗尼。

想實踐裸食生活？Prish大方分享基本工具與食材作法

1.最基本的工具就是有一台好的食物攪拌機，Prish老師建議挑選時，要留意它的馬力，是否能打的動堅果類和麵粉。她覺得台灣的NIKKO調理機就是CP不錯的選擇，還有七年保固。

2.裸食料理中最常用的「奶油」作法其實很簡單，只需要一杯堅果加上1.5倍水，高速攪拌後，室溫下浸泡八個小時即可完成。

3.「牛奶」則是用洗好的堅果（一杯）加上三杯水（1:3）用最快的轉速攪拌兩分鐘後，靜置三分鐘，再用過濾網過濾，就會做成像是豆漿一樣的生堅果奶。它可以用來做蛋糕，也可以與咖啡調和飲用，或者單純放入一點鹽巴、香草精或楓糖，就是好喝又健康的飲品了。

4.裸食料理中的「蛋」是用亞麻子泡水半小時，就會呈現似果凍般的質地，這樣的黏稠感可以用來做麵包、披薩等料理，也是非常健康的。

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：全素(Vegan)食材哪裡買？窩廚房Prish老師採購清單大公開

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九